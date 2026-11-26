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Μια δυνατότητα που οι χρήστες ζητούσαν εδώ και χρόνια προσθέτει το WhatsApp, επιτρέποντας πλέον την αποστολή μηνυμάτων σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, χωρίς να χρειάζεται να είναι κανείς συνδεδεμένος εκείνη τη στιγμή.

Η νέα λειτουργία ανακοινώθηκε την Τετάρτη (25/11) και αφορά τόσο τις προσωπικές συνομιλίες όσο και τις ομαδικές συζητήσεις. Σύμφωνα με τη Meta, οι χρήστες μπορούν να προγραμματίσουν ένα μήνυμα από 10 λεπτά έως και 14 ημέρες πριν από την αποστολή του.

Η διαδικασία είναι απλή. Ο χρήστης γράφει το μήνυμά του και, αντί να πατήσει κανονικά το κουμπί αποστολής, το κρατά πατημένο. Στη συνέχεια επιλέγει την ημερομηνία και την ώρα που θέλει να παραδοθεί.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το μήνυμα θα αποσταλεί ακόμη κι αν το κινητό είναι απενεργοποιημένο ή έχει ξεμείνει από μπαταρία. Η λειτουργία υποστηρίζει επίσης φωτογραφίες και βίντεο, ενώ τα προγραμματισμένα μηνύματα διατηρούν την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο.

Πότε θα είναι διαθέσιμη η νέα λειτουργία

Σύμφωνα με το TechCrunch, η διάθεση έχει ήδη ξεκινήσει σε Android και iOS, ωστόσο θα γίνει σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα εμφανιστεί ταυτόχρονα σε όλους τους λογαριασμούς.

Οι χρήστες θα μπορούν επίσης να βλέπουν τα μηνύματα που έχουν προγραμματίσει και να τα διαγράφουν πριν από την αποστολή τους.

Το WhatsApp ακολουθεί έτσι άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το Telegram, που προσφέρουν εδώ και καιρό αντίστοιχη δυνατότητα.

Η προσθήκη αυτή διευκολύνει ιδιαίτερα όσους θέλουν να στείλουν υπενθυμίσεις, ευχές ή επαγγελματικά μηνύματα σε συγκεκριμένη ώρα, χωρίς να χρειάζεται να θυμηθούν να τα αποστείλουν εκείνη τη στιγμή.

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