Ισπανία: Έβριζαν το αφεντικό τους σε ομάδα στο WhatsApp, απολύθηκαν και το δικαστήριο τις δικαίωσε
Οι γυναίκες συμμετείχαν σε κλειστή ομάδα όπου συζητούσαν τις διαφωνίες τους με τον εργοδότη, μία από τις συμμετέχουσες παρέδωσε τα μηνύματα στην επιχείρηση, οδηγώντας στις απολύσεις τους
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Επτά εργαζόμενες σε σχολή οδηγών απολύθηκαν επειδή αντάλλασσαν προσβλητικά σχόλια για τον εργοδότη τους σε ιδιωτική ομάδα στο WhatsApp. Η δικαστική διαμάχη που ακολούθησε κατέληξε στη δικαίωσή τους, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των Βαλεαρίδων έκρινε ότι οι απολύσεις τους ήταν άδικες, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιωτικό χαρακτήρα των συνομιλιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές έφτασαν στα χέρια του εργοδότη.
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