Ισπανία: Έβριζαν το αφεντικό τους σε ομάδα στο WhatsApp, απολύθηκαν και το δικαστήριο τις δικαίωσε

Επτά εργαζόμενες σε σχολή οδηγών απολύθηκαν επειδή αντάλλασσαν προσβλητικά σχόλια για τον εργοδότη τους σε ιδιωτική ομάδα στο WhatsApp . Η δικαστική διαμάχη που ακολούθησε κατέληξε στη δικαίωσή τους, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των Βαλεαρίδων έκρινε ότι οι απολύσεις τους ήταν άδικες, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιωτικό χαρακτήρα των συνομιλιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές έφτασαν στα χέρια του εργοδότη.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας