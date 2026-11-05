Χρηματιστήριο: Ισχυρές απώλειες - Η δεικτοβαρής μετοχή - Η εικόνα στο ταμπλό

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.611,41 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,92%.

Newsroom

Χρηματιστήριο: Ισχυρές απώλειες - Η δεικτοβαρής μετοχή - Η εικόνα στο ταμπλό

Στιγμιότυπο από το Χρηματιστήριο της Αθήνας

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  • Το Χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή πτώση, κυρίως λόγω της μετοχής της Coca Cola HBC που υποχώρησε κατά 14,12%.
  • Η πτώση της Coca Cola HBC προκλήθηκε από δημοσίευμα για αίτημα εταιρείας Bochkari προς τον Πούτιν σχετικά με θυγατρικές της εταιρείας.
  • Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.611,41 μονάδες με πτώση 1,92%, ενώ η αξία συναλλαγών ανήλθε σε 735,75 εκατ. ευρώ.
  • Πωλήθηκε πακέτο 35 εκατ. μετοχών της τράπεζας Πειραιώς αξίας περίπου 333 εκατ. ευρώ από τον βασικό μέτοχο John Paulson.
  • Οι μετοχές Eurobank, Optima Bank, Εθνικής και ΔΕΗ σημείωσαν άνοδο, ενώ σημαντική πτώση είχαν οι Motor Oil, ΕΛΠΕ και Τιτάν.
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Ισχυρή πτώση κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί υπό το βάρος των ισχυρών πιέσεων που δέχθηκε η ιδιαίτερα δεικτοβαρής μετοχή της Coca Cola HBC.

Η πτώση της μετοχής της Coca Cola HBC προκλήθηκε μετά από δημοσίευμα ρωσικής εφημερίδας ότι η εταιρεία Bochkari παραγωγός μπύρας και αναψυκτικών ζητά από τον Πούτοιν να αναλάβει την διαχείριση των εταιρειών Multon και Multon Parthners, οι οποίες είναι θυγατρικές της Coca - Cola HBC. Η μετοχής της Coca Cola HBC υποχώρησε 14,12% στα 50,5000 ευρώ με αξία συναλλαγών στα 19,51 εκατ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.611,41 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,92%.

Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 735,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα περίπου 333 εκατ., ευρώ αφορούσαν σε πακέτο 35 εκατ. μετοχών της τράπεζας Πειραιώς που αντιστοιχούν στο 2,8% του μετοχικού της κεφαλαίου, με την τιμή διάθεσης στα 9,51 ευρώ ανά μετοχή.

Το πακέτο των 35 εκατ. μετοχών της Πειραιώς αφορούσε στο χθεσινό placement με πωλητή τον βασικό μέτοχο της τράπεζας John Paulson.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,94%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+2,28%), Optima Bank (+1,85%), της Εθνικής (+1,20%) και της ΔΕΗ (+1,11%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-14,12%), Motor Oil (-4,64%), των ΕΛΠΕ (-4,64%) και της Τιτάν (-4,18%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 43.989.116 και 12.904.581 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 421,25 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 63,77 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 75 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δάιος (+10,00%) και Attica Συμμετοχών (+4,55%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Coca Cola HBC (-14,12%) και Frigoglass (-7,39%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,9300 -1,68%

ALLWYN: 11,3000 -0,75%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,7500 -1,56%

CREDIABANK: 0,9380 -1,26%

METLEN: 47,5000 -2,66%

OPTIMA: 13,7300 +1,85%

ΤΙΤΑΝ: 47,2000 -4,18%

ALPHA BANK: 4,6800 -1,18%

AEGEAN AIRLINES: 11,3100 -1,14%

VIOHALCO: 15,2200 -0,91%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 39,9400 -2,35%

ΔΑΑ: 11,9300 -1,40%

ΔΕΗ: 23,7000 +1,11%

COCA COLA HBC: 50,5000 -14,12%

ΕΛΠΕ: 16,2500 -4,64%

ELVALHALCOR: 3,4200 -3,53%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,8000 +1,20%

ΕΥΔΑΠ: 13,6800 +0,44%

EUROBANK: 4,7070 +2,28%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9650 -0,75%

MOTOR OIL: 59,5500 -4,64%

JUMBO: 27,6000 +0,51%

ΟΛΠ: 43,8500 -0,79%

ΟΤΕ: 18,8900 -1,31%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,8000 -0,24%

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