Wall Street: Εκρηκτικό ράλι μετά τις αμερικανικές εκλογές – «Άλμα» 1.569 μονάδων ο Dow Jones

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες την Τετάρτη, με τους επενδυτές να υποδέχονται θετικά τη νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Εκρηκτικό ράλι μετά τις αμερικανικές εκλογές – «Άλμα» 1.569 μονάδων ο Dow Jones
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 1.569,40 μονάδων (+3,03%) κλείνοντας στις 53.356,12 μονάδες μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.
  • Οι Δημοκρατικοί απέκτησαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, γεγονός που μείωσε την εκλογική αβεβαιότητα και επηρέασε θετικά τις αγορές.
  • Ο Nasdaq και ο S&P 500 έκλεισαν με άνοδο 1,44% και 1,58% αντίστοιχα, με σημαντική στήριξη από εταιρείες λιανικής και καταναλωτικών αγαθών.
  • Η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και η αποκλιμάκωση της έντασης με το Ιράν βελτίωσαν το επενδυτικό κλίμα και μείωσαν τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.
  • Μετοχές στον τομέα των κέντρων δεδομένων και των ημιαγωγών δέχθηκαν πιέσεις λόγω ανησυχιών για πιθανή αυστηροποίηση των ρυθμίσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.
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Με εντυπωσιακά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης (4/11) στοχρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έφεραν τους Δημοκρατικούς στον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Ο Dow Jones σημείωσε άλμα άνω των 1.500 μονάδων, ενώ σημαντική άνοδο κατέγραψαν τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.569,40 μονάδων (+3,03%), στις 53.356,12 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 364,50 μονάδων (+1,44%), στις 25.736,51 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 119,70 μονάδων (+1,58%), στις 7.688,62 μονάδες.

Οι εκλογές και το πετρέλαιο έδωσαν τον τόνο

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσιγκτον. Οι αγορές αποτίμησαν θετικά την άρση της εκλογικής αβεβαιότητας, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει σε μονομερείς αλλαγές της οικονομικής πολιτικής.

Σημαντική ώθηση έδωσε και η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν. Η πτώση των τιμών της ενέργειας συνέβαλε στη μείωση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, βελτιώνοντας περαιτέρω το κλίμα στην αγορά.

Παρά το γενικευμένο αγοραστικό ενδιαφέρον, δεν κινήθηκαν όλες οι μετοχές ανοδικά. Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν εταιρείες λιανικής και καταναλωτικών αγαθών, ενώ πιέσεις δέχθηκαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα κέντρα δεδομένων και στους ημιαγωγούς, εν μέσω ανησυχιών για αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

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