Ο Ρούμπιο δίνει τέλος στα σενάρια: «Σχέδιό μου να παραμείνω μέχρι το τέλος της θητείας Τραμπ»

Snapshot Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ότι σκοπεύει να παραμείνει υπουργός Εξωτερικών μέχρι το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Διαψεύδει τις φήμες περί παραίτησής του μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Αποφεύγει να συζητήσει οποιαδήποτε υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ήδη απορρίψει τα δημοσιεύματα περί παραίτησής του ως ψευδή.

Η δήλωσή του στοχεύει στο να κλείσει τη συζήτηση για το πολιτικό του μέλλον σε αυτή τη φάση. Snapshot powered by AI

Τέλος στα σενάρια αποχώρησής του από την κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να βάλει ο Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθαρίζοντας σε συνέντευξή του στους New York Times ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση της προεδρικής θητείας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η παραμονή του στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι το τέλος της θητείας του ήταν «πάντα το σχέδιό μου», διαψεύδοντας τις πληροφορίες που τον ήθελαν να εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτησης μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Ακόμη πιο κατηγορηματικός εμφανίστηκε για το πολιτικό του μέλλον και τα σενάρια διεκδίκησης της προεδρίας το 2028. «Κυριολεκτικά δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω για το 2028. Απλώς δεν θα το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του ακολουθούν δημοσιεύματα του Bloomberg και της Independent, σύμφωνα με τα οποία ο Ρούμπιο και οι συνεργάτες του εξέταζαν τις επόμενες κινήσεις του, με φόντο μια πιθανή προεδρική υποψηφιότητα. Το Bloomberg ανέφερε μάλιστα ότι είχε συζητήσει με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου το ενδεχόμενο αποχώρησής του.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ήδη απορρίψει τα δημοσιεύματα ως ψευδή, διαβεβαιώνοντας ότι ο Ρούμπιο δεν έχει συζητήσει την παραίτησή του και θα συνεχίσει να υπηρετεί στην κυβέρνηση. Πλέον, με την προσωπική του παρέμβαση, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επιχειρεί να κλείσει τη συζήτηση για το πολιτικό του μέλλον, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

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