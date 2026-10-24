Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο παροτρύνει όσους θέλουν «θετική αλλαγή» στην Κούβα να «συνεργαστούν με τη CIA

«Αδράξτε την ευκαιρία να φέρετε την αλλαγή που ποθείτε μέσω διακριτικής συνεργασίας με τη CIA», προέτρεψε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,

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Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο παροτρύνει όσους θέλουν «θετική αλλαγή» στην Κούβα να «συνεργαστούν με τη CIA
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  • Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε όσους επιθυμούν θετική αλλαγή στην Κούβα να συνεργαστούν διακριτικά με τη CIA.
  • Η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση στην Κούβα μέσω αυστηρότερων κυρώσεων και πετρελαϊκού αποκλεισμού.
  • Οι κυρώσεις προκαλούν σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση στην Κούβα, με διακοπές ηλεκτροδότησης.
  • Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις και ηγετικές προσωπικότητες της Κούβας, όπως ο Ραούλ Κάστρο.
  • Ο Ρούμπιο τόνισε ότι η ώρα για αλλαγή στην Κούβα είναι τώρα ή ποτέ, λόγω της απογοήτευσης από διαφθορά και κοινωνικές ανισότητες.
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Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε χθες Παρασκευή «αυτούς που επιθυμούν θετική αλλαγή στην Κούβα» να στραφούν στη CIA, με φόντο τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της πίεσης της Ουάσιγκτον στη γειτονική νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

«Αδράξτε την ευκαιρία να φέρετε την αλλαγή που ποθείτε μέσω διακριτικής συνεργασίας με τη CIA», προέτρεψε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες, ή να δώσει διευκρινίσεις.«Σε όσους επιδιώκουν να φέρουν θετική αλλαγή στην Κούβα: η ώρα είναι τώρα ή ποτέ», έγραψε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Μπροστά στην απογοήτευση των αθετημένων υποσχέσεων, της διαφθοράς και του προνομιακού τρόπου ζωής των ολίγων, αδράξτε την ευκαιρία να δημιουργήσετε την αλλαγή που ποθείτε μέσω διακριτικής συνεργασίας με τη CIA», πρόσθεσε.

Η Κούβα, υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχή αύξηση της πίεσης από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ έκαναν σκληρότερες τις κυρώσεις τους από τον Ιανουάριο, επιβάλλοντας de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, προκαλώντας επανειλημμένες γενικές διακοπές της ηλεκτροδότησης και βυθίζοντας τη σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση.

Ακόμη, η Ουάσιγκτον ανακοινώνει τακτικά και κατά κύματα κυρώσεις σε βάρος κρατικών επιχειρήσεων και ηγετών της Κούβας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 95χρονου πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο.

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