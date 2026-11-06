Στο νοσοκομείο η Μαριάντα Πιερίδη - «Ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά»

Snapshot Η Μαριάντα Πιερίδη νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο λόγω προβλήματος υγείας.

Η ίδια ενημέρωσε το κοινό της μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Στην εικόνα φαίνεται ότι έχει ορό στο χέρι της.

Η τραγουδίστρια εκφράζει αβεβαιότητα για την αιτία της κατάστασής της και ζητά θετικές σκέψεις και ευχές. Snapshot powered by AI

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο βρίσκεται η τραγουδίστρια Μαριάντα Πιερίδη, καθώς περνά κάποια περιπέτεια με την υγεία της.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία το πρωί της Παρασκευής (6/11), στην οποία φαίνεται ο ορός στο χέρι της.

«Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος, η κούραση κάτι άλλο; Θα δείξει. Μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά», έγραψε η Μαριάντα Πιερίδη στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Μαριάντας Πιερίδη

https://www.instagram.com/p/DfZUs9ouO1-/

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