Στο νοσοκομείο η Μαριάντα Πιερίδη - «Ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά»
Η φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram
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- Η Μαριάντα Πιερίδη νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο λόγω προβλήματος υγείας.
- Η ίδια ενημέρωσε το κοινό της μέσω ανάρτησης στο Instagram.
- Στην εικόνα φαίνεται ότι έχει ορό στο χέρι της.
- Η τραγουδίστρια εκφράζει αβεβαιότητα για την αιτία της κατάστασής της και ζητά θετικές σκέψεις και ευχές.
Σε ιδιωτικό νοσοκομείο βρίσκεται η τραγουδίστρια Μαριάντα Πιερίδη, καθώς περνά κάποια περιπέτεια με την υγεία της.
Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία το πρωί της Παρασκευής (6/11), στην οποία φαίνεται ο ορός στο χέρι της.
«Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος, η κούραση κάτι άλλο; Θα δείξει. Μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά», έγραψε η Μαριάντα Πιερίδη στην ανάρτησή της.
Η ανάρτηση της Μαριάντας Πιερίδη
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