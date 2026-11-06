Μυστήριο με θάνατο βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Snapshot Νεογέννητο βρέφος στη Νέα Φιλαδέλφεια πέθανε πέντε ώρες μετά φυσιολογικό τοκετό στο σπίτι με παρουσία μαίας, ενώ οι αιτίες του θανάτου παραμένουν άγνωστες.

Το βρέφος εμφάνισε αρχικά αναπνευστικά προβλήματα, αλλά θήλασε κανονικά πριν η κατάστασή του επιδεινωθεί και καταλήξει περίπου στις 6 το πρωί.

Η μαία προσπάθησε να το επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ και ζητήθηκε ασθενοφόρο, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» χωρίς επιτυχία στη διάσωση.

Οι αρχές ερευνούν τον ρόλο της μαίας, το ιατρικό ιστορικό της μητέρας και τις συνθήκες τοκετού στο σπίτι, εξετάζοντας ενδεχόμενο εγκληματικής αμέλειας.

Κλειστό ρόλο θα έχει η ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον θάνατο ενός νεογέννητου βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο κατέληξε μόλις πέντε ώρες μετά τη γέννησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, το μωρό ήρθε στον κόσμο με φυσιολογικό τοκετό στην κατοικία της οικογένειας, παρουσία μαίας, ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν το περιστατικό, εξετάζοντας όσα συνέβησαν από τις πρώτες στιγμές μετά τον τοκετό έως τη μεταφορά του βρέφους στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γέννηση πραγματοποιήθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα.

Αμέσως μετά, το νεογέννητο φέρεται να παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή, καθώς δεν ανέπνεε κανονικά. Ωστόσο, στη συνέχεια εμφάνισε σημάδια ζωής και η μητέρα το θήλασε κανονικά.

Για τις επόμενες ώρες δεν φαίνεται να υπήρξε κάποια εξέλιξη που να προμήνυε την τραγική κατάληξη. Περίπου στις 6 το πρωί, όμως, η κατάσταση του βρέφους επιδεινώθηκε και τελικά κατέληξε, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η προσπάθεια ανάνηψης και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, που επικαλείται ο ΣΚΑι, όταν έγινε αντιληπτό ότι το νεογέννητο βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, η μαία φέρεται να επιχείρησε να το επαναφέρει στη ζωή εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Παράλληλα, είχε ήδη ζητηθεί η συνδρομή ασθενοφόρου.

Το βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε προσπάθειες για να το κρατήσει στη ζωή. Παρά τις ενέργειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να αποτραπεί ο θάνατός του.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή και τις κινήσεις της μαίας μετά το περιστατικό. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η ίδια φέρεται να έφυγε από την κατοικία της οικογένειας και να μετέβη κανονικά στην εργασία της, παρά τον θάνατο του νεογέννητου. Οι Αρχές διερευνούν τον ρόλο της κατά τη διάρκεια του τοκετού, τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε μετά τη γέννηση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα κρίσιμα γεγονότα που ακολούθησαν.

Το ιστορικό της εγκυμοσύνης και η επιλογή του τοκετού στο σπίτιΠαράλληλα, οι αστυνομικοί στρέφουν την προσοχή τους στο ιατρικό ιστορικό της μητέρας και στην πορεία της εγκυμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν δεδομένα που θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη πριν από τον τοκετό.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν παράγοντες αυξημένου κινδύνου, οι οποίοι ενδεχομένως να καθιστούσαν απαραίτητη την πραγματοποίηση του τοκετού σε οργανωμένη μαιευτική μονάδα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να είχε φόβο για τον τοκετό σε μαιευτήριο και γι' αυτό επέλεξε να γεννήσει στο σπίτι, με τη συνδρομή μαίας. Η οικογένεια έχει ακόμη δύο παιδιά.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα προσδιορίσει την αιτία θανάτου και θα συμβάλει στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες κατέληξε το βρέφος. Μέσω των ευρημάτων θα επιχειρηθεί να διαπιστωθεί εάν ο θάνατος οφείλεται σε κάποιο παθολογικό αίτιο ή εάν προηγήθηκε περιστατικό που θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής αμέλειας

Οι αστυνομικοί του αρμόδιου Τμήματος της Νέας Φιλαδέλφειας αξιολογούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν στοιχειοθετούνται ενδείξεις θανατηφόρας έκθεσης ή εγκληματικής αμέλειας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πέντε ώρες που μεσολάβησαν από τη γέννηση έως τον θάνατο του νεογέννητου.

Eιδικότερα, εξετάζεται το πώς εξελίχθηκε η κατάστασή του, εάν τα αρχικά αναπνευστικά προβλήματα αξιολογήθηκαν όπως έπρεπε, πότε έγινε αντιληπτό ότι κινδύνευε η ζωή του και εάν πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωσή του.

Οι καταθέσεις των εμπλεκομένων, το ιατρικό ιστορικό και κυρίως τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται να αποτελέσουν τα βασικά στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.