Κολωνός: Άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από όπλο μέσα σε όχημα - Δύο προσαγωγές

Snapshot Τραυματισμένος από πυροβολισμό άνδρας βρέθηκε μέσα σε όχημα στον Κολωνό.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Λένορμαν και ειδοποιήθηκε η αστυνομία λίγο μετά τις 20:30.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες και έχουν προσαχθεί δύο άτομα για εξέταση.

Δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία. Snapshot powered by AI

Τραυματισμένος άνδρας -υπήκοος Αλβανίας- από πυροβολισμό εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής, μέσα σε όχημα στην περιοχή του Κολωνού.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Λένορμαν 197 και την αστυνομία ειδοποίησε κάτοικος της περιοχής, που άκουσε τους πυροβολισμούς, λίγο μετά τις 20:30.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας πυροβολήθηκε στην πλατεία Εσταυρωμένου, στην οδό Κολοκυνθούς. Από εκεί, περπάτησε περίπου 100 μέτρα, μέχρι το όχημά του, από όπου και τον παρέλαβαν τραυματία, λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές.

Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν δύο κάλυκες στην πλατεία Εσταυρωμένου, ενώ έχουν προσαχθεί και εξετάζονται δύο άτομα.

Δεν έχουν γίνει προς το παρόν περισσότερα γνωστά για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρέθηκε στο έδαφος και το κινητό του θύματος.

Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο δείχνει τους κάλυκες που εντοπίστηκαν από την επίθεση:

Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο

Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

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