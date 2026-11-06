Μπανγκλαντές: «Χάνουμε την ελληνική αγορά εργασίας» - Τι καταγγέλλει δημοσίευμα

Snapshot Το Μπανγκλαντές κινδυνεύει να χάσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου.

Παρά τη διμερή συμφωνία για πρόσληψη έως 4.000 εργαζομένων ετησίως, λιγότεροι από 500 εργαζόμενοι από το Μπανγκλαντές έχουν έρθει νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια.

Η απουσία ελληνικής πρεσβείας στο Μπανγκλαντές αναγκάζει τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις βίζας στην Ινδία, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες.

Η πρέσβης του Μπανγκλαντές στην Ελλάδα επισημαίνει την υψηλή ζήτηση ελληνικών εργοδοτών για εργατικό δυναμικό από τη χώρα της και προτείνει την αποστολή προξενικών κλιμακίων ή υποβολή αιτήσεων βίζας μέσω άλλων πρεσβειών.

Η μη έγκαιρη κάλυψη των θέσεων εργασίας από το Μπανγκλαντές οδηγεί την Ελλάδα στην πρόσληψη εργαζομένων από άλλες χώρες όπως η Ινδία, οι Φιλιππίνες και το Νεπάλ. Snapshot powered by AI

Τον κίνδυνο να χάσει το Μπανγκλαντές χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, παρά τη διμερή συμφωνία που προβλέπει την πρόσληψη έως 4.000 εργαζομένων ετησίως, αναδεικνύει σε εκτενές δημοσίευμά του το ειδησεογραφικό δίκτυο Dhaka Post.

Το δημοσίευμα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου, επισημαίνοντας ότι, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν εργατικό δυναμικό, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι από το Μπανγκλαντές αδυνατούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι η Ελλάδα στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε εργαζομένους από την Ινδία, τις Φιλιππίνες και το Νεπάλ, με αποτέλεσμα το Μπανγκλαντές να χάνει έδαφος στην ελληνική αγορά εργασίας.

Το δημοσίευμα του μπαγκλεντασιανού μέσου αναφέρει ότι οι πολίτες του Μπανγκλαντές που επιθυμούν να λάβουν ελληνική βίζα υποχρεούνται να μεταβούν στο Νέο Δελχί για συνέντευξη.

Πολλοί πολίτες του Μπανγκλαντές που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα βλέπουν τα σχέδιά τους να ανατρέπονται εξαιτίας των δυσκολιών στη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων εισόδου, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η ελληνική αγορά εργασίας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης για εργαζομένους από το Μπανγκλαντές, όπως προστίθεται.

Παρά το γεγονός ότι η διμερής συμφωνία Ελλάδας–Μπανγκλαντές προβλέπει τη δυνατότητα εισόδου 8.000 εργαζομένων σε διάστημα δύο ετών, λιγότεροι από 500 έχουν φτάσει στην Ελλάδα μέσω νόμιμων διαδικασιών κατά την τελευταία διετία.

Ειδικότερα, το Μπαγκλαντές αποδίδει την κατάσταση αυτή στην απουσία ελληνικής πρεσβείας στη χώρα, με αποτέλεσμα να αναγκάζει τους ενδιαφερόμενους να εξαρτώνται από τις ελληνικές προξενικές υπηρεσίες στο Νέο Δελχί.

Πρέσβης του Μπανγκλαντές: Μεγάλη ζήτηση για εργαζομένους στην Ελλάδα

Σε αποκλειστική συνέντευξή της στο Dhaka Post, η πρέσβης του Μπανγκλαντές στην Ελλάδα, Ναχίντα Ραχμάν Σούμνα, υπογράμμισε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για εργαζομένους από τη χώρα της.

Όπως ανέφερε, από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις έως τις επιχειρήσεις εστίασης, οι Έλληνες εργοδότες εκδηλώνουν τακτικά ενδιαφέρον για την πρόσληψη προσωπικού από το Μπανγκλαντές.

Η πρέσβης επισήμανε ότι οι εργαζόμενοι από τη χώρα της διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ωστόσο η γραφειοκρατία γύρω από την έκδοση βίζας εμποδίζει την κάλυψη της ζήτησης.

Σύμφωνα με την ίδια, από την ανάληψη των καθηκόντων της θέτει το ζήτημα σχεδόν κάθε μήνα στις συναντήσεις της με στελέχη των ελληνικών υπουργείων Εξωτερικών και Μετανάστευσης.

Έχει μάλιστα προτείνει την τακτική αποστολή ελληνικών προξενικών κλιμακίων στο Μπανγκλαντές ή, εναλλακτικά, τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για ελληνική βίζα μέσω ελληνικών πρεσβειών σε άλλες χώρες.

Η πρέσβης εξήγησε ότι, παρόλο που οι πολίτες του Μπανγκλαντές επιθυμούν να μεταβούν νόμιμα στην Ελλάδα για να εργαστούν, πολλοί δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο Νέο Δελχί εξαιτίας των δυσκολιών έκδοσης ινδικής βίζας.

Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες εργοδότες χρειάζονται προσωπικό σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν οι υποψήφιοι δεν είναι διαθέσιμοι εγκαίρως, επιλέγουν εργαζομένους από άλλες χώρες.

Η συμφωνία Ελλάδας-Μπανγκλαντές για 4.000 εργαζομένους ετησίως

Σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη το 2022 μεταξύ Ελλάδας και Μπανγκλαντές, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης έως 4.000 εργαζομένων από το Μπανγκλαντές κάθε χρόνο.

Ωστόσο, η αδυναμία πλήρους αξιοποίησης της συμφωνίας έχει διπλές συνέπειες. Από τη μία πλευρά, οι πολίτες του Μπανγκλαντές χάνουν σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό. Από την άλλη, οι Έλληνες εργοδότες στρέφονται σε εναλλακτικές χώρες για την εξεύρεση εργατικού δυναμικού.

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