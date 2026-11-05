Κρήτη: Ολονύχτιες έρευνες για πιθανούς αγνοουμένους στη Χρυσή – Νέα απόβαση στους Καλούς Λιμένες

Snapshot Ναυαγός βρέθηκε στη νήσο Χρυσή και κατήγγειλε βύθιση λέμβου στην περιοχή της Ιεράπετρας με αγνοούμενους επιβαίνοντες.

Οι έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα χωρίς να βρεθεί κανένας άλλος διασωθείς.

Στους Καλούς Λιμένες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 64 μετανάστες, μεταξύ των οποίων έξι γυναίκες και επτά μικρά παιδιά ηλικίας 1-3 ετών.

Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, παρέχοντας πρώτες βοήθειες και συνεχίζοντας τις αναζητήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα διπλό θρίλερ στις νότιες ακτές της Κρήτης, με τις λιμενικές αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας, την ώρα που ένα νέο κύμα μεταναστών αποβιβαζόταν στους Καλούς Λιμένες, με γυναίκες και πολύ μικρά παιδιά να βρίσκονται ανάμεσά τους.

Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης στη νήσο Χρυσή

Στομεταξύ, όπως αναφέρει το neakriti.gr, σκοτάδι εξακολουθεί να καλύπττει την τύχη επιβαινόντων σε λέμβο που βυθίστηκε ανοιχτά της Ιεράπετρας. Ο συναγερμός σήμανε μετά τον εντοπισμό ενός αλλοδαπού πάνω στη νήσο Χρυσή, ο οποίος ανέφερε στις αρχές στην κατάθεσή του ότι κατάφερε να σωθεί από ναυάγιο, στο οποίο επέβαιναν και άλλοι άνθρωποι. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένας άλλος επιζών.

Νέο περιστατικό με δεκάδες άτομα στους Καλούς Λιμένες

Σχεδόν ταυτόχρονα, οι ροές συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό στα νότια του νομού Ηρακλείου. Συνολικά 64 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στους Καλούς Λιμένες, επιβεβαιώνοντας την τεράστια πίεση που δέχεται το νησί. Η συγκεκριμένη ομάδα παρουσιάζει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας και ανάγκης για φροντίδα, καθώς ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται έξι γυναίκες και επτά παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, από ενός έως τριών ετών.

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, εστιάζοντας τόσο στην παροχή πρώτων βοηθειών στα μικρά παιδιά στους Καλούς Λιμένες, όσο και στη συνέχιση των αναζητήσεων στη θαλάσσια ζώνη της Ιεράπετρας.

Διαβάστε επίσης