Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και κέντρο - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

 Σταδιακά τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και κέντρο - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφονται σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους που συνδέουν τα βόρεια και δυτικά προάστια με το κέντρο.
  • Η λεωφόρος Κηφισού παρουσιάζει έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση, ειδικά στα τμήματα Περιστερίου και Σεπολίων, καθώς και στις συνδέσεις της με το υπόλοιπο δίκτυο.
  • Προβλήματα κίνησης παρατηρούνται σε Περιστέρι, Αιγάλεω, Κορυδαλλό, καθώς και σε περιοχές των βορείων προαστίων όπως Κηφισίας, Μαρούσι, Χαλάνδρι και Νέο Ψυχικό.
  • Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν καθυστερήσεις γύρω από βασικούς κόμβους, τις εισόδους και εξόδους της πόλης, καθώς και στις περιοχές Αμπελοκήπων και Γαλατσίου.
  • Στον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή η κίνηση παρουσιάζει διακυμάνσεις, με επιβαρυμένα τμήματα στους δρόμους που συνδέουν το λιμάνι με Μοσχάτο, Καλλιθέα και το κέντρο της Αθήνας.
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Στο «κόκκινο» βρίσκονται αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής, με τις καθυστερήσεις να είναι αισθητές τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και σε δρόμους που συνδέουν τα βόρεια και δυτικά προάστια με το κέντρο.

Ειδικότερα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισού, με επιβαρυμένα τμήματα στο ύψος του Περιστερίου και των Σεπολίων, καθώς και στις συνδέσεις της με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην περιοχή του Περιστερίου, με την κίνηση να επιβαρύνεται σε δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο της Αθήνας. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται σε τμήματα του οδικού δικτύου στο Αιγάλεω και τον Κορυδαλλό.

Στα βόρεια προάστια, η κυκλοφορία είναι αυξημένη σε σημεία της Κηφισίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το Μαρούσι, το Χαλάνδρι και το Νέο Ψυχικό. Επιβαρυμένη είναι επίσης η εικόνα σε ορισμένα τμήματα των λεωφόρων που συνδέουν τις συγκεκριμένες περιοχές με το κέντρο.

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κυκλοφορία καταγράφεται σε αρκετούς δρόμους, ιδιαίτερα στις εισόδους και εξόδους της πόλης, αλλά και γύρω από βασικούς κόμβους. Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στην περιοχή των Αμπελοκήπων και προς το Γαλάτσι.

Στον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή, η κίνηση παρουσιάζει αυξομειώσεις, με επιβαρυμένα τμήματα στους δρόμους που συνδέουν το λιμάνι με το Μοσχάτο, την Καλλιθέα και το κέντρο της Αθήνας.

Οι ρυθμίσεις της κυκλοφορίας την Πέμπτη

Σε ισχύ επίσης, τίθενται σταδιακά από σήμερα, Πέμπτη (5/11) κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:

  • Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από την 06.00΄ ώρα της Πέμπτης 5-11-2026 έως την 21.00΄ της Κυριακής 8-11-2026.
  • Περιμετρικά Πλατείας Αγάλματος Δισκοβόλου (συμβολή Ηρώδου Αττικού και Λ. Βασ. Κωνσταντίνου), από την 06.00΄ ώρα της Πέμπτης 5-11-2026 έως την 21.00΄ της Κυριακής 8-11-2026.

Δείτε την εικόνα:

κίνηση 5/11

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