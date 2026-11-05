Μετρό: Κλείνει ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

Snapshot Ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» της Γραμμής 2 του Μετρό θα παραμείνει κλειστός από τις 9:30 το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου λόγω πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

Οι συρμοί του Μετρό θα διέρχονται από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» χωρίς στάση μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Το συλλαλητήριο θα ξεκινήσει στις 11:00 στα Προπύλαια με συμμετοχή φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.

Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις της χώρας παράλληλα με το συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει στάση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς από τις 10:00 έως τις 14:00 ώστε να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο. Snapshot powered by AI

Κλειστός θα παραμείνει από τις 9:30 το πρωί της Πέμπτης (5/11) ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» της Γραμμής 2 του Μετρό, έπειτα από εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 στα Προπύλαια.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ., οι συρμοί θα διέρχονται από τον συγκεκριμένο σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Στη συγκέντρωση αναμένεται να συμμετάσχουν φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διεκδικούν την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας για τους εκπαιδευτικούς από τις 10:00 έως τις 14:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο.

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