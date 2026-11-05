Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Στους δρόμους σήμερα μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί

Snapshot Σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με σημείο συνάντησης τα Προπύλαια στις 11:00.

Τα κύρια αιτήματα είναι η αύξηση χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης, η κάλυψη κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, η μείωση μαθητών ανά τάξη και η βελτίωση των σχολικών υποδομών.

Οι συμμετέχοντες αντιτίθενται στη θεσμοθέτηση πανελλαδικών εξετάσεων στο Λύκειο και στην κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος που αφορά την Παιδεία.

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) στηρίζει τη κινητοποίηση και ζητά περισσότερους πόρους για εκπαίδευση, υγεία και έρευνα.

Η κινητοποίηση συνδέεται με τις απεργιακές δράσεις στη Γαλλία, εκφράζοντας αλληλεγγύη προς τους εργαζόμενους και τη νεολαία εκεί. Snapshot powered by AI

Στους δρόμους κατεβαίνουν σήμερα, Πέμπτη (5/11), μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο νέας πανεκπαιδευτικής κινητοποίησης, με σημείο συνάντησης τα Προπύλαια, στις 11:00.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκονται η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σχολεία και πανεπιστήμια. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν την αντίθεσή τους στη θεσμοθέτηση εξετάσεων πανελλαδικού τύπου στο Λύκειο και σε ενδεχόμενη κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, την Παιδεία.

Παράλληλα, ζητούν αύξηση της χρηματοδότησης των σχολείων, πλήρη κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ελέγχου και αποκατάστασης των σχολικών κτιρίων. Στα αιτήματα περιλαμβάνεται επίσης η κατάργηση του νέου πλαισίου για τις σχολικές εκδρομές.

Στο πλευρό των μαθητών η ΟΛΜΕ

Τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις εκφράζει η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), τονίζοντας ότι μαθητές και φοιτητές διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν», αναφέρει η Ομοσπονδία, ζητώντας περισσότερους πόρους για τη μόρφωση, την υγεία και την έρευνα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας.

Η σημερινή κινητοποίηση συμπίπτει με προγραμματισμένες απεργιακές δράσεις στη Γαλλία, με την ΟΛΜΕ να επισημαίνει ότι οι διεκδικήσεις της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας συνδέονται με εκείνες των εργαζομένων και της νεολαίας στη γαλλική κοινωνία.

«Ενώνουμε τον αγώνα μας με τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Γαλλίας που την ίδια μέρα προχωρούν σε απεργία και κινητοποιήσεις», σημειώνει χαρακτηριστικά.

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