Θεσσαλονίκη: Έξι ανήλικοι χτύπησαν 16χρονο και του άρπαξαν το κινητό για να το πουλήσουν

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους έξι ανήλικους καθώς και τον ιδιοκτήτη του καταστήματος πούλησαν το κινητό

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Έξι ανήλικοι χτύπησαν 16χρονο και του άρπαξαν το κινητό για να το πουλήσουν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Έξι ανήλικοι ηλικίας 12-16 ετών χτύπησαν και λήστεψαν 16χρονο στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης.
  • Οι δράστες του άρπαξαν κινητό τηλέφωνο, 20 ευρώ και κλειδιά.
  • Δύο από τους συλληφθέντες πούλησαν το κλεμμένο κινητό σε κατάστημα.
  • Συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που αγόρασε το κινητό.
  • Το κινητό κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.
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Με χειροπέδες κατέληξαν έξι ανήλικοι οι οποίοι χτύπησαν και λήστεψαν έναν 16χρονο σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η ληστεία σε βάρος του 16χρονου έγινε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (3/11) στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Οι έξι ανήλικοι δράστες ηλικίας 12-16 ετών, πλησίασαν τον 16χρονο και αφού τον χτύπησαν, ένα κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ και κλειδιά.

Από την έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης οι οποίοι και συνέλαβαν τους δράστες, προέκυψε ότι δύο από τους συλληφθέντες πούλησαν το κλεμμένο κινητό σε κατάστημα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν επίσης τον ιδιοκτήτη του καταστήματος ενώ το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

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