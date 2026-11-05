Θεσσαλονίκη: Έξι ανήλικοι χτύπησαν 16χρονο και του άρπαξαν το κινητό για να το πουλήσουν

Snapshot Έξι ανήλικοι ηλικίας 12-16 ετών χτύπησαν και λήστεψαν 16χρονο στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες του άρπαξαν κινητό τηλέφωνο, 20 ευρώ και κλειδιά.

Δύο από τους συλληφθέντες πούλησαν το κλεμμένο κινητό σε κατάστημα.

Συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που αγόρασε το κινητό.

Το κινητό κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Snapshot powered by AI

Με χειροπέδες κατέληξαν έξι ανήλικοι οι οποίοι χτύπησαν και λήστεψαν έναν 16χρονο σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η ληστεία σε βάρος του 16χρονου έγινε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (3/11) στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Οι έξι ανήλικοι δράστες ηλικίας 12-16 ετών, πλησίασαν τον 16χρονο και αφού τον χτύπησαν, ένα κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ και κλειδιά.

Από την έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης οι οποίοι και συνέλαβαν τους δράστες, προέκυψε ότι δύο από τους συλληφθέντες πούλησαν το κλεμμένο κινητό σε κατάστημα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν επίσης τον ιδιοκτήτη του καταστήματος ενώ το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

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