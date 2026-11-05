Παπαϊωάννου για την επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη: «Θα μπουν κάμερες στα πανεπιστήμια»

Ο υφυπουργός Παιδείας Παπαϊωάννου κατήγγειλε τους κουκουλοφόρους που εισέβαλαν στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ ως «φασίστες, δολοφόνοι και εξωκοινοβουλευτικούς αριστερούς»

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Παπαϊωάννου για την επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη: «Θα μπουν κάμερες στα πανεπιστήμια»

Στιγμιότυπο από τα επεισόδια στην πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

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  • Τα φαινόμενα βίας στα πανεπιστήμια έχουν μειωθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια, σύμφωνα με τον υφυπουργό.
  • Η ευθύνη για την ασφάλεια των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων ανήκει στις πρυτανικές αρχές και δεν μπορεί να παρεμβαίνει η πολιτεία.
  • Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και σχεδιάζεται η τοποθέτηση καμερών ασφαλείας στα πανεπιστήμια με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.
  • Το υπουργείο Παιδείας ζήτησε εγγράφως από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ εξηγήσεις για τις συνθήκες και τις ενέργειες μετά την εισβολή των κουκουλοφόρων.
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Σφοδρή επίθεση στους κουκουλοφόρους που εισέβαλαν στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, εξαπέλυσε ο υφυπουργός Παιδείας Παπαϊωάννου, με αφορμή το περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών φοιτητών. Σε συνέντευξή του στο Action24, τοποθετήθηκε τόσο για τα κενά στη φύλαξη των πανεπιστημιακών χώρων όσο και για την επικείμενη εγκατάσταση καμερών ασφαλείας στα ιδρύματα.

Αναφερόμενος στους περίπου 50 κουκουλοφόρους που εισέβαλαν στο Τμήμα Μαθηματικών, την ώρα που πραγματοποιούνταν φοιτητική συνέλευση, ο υφυπουργός χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς. «Φασίστες, δολοφόνοι και εξωκοινοβουλευτικοί αριστεροί όσοι μπήκαν στην Πανεπιστημιούπολη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους έχουν περιοριστεί σε σύγκριση με το παρελθόν, επισημαίνοντας: «Διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν υπάρχουν τα προβλήματα που υπήρχαν παλιότερα».

Σχετικά με το πώς κατέστη δυνατή η είσοδος των δραστών στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος κάθε προσώπου που εισέρχεται και εξέρχεται από τα πανεπιστημιακά κτίρια, τονίζοντας πως «δεν μπορεί η πολιτεία να γνωρίζει ποιος μπαινοβγαίνει στα χιλιάδες κτίρια».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο των πρυτανικών αρχών, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για τη λήψη μέτρων προστασίας των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων ανήκει στις διοικήσεις των ιδρυμάτων. Όπως ανέφερε, «ελεύθερος ο κάθε πρύτανης να προστατεύει το Πανεπιστήμιό του σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορεί να παρέμβει η πολιτεία».

Κάμερες ασφαλείας στα πανεπιστήμια – Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες

Αναφορικά με την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, ο υφυπουργός Παιδείας γνωστοποίησε ότι προχωρά ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση καμερών επιτήρησης στα πανεπιστήμια, καθώς έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες.

«Θα μπουν κάμερες στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν τα ατομικά προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει να προστατευθούν, γι' αυτό έγινε σχετική μελέτη», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να διασφαλίζει παράλληλα τον σεβασμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η εισβολή των κουκουλοφόρων και οι εξηγήσεις που ζητά το υπουργείο

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν ομάδα περίπου 40-50 ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλε στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, κατά τη διάρκεια φοιτητικής συνέλευσης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν τρεις φοιτητές.

Μετά τα γεγονότα, το υπουργείο Παιδείας ζήτησε επίσημη ενημέρωση από την Πρυτανεία του πανεπιστημίου, απαιτώντας έγγραφες εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση, τον χρόνο κατά τον οποίο ενημερώθηκε η πανεπιστημιακή φύλαξη, αλλά και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μετά την εισβολή.

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Παπαϊωάννου για την επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη: «Θα μπουν κάμερες στα πανεπιστήμια»

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