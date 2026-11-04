Πανεπιστημιούπολη: Το υπουργείο Παιδείας καταδικάζει τα επεισόδια - Ζητά ενημέρωση από την Πρυτανεία

Snapshot Το υπουργείο Παιδείας καταδίκασε τα βίαια επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου και ζήτησε άμεση ενημέρωση από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ.

Περισσότερα από 50 άτομα με σιδερολοστούς, τσεκούρια και μολότοφ επιτέθηκαν σε φοιτητική συνέλευση στο Τμήμα Φυσικού, με αποτέλεσμα τραυματισμούς φοιτητών.

Η Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη (ΠΑΣΠ) διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή μελών της στα επεισόδια και καταδίκασε τη βία και τη διασπορά ανακριβών ειδήσεων. Snapshot powered by AI

Τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου το πρωί της Τετάρτης (4/11) καταδίκασε το υπουργείο Παιδείας.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει, επίσης, πως ζήτησε από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ άμεση έγγραφη ενημέρωση για τα ακόλουθα:

-Εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί και ποιος είναι ο αριθμός των τραυματιών

-Εάν παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες

-Πότε ενημερώθηκε η φύλαξη του Ιδρύματος και σε ποιες ενέργειες προχώρησε

- Ποια μέτρα θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών και με ποιον τρόπο θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

«Είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν τη βία και τον φόβο στον χώρο όπου σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ζήτησε από την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ άμεση έγγραφη ενημέρωση για τα ακόλουθα:

-Εάν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί και ποιος είναι ο αριθμός των τραυματιών.

- Εάν παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

-Πότε ενημερώθηκε η φύλαξη του Ιδρύματος και σε ποιες ενέργειες προχώρησε.

-Ποια μέτρα θα ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών και με ποιον τρόπο θα ενημερωθούν για τη διεξαγωγή των μαθημάτων της επόμενης ημέρας

Η βία στο πανεπιστήμιο προσβάλλει την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και στρέφεται ευθέως κατά του δικαιώματος των φοιτητών να σπουδάζουν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού. Είναι απαράδεκτο μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να βιώνουν τη βία και τον φόβο στον χώρο όπου σπουδάζουν, εργάζονται και δημιουργούν.

Οι αρμόδιες αρχές θα διερευνήσουν τις συνθήκες των επεισοδίων και θα εξακριβώσουν τι συνέβη»

ΠΑΣΠ: Διαψεύδει την εμπλοκή των μελών της στα επεισόδια

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη (ΠΑΣΠ) διέψευσε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για μέλη της παράταξής της που ενεπλάκησαν στα επεισόδια.

«Η διασπορά ανακριβών ειδήσεων που υπονομεύουν τις συλλογικές διεκδικήσεις για τη φοιτητική καθημερινότητα και την οργάνωση του εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου, ενός διαχρονικού συμβόλου δημοκρατίας και συμμετοχής, θα μας βρει απέναντι», αναφέρει η ΠΑΣΠ.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

«Ως Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη διαψεύδουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εμπλοκή μελών της παράταξης σε επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Η συντηρητική κυβερνητική πολιτική επιχειρεί να περιορίσει την ελεύθερη πολιτική δράση στα πανεπιστήμια και αντιμετωπίζει τις φοιτητικές κινητοποιήσεις με κατασταλτικές πρακτικές. Σε αυτή τη συγκυρία, η διασπορά ανακριβών ειδήσεων που υπονομεύουν τις συλλογικές διεκδικήσεις για τη φοιτητική καθημερινότητα και την οργάνωση του εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου, ενός διαχρονικού συμβόλου δημοκρατίας και συμμετοχής, θα μας βρει απέναντι.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνωρίζουν την πολιτική διαδρομή μας και τις αρχές που πρεσβεύουμε από την ίδρυσή μας το 1974. Υπερασπιζόμαστε σταθερά τον δημοκρατικό διάλογο και την υγιή αντιπαράθεση εντός των συλλόγων. Πιστεύουμε σε συλλόγους ανοιχτούς, μαζικούς και δημοκρατικούς, όπου οι διαφορετικές απόψεις εκφράζονται με επιχειρήματα. Καταδικάζουμε κάθε πρακτική εκφοβισμού, βίας και μπαχαλοποίησης.

Κάθε συκοφαντία μάς πεισμώνει ακόμη περισσότερο να δώσουμε τους αγώνες μας για ένα σύγχρονο και ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών και των φοιτητριών στα ΑΕΙ της χώρας».

«Είχαν έρθει με σκοπό να τρομοκρατήσουν τους φοιτητές»

Υπενθυμίζεται πως όπως κατήγγειλε στο Newsbomb φοιτητής που βρισκόταν στο σημείο της επίθεσης, τα επεισόδια έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια συνέλευσης του φοιτητικού συλλόγου στο τμήμα του Φυσικού.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συνέλευση, οι φοιτητές άκουσαν φωνές και θραύση τζαμιών από τον εξωτερικό χώρο.

Όταν βγήκαν για να δουν τι συμβαίνει, αντίκρισαν, όπως υποστήριξε, περισσότερα από 50 άτομα, τα οποία κρατούσαν σιδερολοστούς και τσεκούρια, ενώ υπήρχε ακόμη και μολότοφ.

«Είχαν έρθει με σκοπό να τρομοκρατήσουν τους φοιτητές που ήταν μέσα στη συνέλευση και να τη διαλύσουν, χτυπώντας προφανώς όποιον έβρισκαν μπροστά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους τραυματίες, ο φοιτητής δήλωσε ότι γνωρίζει για δύο τραυματισμούς, σημειώνοντας ότι ένας φοιτητής τραυματίστηκε από τσεκούρι και ένας ακόμη από μολότοφ. Όπως διευκρίνισε, δεν είχε στη διάθεσή του περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών.

Σε ερώτηση για την ταυτότητα των ατόμων που πραγματοποίησαν την επίθεση, απάντησε ότι δεν γνωρίζουν σε ποιον χώρο ανήκουν. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι έχουν πραγματοποιήσει και άλλες επιθέσεις, ενώ αναφέρθηκε στην επίκληση του αναρχικού χώρου ως τρόπου κάλυψης της δράσης τους.

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