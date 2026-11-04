Ζωγράφου: «Μπήκαν 40-50 άτομα με τσεκούρια και μολότοφ, ήθελαν να σκοτώσουν», λέει μάρτυρας

Snapshot Η επίθεση διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά και χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα βίαιη, με φόβους για πρόθεση θανατηφόρου τραυματισμού.

Τρεις άτομα τραυματίστηκαν, ένας με χτύπημα στο πόδι από τσεκούρι, ένας με εγκαύματα από μολότοφ και ένας σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από ξυλοδαρμό.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ένας τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια έντασης σε Γενική Συνέλευση φοιτητών. Snapshot powered by AI

Τρεις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της σοβαρής συμπλοκής που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου στην Πανεπιστημιούπολη, στο τμήμα του Φυσικού. Άτομο που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε στο Newsbomb, ότι είδε μία ομάδα περίπου 40-50 ατόμων να εισβάλει στον χώρο, κρατώντας τσεκούρια και μολότοφ, προκαλώντας αναστάτωση.

Όπως περιγράφει, οι εμπλεκόμενοι έσπασαν τζάμια και μπήκαν μέσα στην αίθουσα, όπου το επεισόδιο φέρεται να διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά. Η ίδια μαρτυρία κάνει λόγο για ιδιαίτερα βίαιη επίθεση, εκφράζοντας φόβους ακόμη και για την πρόθεση των δραστών να προκαλέσουν θανάσιμο τραυματισμό.

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Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τρία άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρει τραύμα στο πόδι από χτύπημα με τσεκούρι, ο δεύτερος υπέστη εγκαύματα από μολότοφ, ενώ ο τρίτος φέρεται να βρίσκεται σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, έπειτα από ξυλοδαρμό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ένας από τους τραυματίες διακομίζεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Στιγμιότυπο από τα επεισόδια στην πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου INTIME NEWS

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω έντασης μεταξύ φοιτητών κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

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