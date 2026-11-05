Χαλκίδα: Ανήλικος μαθητής κυκλοφορούσε με κοκαΐνη - Συνελήφθη και ο πατέρας του

Snapshot Συνελήφθη 15χρονος μαθητής στη Χαλκίδα με κοκαΐνη στην κατοχή του στις 2 Νοεμβρίου.

Λίγο μετά τη σύλληψη του ανήλικου, συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση ανηλίκου.

Ο πατέρας και ο γιος αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή της εισαγγελέως.

Σχηματίστηκε δικογραφία και οι δύο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε 15χρονο μαθητή πέρασαν αστυνομικοί στην περιοχή της Χαλκίδας ο οποίος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του ποσότητα κοκαΐνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (2/11) με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον ανήλικο και λίγο αργότερα τον πατέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, πατέρας και γιος αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή της εισαγγελέως.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία με την οποία τα δύο άτομα θα οδηγηθούν τα δικαστήρια.

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