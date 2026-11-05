Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

5/11/2026 6:30:00 πμ 5/11/2026 5:30:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - Λ.ΑΘΗΝΩΝ - ΒΕΡΡΟΙΑΣ - ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ - ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ - ΒΥΤΙΝΑΣ - ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ - ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ 493 Κατασκευές

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΓΑΜΒΕΤΑ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ απο κάθετο: ΓΑΜΒΕΤΑ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1207 Λειτουργία

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΑΜΦΙΣΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΣΤΡΟΥΣ απο κάθετο: ΕΡΕΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1208 Λειτουργία

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 11:00:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ζυγά οδός:ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 16 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1491 Κατασκευές

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 12:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΑΒΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΒΑ απο κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΚΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 12:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΟΥ απο κάθετο: ΜΗΛΟΥ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 12:00:00 μμ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΠΛΑΤΑΙΩΝ - ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ - ΣΚΥΡΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΝΗΡΕΩΣ - ΙΚΑΡΙΑΣ - Λ ΓΡΕΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΝΗΡΕΩΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ. 1780 Λειτουργία

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΕΡΑΤΟΥΣ 33, 35, 37, 39 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 35 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 1 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1482 Κατασκευές

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΘΕΩΔΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1182 Λειτουργία

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 12:30:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΟΜΟΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΟΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ έως κάθετο: ΣΟΛΟΜΟΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΩΝΗ 8, 12 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 1495 Κατασκευές

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 1:00:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Ζυγά οδός:17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 6 - 8 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΝΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΝΙΝΟΥ απο κάθετο: ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ έως κάθετο: ΚΑΡΝΑΒΙΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΝΑΒΙΑ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΝΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΛΟΥΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΔΡΟΣΙΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΡΟΣΙΝΗ απο κάθετο: ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ απο κάθετο: ΠΟΡΦΥΡΑ έως κάθετο: ΘΕΟΤΟΚΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1494 Κατασκευές

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 50 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 3:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ έως κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 22 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 4:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΑΝΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΔΑΝΩΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΜΟΝΗ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΚΙ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 4:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΕΤΑΤΕΑ - ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΑΧΧΙΛΕΩΣ - ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Λ ΓΑΛΗΝΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 566 Λειτουργία

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 4:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔΑΝΩΝ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΔΑΝΩΝ έως κάθετο: ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΜΟΝΗ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΚΙ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 4:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΕΤΑΤΕΑ - ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΑΧΧΙΛΕΩΣ - ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Λ ΓΑΛΗΝΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 566 Λειτουργία

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 4:00:00 μμ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ Α, ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ, ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΝΙΓΔΗΣ, ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΒΑΣ. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ, ΠΑΦΡΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ, ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ, ΣΙΝΩΠΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ. 731 Κατασκευές

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 5:00:00 μμ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Κατασκευές

5/11/2026 8:00:00 πμ 5/11/2026 5:00:00 μμ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ Κατασκευές

5/11/2026 8:30:00 πμ 5/11/2026 12:00:00 μμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Ζυγά οδός:ΒΕΡΡΑ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ απο κάθετο: ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΒΕΡΡΑ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 40, 43 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ 1493 Κατασκευές

5/11/2026 9:00:00 πμ 5/11/2026 11:00:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 8 έως κάθετο: ΙΩΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 1496 Λειτουργία

5/11/2026 9:00:00 πμ 5/11/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ 24 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΑΝΝΟΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΑΔ. ΚΟΡΑΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΔ. ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΜΗΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΩΣΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 1492 Κατασκευές

5/11/2026 9:30:00 πμ 5/11/2026 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΒΑΤΑΤΖΗ έως κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΩΝΟΥ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΙΑΝΙΤΟΥ έως κάθετο: ΒΑΤΑΤΖΗ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ έως κάθετο: ΒΑΤΑΤΖΗ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΩΝΟΥ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΒΑΤΑΤΖΗ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ 1216 Λειτουργία

5/11/2026 10:00:00 πμ 5/11/2026 2:00:00 μμ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΕ, ΧΑΛΚΗΣ, ΙΩΝΙΑΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, Β.ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ, ΣΟΛΩΜΟΥ, ΑΪΒΑΛΗ, ΜΟΥΣΩΝ, ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ, ΣΟΦΙΑΣ, ΕΛΠΙΔΑΣ, Σ.ΣΑΡΑΦΗ, ΝΙΚ.ΨΑΡΡΟΥ, ΚΑΛΥΨΟΥΣ, ΝΥΜΦΩΝ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΛΕΙΟΥΣ, ΔΡΥΑΔΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΕΡΑΤΟΥΣ, ΘΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ, ΑΝΘΕΩΝ, ΟΥΡΑΝΙΑΣ, ΣΚΟΥΦΑ, ΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΙΝΔΟΥ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΕΥΤΕΡΠΗΣ, Μ.ΑΣΙΑΣ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΙΛΙΑΔΟΣ, ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ, 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΟΜΗΡΟΥ, ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ. 730 Κατασκευές

5/11/2026 11:30:00 πμ 5/11/2026 2:00:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΟΥΖΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΙΖΩΝΟΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΩΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΑΣΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΙΖΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΩΣΤΑ ΚΑΒΑΦΗ έως κάθετο: ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ 1489 Κατασκευές

5/11/2026 12:00:00 μμ 5/11/2026 3:00:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΒΟΥ απο κάθετο: ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΑΜΙΔΑ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ 1490 Κατασκευές