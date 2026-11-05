Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με εμπλοκή σχολικού λεωφορείου - Τραυματίστηκε οδηγός ΙΧ

Snapshot Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο και ΙΧ σημειώθηκε στην οδό Πλαστήρα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης το πρωί της 5ης Νοεμβρίου.

Ο οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στους επιβαίνοντες του σχολικού λεωφορείου.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστες. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή σχολικού λεωφορείου σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να αναφερθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Όπως αναφέρει το voria.gr, γύρω στις 7.10, ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Πλαστήρα στην Ευκαρπία.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε με ελαφριά κάκωση στο κεφάλι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σημειώνεται πως δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός στους επιβαίνοντες του σχολικού λεωφορείου.

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