Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με εμπλοκή σχολικού λεωφορείου - Τραυματίστηκε οδηγός ΙΧ
Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός στους επιβαίνοντες του σχολικού λεωφορείου
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- Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο και ΙΧ σημειώθηκε στην οδό Πλαστήρα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης το πρωί της 5ης Νοεμβρίου.
- Ο οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
- Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στους επιβαίνοντες του σχολικού λεωφορείου.
- Οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή σχολικού λεωφορείου σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να αναφερθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός.
Όπως αναφέρει το voria.gr, γύρω στις 7.10, ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Πλαστήρα στην Ευκαρπία.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε με ελαφριά κάκωση στο κεφάλι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Σημειώνεται πως δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός στους επιβαίνοντες του σχολικού λεωφορείου.
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