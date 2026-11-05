Γαύδος: Η στιγμή που το Λιμενικό διασώζει έναν-έναν τους εγκλωβισμένους μετανάστες

Snapshot 52 μετανάστες απεγκλωβίστηκαν μετά από δύο ημέρες ταλαιπωρίας στη Γαύδο.

Η επιχείρηση διάσωσης περιλάμβανε τη μεταφορά 26 μεταναστών από την απόκρημνη ακτή Άσπες.

Οι λιμενικοί προσέγγισαν τους εγκλωβισμένους και τους βοήθησαν να επιβιβαστούν με ασφάλεια στο σκάφος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο του νησιού κοντά στην Τρυπητή. Snapshot powered by AI

Σε βίντεο καταγράφηκαν οι δύσκολες στιγμές της επιχείρησης διάσωσης 26 μεταναστών από την απόκρημνη ακτή της Γαύδου όπου είχαν εγκλωβιστεί από την περασμένη Τρίτη (3/11). Οι λιμενικοί κατάφεραν να μεταφέρουν με ασφάλεια όλους τους εγκλωβισμένους στο σκάφος.

Στα πλάνα που θα δείτε αποτυπώνεται η προσπάθεια των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, τα οποία προσεγγίζουν τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην παραλία Άσπες, κοντά στην Τρυπητή, και τους βοηθούν να επιβιβαστούν στο σκάφος.

Η συγκεκριμένη διάσωση αποτέλεσε μέρος της ευρύτερης επιχείρησης απεγκλωβισμού 52 μεταναστών, οι οποίοι είχαν βρεθεί σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο του νησιού και παρέμειναν εκεί για περίπου δύο 24ωρα.

Δείτε τα βίντεο του neakriti.gr:

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