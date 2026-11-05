Θεσπρωτία: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για παράνομη απασχόληση αλλοδαπών

Snapshot Η επιχείρηση έχει οδηγήσει ήδη σε δεκάδες συλλήψεις, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός.

Στελέχη του Τμήματος Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία σχετικά με τις κατηγορίες ή τα επόμενα βήματα.

Η δράση συνεχίζεται και αναμένονται περαιτέρω πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσπρωτία, με στόχο την εξάρθρωση υποθέσεων παράνομης απασχόλησης αλλοδαπών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επιχείρηση έχει ήδη οδηγήσει σε δεκάδες συλλήψεις.

Όπως μεταδίδει το thespro.gr, στην αστυνομική δράση συμμετέχουν στελέχη του Τμήματος Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, τα οποία πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε διάφορα σημεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την απασχόληση αλλοδαπών.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία. Ως εκ τούτου, παραμένουν άγνωστα τόσο ο ακριβής αριθμός των ατόμων που έχουν συλληφθεί όσο και οι κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές.