Γαύδος: Απεγκλωβίστηκαν μετά από 48 ώρες οι 52 μετανάστες - Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ

Snapshot Οι 52 μετανάστες απεγκλωβίστηκαν μετά από 48 ώρες από απόκρημνη παραλία της Γαύδου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ.

Μεταξύ των μεταναστών βρίσκονται τρεις έγκυες γυναίκες και έξι βρέφη ηλικίας έως ενός έτους.

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε μετά από ειδοποίηση ενός εγκλωβισμένου και περιελάμβανε παρέμβαση της ΕΜΑΚ, πυροσβεστών και σκάφους της Frontex.

Οι πρώτοι 26 απεγκλωβισθέντες διασώθηκαν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν μετά τη βελτίωση του καιρού.

Εξετάζεται η μεταφορά των μεταναστών στην Κρήτη για ιατρική περίθαλψη και κατάλληλη φιλοξενία, καθώς η Γαύδος δεν έχει τις απαιτούμενες υποδομές. Snapshot powered by AI

Τέλος στην περιπέτεια των 52 μεταναστών που είχαν εγκλωβιστεί σε απόκρημνη και δύσβατη παραλία του Γαύδου, στην περιοχή Άσπες.

Οι μετανάστες απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ όπου παραμένουν μέχρι αυτήν την ώρα.

Η Λίλιαν Στεφανάκη, δήμαρχος Γαύδου, περιέγραψε στο neakriti.gr τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή αλλά και την αγωνία για τους ανθρώπους που παρέμεναν αβοήθητοι στην απόκρημνη ακτή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στους 52 βρίσκονται τρεις έγκυες γυναίκες και έξι μωρά, ηλικίας έως ενός έτους.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού και η διάσωση 26 ανθρώπων

Όπως εξήγησε η δήμαρχος, η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει από την περασμένη Τρίτη (3/11), όταν ένας από τους εγκλωβισμένους κατάφερε να ανέβει από την απόκρημνη ακτή και να ειδοποιήσει για την κατάσταση των υπόλοιπων ανθρώπων. Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης, με αρχική προσπάθεια προσέγγισης από τη θάλασσα, με σκάφος της Frontex.

Στο νησί μετέβησαν εννέα μέλη της ΕΜΑΚ, τα οποία επιχείρησαν από ξηράς μαζί με δύο πυροσβέστες που έφτασαν επίσης στη Γαύδο, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό.

Κατά την πρώτη φάση της επιχείρησης διασώθηκαν 26 άτομα από την παραλία, ανάμεσά τους οι τρεις έγκυες γυναίκες και τα μικρά παιδιά. Οι υπόλοιποι παρέμειναν στο δύσβατο σημείο, καθώς οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Στη συνέχεια, ορισμένοι από τους εγκλωβισμένους κατάφεραν να ανέβουν μόνοι τους από την απόκρημνη πλαγιά, ενώ σήμερα, με τις καιρικές συνθήκες σαφώς βελτιωμένες, ολοκληρώθηκε η μεταφορά και των υπολοίπων. Και οι 52 βρίσκονται πλέον στο λιμάνι του Καραβέ.

«Είναι ταλαιπωρημένοι, πεινασμένοι και διψασμένοι»

Πλέον, επόμενο ζητούμενο είναι η μεταφορά τους προς την Κρήτη καθώς η Γαύδος δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθούν με το πλοίο της γραμμής στα Χανιά, ώστε να απομακρυνθούν από το νησί και να υπάρξει μέριμνα για τη φιλοξενία τους.

Η κατάσταση των ανθρώπων προκαλεί ανησυχία, καθώς έχουν περάσει δύο ημέρες σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, χωρίς επαρκή πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό. Ορισμένοι ενδέχεται να χρειαστούν ιατρική εξέταση και περίθαλψη.

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