Μαρούσι: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα σε τηλεφωνικό κέντρο εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων

Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο «Αίθριο»

Newsroom

Μαρούσι: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα σε τηλεφωνικό κέντρο εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο Μαρούσι σήμανε συναγερμός μετά από τηλεφώνημα για βόμβα σε τηλεφωνικό κέντρο εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων.
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Συναγερμός σήμανε στο Μαρούσι το μεσημέρι της Πέμπτης (5/11), όταν τηλεφωνικό κέντρο εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων δέχθηκε τηλεφώνημα για βόμβα.

Στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Λόγω του περιστατικού, εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο «Αίθριο» στην Αγίου Κωνσταντίνου 40.

Σημειώνεται πως το Κέντρο Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων στεγάζεται σε δύο κτίρια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί σε ποιο από αυτά αναφέρεται το απειλητικό τηλεφώνημα.

Ύστερα από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για φάρσα.

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