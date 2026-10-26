Λάρισα: Τηλεφώνημα για βόμβα σε Λύκειο - Εκκενώθηκε προσωρινά

Snapshot Τηλεφώνημα για βόμβα προκάλεσε την εκκένωση του 4ου Λυκείου Λάρισας το πρωί της Δευτέρας.

Αστυνομία και Πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν ελέγχους ασφαλείας.

Δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο κατά τη διάρκεια των ελέγχων στο σχολικό κτίριο.

Η λειτουργία του σχολείου επανήλθε στην κανονικότητα μετά τους ελέγχους. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο 4ο Λύκειο Λάρισας, στη συμβολή των οδών Ανθίμου Γαζή και Ηπείρου, έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με το larissapress.gr, το σχολικό κτήριο εκκενώθηκε άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και προχωρώντας στους απαραίτητους ελέγχους.

Από τους ελέγχους στο σχολικό κτίριο δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η λειτουργία του σχολείου επανήλθε στην κανονικότητα.

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