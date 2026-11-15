Κλήρωση Τζόκερ 15/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 5, 6, 14, 37, 39 και Τζόκερ το 2.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.