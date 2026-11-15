Βερολίνο: Σοβαρά επεισόδια με την αστυνομία σε διαδήλωση της Γενιάς Ζ - Τουλάχιστον 22 συλλήψεις

Η νέα γενιά διαδήλωσε για την υποχρηματοδότηση στα σχολεία, την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και υπέρ της Παλαιστίνης

Ελένη Ευστρατίου

Βερολίνο: Σοβαρά επεισόδια με την αστυνομία σε διαδήλωση της Γενιάς Ζ - Τουλάχιστον 22 συλλήψεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο Βερολίνο σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ νέων διαδηλωτών και αστυνομίας, με 22 συλλήψεις και 28 ποινικές καταγγελίες.
  • Οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, κοινωνικές περικοπές, υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και ακρίβεια, ενώ εξέφρασαν υποστήριξη στην Παλαιστίνη.
  • Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρεις αστυνομικοί και καταγράφηκαν επιθέσεις αστυνομικών σε διαδηλωτές, ακόμα και μέσα σε βαγόνι μετρό.
  • Στις 20 Νοεμβρίου προγραμματίζεται πανευρωπαϊκή απεργία νέων με αναμενόμενη μεγάλη συμμετοχή, κυρίως στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και τη Μεγάλη Βρετανία.
  • Τον Νοέμβριο, σε άλλες γερμανικές πόλεις όπως Αμβούργο και Φρανκφούρτη, σημειώθηκαν βίαιες συγκρούσεις μετά από διαδηλώσεις της Γενιάς Ζ για καλύτερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και κοινωνική στήριξη.
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Σοβαρά επεισόδια με την αστυνομία σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης νέων στο Βερολίνο.

Τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποίηση στο κέντρο του Βερολίνου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την υποχρηματοδότηση των σχολείων, τις περικοπές στα πανεπιστήμια και τις κοινωνικές παροχές, την προοπτική επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και την ακρίβεια.

H κινητοποίηση με σύνθημα «Gen Z regelt» («Η Γενιά Ζ αναλαμβάνει»), είχε επίσης πολλά συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά της συνεργασίας της Γερμανίας με το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, η αστυνομία επιτέθηκε σε διαδηλωτές χρησιμοποιώντας ακόμα και μπουνιές, ενώ προχώρησε σε 22 συλλήψεις.

Μάλιστα, σε βίντεο που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ομάδα αστυνομικών να ασκεί βία σε διαδηλωτές, μέσα σε βαγόνι του μετρό.

Συνολικά υποβλήθηκαν 28 ποινικές καταγγελίες από την αστυνομία, οι οποίες αφορούσαν αδικήματα όπως διατάραξη της δημόσιας τάξης, σωματική βία, αντίσταση κατά των αρχών και παραβιάσεις των κανονισμών περί εκρηκτικών.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, τουλάχιστον τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, την οποία περιφρουρούσαν περίπου 700 μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, ακούστηκαν συνθήματα εναντίον του Ισραήλ και του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι ακούστηκαν σε αρκετές περιπτώσεις συνθήματα εναντίον της αστυνομίας.

Πανευρωπαϊκή απεργία στις 20 Νοεμβρίου

Εν τω μεταξύ, οι διαδηλώσεις στο Βερολίνο και σε πολλές άλλες πόλεις της Γερμανίας και της Ευρώπης αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερες στις 20 Νοεμβρίου, καθώς έχει ανακοινωθεί πανευρωπαϊκή απεργία των νέων.

Στη γερμανική πρωτεύουσα, οι διοργανωτές έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής αναμενόμενη συμμετοχή 15.000 διαδηλωτών. Διαδηλώσεις αναμένονται, ειδικότερα, σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Βέλγιο και η Μεγάλη Βρετανία.

Την 1η Νοεμβρίου, η γερμανική αστυνομία συνέλαβε περισσότερα από 200 άτομα, μετά από βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν σε διάφορες πόλεις, αμέσως μετά από τις κατά κύριο λόγο ειρηνικές διαδηλώσεις της Γενιάς Ζ, οι οποίες απαιτούσαν καλύτερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και κοινωνικές πολιτικές.

Οι ταραχές ξέσπασαν στο Αμβούργο, τη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο, αφού ριζοσπαστικές ομάδες διοργάνωσαν μικρότερες διαδηλώσεις, έστησαν οδοφράγματα και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Οι κύριες διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, που διοργανώθηκαν από την πρωτοβουλία «Gen Z Regelt» σε περισσότερες από 30 πόλεις, συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες νέους που ζητούσαν αύξηση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, ανακούφιση από το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και αντίθεση στα σχέδια για την επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

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