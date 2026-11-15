Ο πιο γκαφατζής τερματοφύλακας: Απίστευτο γκολ στην Αργεντινή - Βίντεο

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας Εζεκιέλ Μπάχερ σημείωσε ίσως το πιο παράξενο αυτογκόλ στην ιστορία, κατά τη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα πλέι-οφ της Primera B της ομάδας του.

Η «Κομουνικασιόν» αντιμετώπιζε την Άρσεναλ Σαράντι το Σαββατοκύριακο, με το σκορ να είναι 0-0, και ο τερματοφύλακας είχε πιάσει την μπάλα με σκοπό να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Καθώς προσπαθούσε να ρίξει την μπάλα έξω, όμως, έκανε λάθος και κατέληξε να στείλει την μπάλα στα δικά του δίχτυα.

Ο 30χρονος Μπάχερ, ουσιαστικά, δεν κατάφερε να αφήσει τη μπάλα τη σωστή στιγμή, αφήνοντας τους συμπαίκτες του άναυδους.

Οι παίκτες της Άρσεναλ έτρεξαν να πανηγυρίσουν, αλλά η Κομουνικασιόν ισοφάρισε το σκορ λίγο αργότερα. Η Άρσεναλ, όμως, σκόραρε ξανά και τελικά κέρδισε με 3-2 στον πρώτο αγώνα της σειράς.