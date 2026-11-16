Ισραήλ – Άιζενκοτ κατά Νετανιάχου: «Δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία ούτε ένα λεπτό ακόμα»

Σφοδρή αντιπαράθεση για την καταγγελλόμενη εμπλοκή συνεργατών του Νετανιάχου σε υπόθεση με ακτιβιστές αραβικού κόμματος.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ισραήλ – Άιζενκοτ κατά Νετανιάχου: «Δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία ούτε ένα λεπτό ακόμα»

Ο Γκάντι Άιζενκοτ

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Γκάντι Άιζενκοτ ζήτησε την άμεση αποχώρηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τη στάση του απειλή για την ισραηλινή δημοκρατία.
  • Το Channel 12 αποκάλυψε τον ρόλο στενών συνεργατών του Νετανιάχου σε υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη τριών ακτιβιστών αραβικού κόμματος την ημέρα των εκλογών.
  • Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς οι πληροφορίες που στηρίχτηκε η υπόθεση κρίθηκαν αβάσιμες από την αστυνομία.
  • Το γραφείο του Νετανιάχου διέψευσε το ρεπορτάζ και το κόμμα Λικούντ κατηγόρησε τον Άιζενκοτ ότι υπονομεύει τις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης.
  • Η αντιπαράθεση αφορά και τον ρόλο των αραβικών κομμάτων στη διαμόρφωση κυβέρνησης, με έντονη κριτική από όλες τις πλευρές.
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Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στο Ισραήλ, μετά τις αποκαλύψεις του τηλεοπτικού δικτύου Channel 12 για τον φερόμενο ρόλο στενών συνεργατών του Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη τριών ακτιβιστών αραβικού κόμματος την ημέρα των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχει ανατεθεί η προσπάθεια σχηματισμού νέας κυβέρνησης, ζήτησε την άμεση αποχώρηση του Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός «δεν μπορεί να παραμείνει επικεφαλής της κυβέρνησης ούτε για ένα λεπτό ακόμα».

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των δύο πλευρών, οι οποίοι είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Ο Άιζενκοτ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Νετανιάχου και του περιβάλλοντός του «πραγματική, άμεση και απρόβλεπτη απειλή για την ισραηλινή δημοκρατία», ζητώντας να διερευνηθούν χωρίς καθυστέρηση οι καταγγελίες.

Οι αποκαλύψεις για τις συλλήψεις την ημέρα των εκλογών

Σύμφωνα με το Channel 12, την παραμονή των εκλογών ο Ίντο Νόρντεν, επικεφαλής του επιτελείου του Νετανιάχου, διαβίβασε στον αρχηγό της αστυνομίας καταγγελία που αφορούσε στελέχη του αραβικού κόμματος Ράαμ.

Ο Νόρντεν φέρεται να έφερε τους αστυνομικούς σε επαφή με πρόσωπο που παρουσιάστηκε ως πληροφοριοδότης. Όπως μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο, επρόκειτο στην πραγματικότητα για πρώην υπάλληλο του γραφείου Νετανιάχου.

Με βάση τις πληροφορίες που έδωσε το συγκεκριμένο πρόσωπο, τρεις ακτιβιστές του Ράαμ συνελήφθησαν την ημέρα των εκλογών, ως ύποπτοι για απόπειρα εξαγοράς ψήφων. Ακολούθησαν καταγγελίες από την πλευρά Νετανιάχου περί εκλογικής νοθείας από τα αραβικά κόμματα.

Οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, όταν η αστυνομία έκρινε ότι οι πληροφορίες στις οποίες είχε στηριχθεί η υπόθεση ήταν αβάσιμες.

Το δημοσίευμα προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Άιζενκοτ, ο οποίος ζήτησε άμεση έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν οι καταγγελίες και ακολούθησαν οι συλλήψεις.

Διαψεύδει ο Νετανιάχου – Στην αντεπίθεση το Λικούντ

Το γραφείο του απερχόμενου πρωθυπουργού απέρριψε το ρεπορτάζ του Channel 12 ως «ψευδές», υποστηρίζοντας ότι ο Νόρντεν απλώς «εκπλήρωσε το καθήκον του ως πολίτης», φέρνοντας την πηγή των πληροφοριών σε επαφή με την αστυνομία.

Ακολούθησε ανακοίνωση του Λικούντ, το οποίο χαρακτήρισε «εξωφρενικές» τις δηλώσεις του Άιζενκοτ, κατηγορώντας τον ότι υπονομεύει τις προσπάθειες συνεννόησης για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Ενώ ο πρωθυπουργός τείνει χείρα φιλίας με πνεύμα ενότητας, ο Άιζενκοτ και οι συνεργάτες του δημοσιεύουν καθημερινά δηλώσεις γεμάτες δηλητηριώδεις και εμπρηστικές επιθέσεις», ανέφερε το κόμμα.

Το Λικούντ αμφισβήτησε επίσης την κριτική για τον ρόλο του Νόρντεν, θέτοντας το ερώτημα εάν ήταν εκείνος που τοποθέτησε τους φακέλους με τα μετρητά στα σπίτια των υπόπτων.

Στο επίκεντρο τα αραβικά κόμματα και ο σχηματισμός κυβέρνησης

Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ, με τα αραβικά κόμματα να μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις κοινοβουλευτικές ισορροπίες.

Ο Νετανιάχου έχει εντείνει την κριτική του εναντίον τους, ενώ οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον κατηγορούν ότι επιχειρεί να διατηρηθεί στην εξουσία παρά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Την Παρασκευή, ο Άιζενκοτ είχε καταγγείλει και «ρατσιστική και επιθετική εκστρατεία» του Νετανιάχου εναντίον της αραβικής μειονότητας του Ισραήλ, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του πληθυσμού.

Παρά τις επαφές για ενδεχόμενη κυβέρνηση εθνικής ενότητας, η νέα αντιπαράθεση αναδεικνύει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, με τον Άιζενκοτ να θέτει πλέον ανοιχτά ζήτημα άμεσης αποχώρησης του Νετανιάχου από την πρωθυπουργία.

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