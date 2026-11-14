Ο Γκάντι Άιζενκοτ χαρακτήρισε την έκκληση του Νετανιάχου για διαπραγματεύσεις πολιτικό κόλπο

Snapshot Ο Γκάντι Άιζενκοτ χαρακτήρισε την έκκληση του Νετανιάχου για διαπραγματεύσεις ως πολιτικό κόλπο και μπλόφα.

Έχει ήδη συμφωνηθεί συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων του Yesh Atid και του Likud για τις 15 Νοεμβρίου.

Ο Άιζενκοτ τόνισε ότι ο Νετανιάχου πρέπει να αποδεχτεί θεμελιώδεις αρχές και να διακόψει τη συμμαχία με πολιτικούς εξτρεμιστές για ένταξη στην κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης.

Ο Νετανιάχου αναγνωρίζει ήττα στις εκλογές και προσπαθεί να κερδίσει χρόνο δημιουργώντας εμπόδια στον σχηματισμό νέου υπουργικού συμβουλίου και στην αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ.

Η ψηφοφορία για την εκλογή του Ματάν Καχάνε ως Προέδρου της Κνεσέτ έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη και θα αποτελέσει δοκιμασία για τις προθέσεις του Likud και του θρησκευτικού σιωνιστικού μπλοκ. Snapshot powered by AI

Ο Ισραηλινός πολιτικός Γκάντι Άιζενκοτ απάντησε έντονα στην βραδινή δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την οποία καλούσε τα κόμματα να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Άιζενκοτ χαρακτήρισε τη δήλωση ως έναν ακόμη πολιτικό ελιγμό και μπλόφα, τονίζοντας ότι έχει ήδη συμφωνηθεί συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων του Yesh Atid και του Likud και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Άιζενκοτ, ο πρωθυπουργός μιλάει για την προσπάθεια για ενότητα, αλλά οι πράξεις του μόνο επιδεινώνουν τις διαιρέσεις στην κοινωνία και υποβαθμίζουν το κύρος της Κνεσέτ. Ο Ισραηλινός πολιτικός σημείωσε ότι τέτοια πολιτικά κόλπα δεν λειτουργούν πλέον ούτε για τον ίδιο ούτε για τους Ισραηλινούς πολίτες.

Επανέλαβε επίσης τους σαφείς όρους για την ένταξη στην κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης υπό την ηγεσία του: Ο Νετανιάχου πρέπει να αποδεχτεί τις θεμελιώδεις αρχές που έχει διατυπώσει και να διακόψει εντελώς τη συμμαχία του με τους πολιτικούς εξτρεμιστές.

Στην ομιλία του, ο Άιζενκοτ δήλωσε ότι ο Νετανιάχου αναγνωρίζει την ήττα του στις εκλογές και κατανοεί ότι έχει σχηματιστεί απόλυτη πλειοψηφία εναντίον του τόσο μεταξύ των ψηφοφόρων όσο και στο κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τον ίδιος, αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο ο πρωθυπουργός προσπαθεί να κερδίσει χρόνο δημιουργώντας τεχνητά εμπόδια στον σχηματισμό νέου υπουργικού συμβουλίου και επιχειρώντας να διαταράξει τη διαδικασία αντικατάστασης του προέδρου της Κνεσέτ.

Η πρώτη σοβαρή δοκιμασία για την ειλικρίνεια των προθέσεων του Κόμματος Λικούντ και του θρησκευτικού σιωνιστικού μπλοκ θα είναι η ψηφοφορία την Τρίτη. Εκείνη την ημέρα, τα μέλη του κοινοβουλίου έχουν προγραμματίσει να εκλέξουν τον βουλευτή Ματάν Καχάνε, μέλος του μπλοκ των Κομμάτων Αλλαγής και συνταγματάρχη απόστρατο, πρώην διοικητή μοίρας και πρώην στρατιώτη των Ειδικών Δυνάμεων, ως Πρόεδρο της Κνεσέτ.

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