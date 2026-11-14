Νετανιάχου: Μόνο μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας μπορεί να «εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ»

Μια τέτοια κυβέρνση εθνικής ενότητας θα μπορούσε να βασιστεί σε μια εναλλαγή της πρωθυπουργίας μεταξύ Νετανιάχου και Άιζενκοτ

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Νετανιάχου: Μόνο μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας μπορεί να «εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου μιλάει στην εκδήλωση του κόμματός του, του Λικούντ, στο Τελ Αβίβ 17 Σεπτεμβρίου 2026.

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τον Γκάντι Άιζενκοτ για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Ισραήλ απέναντι στην απειλή του Ιράν.
  • Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κόμματα που αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως κράτος του εβραϊκού λαού, αποκλείοντας τα αραβο-ισραηλινά κόμματα.
  • Οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης είναι δύσκολες, με τον Άιζενκοτ να έχει την εντολή σχηματισμού και να αρνείται να υπηρετήσει υπό τον Νετανιάχου.
  • Μια πιθανή λύση είναι η εναλλαγή στην πρωθυπουργία μεταξύ Νετανιάχου και Άιζενκοτ, όπως έχει γίνει στο παρελθόν στην ισραηλινή πολιτική.
  • Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης καταδίκασε την εκστρατεία του Νετανιάχου κατά της ισραηλινής αραβικής μειονότητας, που αποτελεί το 20% του πληθυσμού.
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Ο Ισραηλινός απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε εκ νέου σήμερα τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας μαζί με τον αντίπαλό του Γκάντι Άιζενκοτ, υποστηρίζοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να «εγγυηθεί η ασφάλεια του Ισραήλ» απέναντι στο Ιράν, την απειλή του οποίου ο απερχόμενος πρωθυπουργός ορκίστηκε να εξαλείψει «μια για πάντα».

Η συνάντησή του την Πέμπτη με τον Άιζενκοτ, στον οποίο έχει δοθεί η εντολή για σχηματισμό της κυβέρνησης, «ενίσχυσε μόνο την πεποίθησή (μου) ότι είναι απαραίτητο, αυτή τη στιγμή, να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας», η οποία μπορεί να «εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ για πολλά χρόνια», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

Αυτή η κυβέρνηση, είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνει «όλα τα κόμματα» που αναγνωρίζουν «το Ισραήλ ως κράτος του εβραϊκού λαού», για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ασφαλείας, ιδίως το Ιράν, του οποίου το καθεστώς «δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον μας», υποστήριξε.

Υποστηριζόμενος από 67 μέλη του κοινοβουλίου μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ο Άιζενκοτ έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες, που μπορεί να παραταθούν κατά 14 ημέρες, για να σχηματίσει κυβέρνηση μετά από εκλογές χωρίς να διαφαίνεται προς το παρόν ότι μπορεί να εξασφαλίσει πλειοψηφία.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται δύσκολες, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή των αραβο-ισραηλινών κομμάτων, τα οποία κατέχουν 19 έδρες και θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας που υποστηρίζει ο Νετανιάχου θα συγκέντρωνε τα κύρια σιωνιστικά εβραϊκά κόμματα, από τη δεξιά προς το κέντρο, και θα απέκλειε τα αραβο-ισραηλινά κόμματα, τα οποία αποκαλεί «υποστηρικτές της τρομοκρατίας» και τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την τεράστια πρόκληση» απέναντι στο Ιράν.

Μια τέτοια κυβέρνση εθνικής ενότητας θα μπορούσε να βασιστεί σε μια εναλλαγή της πρωθυπουργίας μεταξύ Νετανιάχου και Άιζενκοτ, με τον καθένα να ηγείται της κυβέρνησης με τη σειρά του, όπως έχει εφαρμοστεί στην ισραηλινή πολιτική στο παρελθόν.

Ο Άιζενκοτ δήλωσε έτοιμος να υποδεχθεί μέλη του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου, και του Θρησκευτικού Σιωνισμού, του ακροδεξιού κόμματος του απερχόμενου υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπό την προϋπόθεση ότι η επιθυμία τους για ενότητα είναι «ειλικρινής» και ότι αυτός θα ηγηθεί της κυβέρνησης.

Ωστόσο, μια συμφωνία μεταξύ των δύο αντιπάλων παραμένει δύσκολο να φανταστεί κανείς, καθώς ο Άιζενκοτ έχει δηλώσει ότι δεν θα υπηρετήσει υπό τον Νετανιάχου.

Χθες Παρασκευή, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «ρατσιστική και επιθετική εκστρατεία» που εξαπολύει ο απερχόμενος πρωθυπουργός κατά της ισραηλινής αραβικής μειονότητας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του πληθυσμού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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