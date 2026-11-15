Nvidia: Σε κλειστή κατάθεση ενώπιον της Βουλής συμφώνησε ο Χουάνγκ - Εσωτερική έρευνα στη Megaspeed

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia συμφώνησε να καταθέσει ενώπιον τριών επιτροπών σχετικά με την πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Nvidia: Σε κλειστή κατάθεση ενώπιον της Βουλής συμφώνησε ο Χουάνγκ - Εσωτερική έρευνα στη Megaspeed
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συμφώνησε να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον τριών επιτροπών της Βουλής των ΗΠΑ για την πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες και τη σχέση του με Κινέζα κατάσκοπο.
  • Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ζήτησε από την Nvidia να εξηγήσει αν αγνόησε την παράνομη διακίνηση μικροτσίπ στην Κίνα, δίνοντας έμφαση στην κουλτούρα συμμόρφωσης σχετικά με τους περιορισμούς εξαγωγών.
  • Η Megaspeed, ύποπτη για μεταφορά τσιπ της Nvidia στην Κίνα, ξεκίνησε εσωτερική έρευνα και αρνείται τις κατηγορίες, αποστασιοποιούμενη από την πρώην στέλεχος Άλις Χουάνγκ.
  • Ο υπουργός Οικονομικών ζήτησε από τη Nvidia να αναζητήσει νέο διευθύνοντα σύμβουλο εκτός της εταιρείας και απαιτεί απαντήσεις εντός δέκα ημερών από το διοικητικό συμβούλιο και την εσωτερική έρευνα.
  • Η υπόθεση περιλαμβάνει έρευνα από το υπουργείο Δικαιοσύνης για παράνομη διακίνηση μικροτσίπ μέσω της Megaspeed και πιέσεις για προσθήκη της εταιρείας σε μαύρη λίστα εμπορίου, που όμως δεν υλοποιήθηκαν.
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Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας συμφώνησαν να καταθέσουν ενώπιον της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το ζήτημα παράνομης ερωτικής σχέσης του ίδιου με Κινέζα κατάσκοπο.

Σε μία κλειστή συνέντευξη ενώπιον τριών επιτροπών της Βουλής των ΗΠΑ, ο Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει όλες τις πληροφορίες την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, επισημαίνοντας ότι η μη συνεργασία θα είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση κλήτευσης. Αυτό που θέλουν να διευκρινιστεί είναι «σε ποιο βαθμό υπήρξε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες» και αν η φερόμενη πράκτορας των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, Άλις Χουάνγκ, επηρέασε την εταιρική στρατηγική της Nvidia όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τους ελέγχους των εξαγωγών.

Παράνομη διακίνηση μικροτσίπ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ ζήτησε σήμερα από την Nvidia να εξηγήσει αν εν γνώσει της αγνόησε την παράνομη διακίνηση μικροτσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της στην Κίνα, με τον υπουργό να θεωρεί δευτερεύουσας σημασίας τη σχέση μεταξύ του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia και μιας Κινέζας που είναι ύποπτη για κατασκοπεία.

«Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να εξεταστεί αν η Nvidia είχε μια κουλτούρα συμμόρφωσης στην εφαρμογή περιορισμών των εξαγωγών των ΗΠΑ», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών στο Fox News, τρεις ημέρες μετά τη δραματική παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας από το 1993.

«Ποιος ήξερε; Επειδή αυτές οι εταιρείες-προπέτασμα ήταν οφθαλμοφανείς, αποτελούσαν αντικείμενο ερευνών. Τις χρησιμοποίησε η Nvidia για να παρακάμψει (τους περιορισμούς) και να πουλήσει μικροτσιπ στους Κινέζους;» διερωτήθηκε, αμφισβητώντας αν αυτές οι φερόμενες παραβάσεις έφταναν μέχρι την διοίκηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μόνο το 1%» των τσιπ που πωλήθηκαν στη Σιγκαπούρη παρέμειναν εκεί, ενώ η Nvidia αντιπροσώπευε περισσότερο από το 20% των παγκόσμιων πωλήσεών της εκεί το 2024.

Εκτός Nvidia ο νέος CEO

Ο υπουργός Οικονομικών απαίτησε απαντήσεις από το διοικητικό συμβούλιο και την εσωτερική του έρευνα «εντός των επόμενων δέκα ημερών».

«Η Nvidia είναι μια σπουδαία εταιρεία» και ο Τζένσεν Χουάνγκ είναι «ένας απίστευτος καινοτόμος», δήλωσε ο υπουργός, πριν προσθέσει πως «αυτό δεν τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής τους».

Επιπλέον, κάλεσε την εταιρεία να αναζητήσει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλό της εκτός της Nvidia.

Η Megaspeed είναι ύποπτη από τις ΗΠΑ για μεταφορά τσιπ Nvidia στην Κίνα, και το υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει ποινική έρευνα. Η Nvidia ισχυρίστηκε στα τέλη Οκτωβρίου ότι αυτές οι κατηγορίες «εξετάστηκαν πέρυσι λεπτομερώς και απορρίφθησαν».

Σύμφωνα με τους Financial Times, τέσσερις ομοσπονδιακές υπηρεσίες άσκησαν πιέσεις για να προστεθεί το Megaspeed σε μια μαύρη λίστα του υπουργείου Εμπορίου, κάτι που τελικά δεν έγινε. «Το υπουργείο Εμπορίου είχε τον τελευταίο λόγο», επανέλαβε ο Μπέσεντ σήμερα, επαναλαμβάνοντας τη δήλωση του που αποκάλυψε την αυξανόμενη ασυνέπεια της κυβέρνησης Τραμπ στο θέμα.

Έρευνα στην Megaspeed

Η εταιρεία cloud computing Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα σχετικά με καταγγελίες ότι προηγμένα τσιπ της Nvidia διοχετεύθηκαν στην Κίνα, παραβιάζοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές, όπως μετέδωσε το CNBC.

Σε δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο CNBC, η Megaspeed απέρριψε τις πρόσφατες αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της, χαρακτηρίζοντάς τες ως στερούμενες «επαληθεύσιμων αποδεικτικών στοιχείων», και ανέφερε ότι έχει προσλάβει εξωτερικό νομικό σύμβουλο για τη διεξαγωγή «εξονυχιστικής εσωτερικής έρευνας».

Η εταιρεία προχώρησε επίσης να αποστασιοποιηθεί από την πρώην στέλεχος Άλις Χουάνγκ, υποστηρίζοντας ότι «αποχώρησε επίσημα από τη Megaspeed με ισχύ από τις 30 Αυγούστου 2025 και επί του παρόντος δεν κατέχει καμία θέση στην Εταιρεία», ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσωπικές της υποθέσεις.

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