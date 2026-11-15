Βορειοκορεάτες χάκερς έκλεψαν πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα

Snapshot Βορειοκορεάτες χάκερ έκλεψαν πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα τους τελευταίους 18 μήνες.

Χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη, deepfakes και ψυχολογικό πόλεμο για να εξαπατήσουν τα θύματα μέσω ψεύτικων βιντεοδιασκέψεων.

Τα κλεμμένα κεφάλαια χρηματοδοτούν το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν και τις στρατιωτικές εξελίξεις της Βόρειας Κορέας.

Οι επιτιθέμενοι απέκτησαν πρόσβαση σε λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων μέσω κακόβουλου λογισμικού που εγκαθίστατο μέσω ειδικών συνδέσμων.

Το FBI κατέσχεσε πάνω από 900 αρχεία βίντεο από webcam θυμάτων για μελλοντικές επιθέσεις. Snapshot powered by AI

Βορειοκορεάτες κυβερνοεγκληματίες έχουν κλέψει πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα τους τελευταίους 18 μήνες.

Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη, ψεύτικες βιντεοδιασκέψεις και ψυχολογικό πόλεμο για να χακάρουν υπολογιστές. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, τα κλεμμένα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν και των στρατιωτικών του εξελίξεων. Αυτό αναφέρθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών.

Το αποκαλυφθέν σχέδιο ονομάστηκε «FaceStealer». Οι επιτιθέμενοι χάκαραν τους λογαριασμούς των γνωστών των στόχων τους και προσκαλούσαν υπαλλήλους εταιρειών κρυπτονομισμάτων και προγραμματιστές λογισμικού σε διαδικτυακές συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια των κλήσεων, τα θύματα έβλεπαν προ-ηχογραφημένα βίντεο με αξιόπιστα άτομα, καθώς και deepfakes εξέχοντων προσωπικοτήτων κρυπτονομισμάτων.

Αφού ξεκίνησε η συνομιλία, οι απατεώνες προσομοίωσαν τεχνικά προβλήματα, παραπονούμενοι για έλλειψη ήχου. Για να επιλύσουν το πρόβλημα, ζήτησαν από τον παραλήπτη να ανοίξει έναν ειδικό σύνδεσμο ή να εκτελέσει συγκεκριμένες εντολές στη συσκευή. Αυτές οι ενέργειες οδήγησαν στη λήψη κακόβουλου λογισμικού, το οποίο έδωσε στους χάκερ πρόσβαση σε κρυπτονομίσματα, λογαριασμούς και λίστες επαφών.

Οι ερευνητές του FBI διαπίστωσαν ότι οι εγκληματίες αποθήκευαν ηχογραφήσεις από webcam των εξαπατημένων χρηστών για να χρησιμοποιήσουν αργότερα τις ομοιότητές τους για περαιτέρω επιθέσεις εναντίον συναδέλφων και φίλων τους. Οι ερευνητές έχουν ήδη ανακαλύψει και κατασχέσει πάνω από 900 τέτοια αρχεία βίντεο.

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