Από το Ορμούζ, στους χάκερς ψυγείων και τις «φάρσες» για βόμβες στα αεροπλάνα

Περισσότερα από 20 επιβατικά αεροσκάφη σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο στόχαστρο ανώνυμων απειλών, προκαλώντας την εσπευσμένη απογείωση πολεμικών αεροσκαφών

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Από το Ορμούζ, στους χάκερς ψυγείων και τις «φάρσες» για βόμβες στα αεροπλάνα
Ένα αεροσκάφος απογειώνεται από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Λεονάρντο ντα Βίντσι» στο Φιουμίτσινο, κοντά στη Ρώμη, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, αφού μια πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη εκτρέπεται προς τη Γαλλία, εν μέσω αναφορών για απειλές βόμβας...
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περισσότερα από 20 επιβατικά αεροσκάφη στην Ευρώπη δέχθηκαν ανώνυμες απειλές για βόμβες, προκαλώντας εκτροπές πτήσεων και επείγουσες απογειώσεις μαχητικών αεροσκαφών.
  • Οι απειλές θεωρούνται ψεύτικες, αλλά οδηγούν σε δαπανηρές διαδικασίες ασφαλείας και αποδιοργάνωση της πολιτικής αεροπορίας.
  • Τα περιστατικά εντάσσονται σε μια νέα τακτική υβριδικού πολέμου που στοχεύει στην αποσταθεροποίηση ευρωπαϊκών υποδομών με χαμηλό κόστος.
  • Η γεωγραφική κατανομή και ο αριθμός των απειλών, καθώς και οι πρόσφατες εισβολές drones, υποδηλώνουν καλά οργανωμένη εκστρατεία αποσταθεροποίησης.
  • Οι ευρωπαϊκές αρχές αντιμετωπίζουν την πρόκληση να εντοπίσουν τους δράστες και να αντιμετωπίσουν τη νέα μορφή απειλής στην ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.
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Ένα πρωτοφανές μπαράζ από ψεύτικες απειλές για βόμβες έχει προκαλέσει ένα άνευ προηγουμένου χάος, οδηγώντας σε εκτροπές πτήσεων, ενεργοποίηση διαδικασιών έκτακτης ανάγκης και επείγουσες απογειώσεις μαχητικών αεροσκαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Και όλα δείχνουν προς κάτι συγκεκριμένο. Από τα ψυγεία έως τις εμπορικές πτήσεις, αντιμαχόμενες στην Ευρώπη δυνάμεις αναζητούν τα δικά τους «Στενά του Ορμούζ» , υπό την έννοια των «σημείων πνιγμού» στην εφοδιαστική αλυσίδα της Ένωσης. Δεν απαιτούνται πλέον πανάκριβα οπλικά συστήματα για να παραλύσει μια χώρα, καθώς ο διακόπτης της καθημερινής λειτουργίας - από τις αεροπορικές μεταφορές επιβατών μέχρι τη διατήρηση των βασικών αγαθών διατροφής στα ράφια - βρίσκεται πλήρως εκτεθειμένος σε ασύμμετρα χτυπήματα που διαλύουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών με μηδαμινό οικονομικό κόστος.

Ως εκ τούτου οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με το κρίσιμο ερώτημα εάν πρόκειται για μια εντελώς νέα τακτική που στοχεύει στην αποδιοργάνωση της πολιτικής αεροπορίας και την ταυτόχρονη υπέρμετρη χρήση στρατιωτικών μέσων με σκοπό μεταξύ άλλων και την καταπονησή τους.

Στις 5 Νοεμβρίου 2026, μαχητικά αεροσκάφη των πολεμικών αεροποριών του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν εσπευσμένα σε διάφορα σημεία της ευρωπαϊκής ηπείρου για να ανταποκριθούν σε πιθανές απειλές. Στη Γαλλία, ένα Airbus A320 της εταιρείας Aer Lingus, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Δουβλίνο με προορισμό τη Ρώμη, συνοδεύτηκε από γαλλικά πολεμικά αεροσκάφη. Τελικά οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην αεροπορική βάση Évreux στη Νορμανδία έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα. Το αεροσκάφος μετέφερε 151 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος. Την ίδια ώρα, δύο μαχητικά Eurofighter της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν για να συνοδεύσουν την πτήση 1761 της Finnair. Το αεροσκάφος, ένα Airbus A321 που είχε αναχωρήσει από το Ελσίνκι, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης μετά από μια αντίστοιχη προειδοποίηση, με τους επιβάτες να παρακολουθούν έντρομοι τα μαχητικά δίπλα στα παράθυρά τους.

Europe Flight Bomb Threats

Άνθρωποι κοιτάζουν τον πίνακα αφίξεων στο αεροδρόμιο «Βασίλ Λέβσκι» της Σόφιας στη Βουλγαρία, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, καθώς τρεις πτήσεις της Ryanair με προορισμό τη Σόφια αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν αναγκαστικές προσγειώσεις λόγω απειλών για βόμβα εν πτήσει.

AP

Η «βροχή» των απειλών και ο συναγερμός στα επιτελεία

Αυτά ήταν απλώς τα δύο τελευταία περιστατικά από ένα σαρωτικό κύμα που πυροδοτήθηκε από απειλές εναντίον εμπορικών πτήσεων σε όλη την ήπειρο. Συνολικά, έχουν καταγραφεί 20 παρόμοια περιστατικά ξεκινώντας από τις 2 Νοεμβρίου 2026. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κανένας απολύτως εκρηκτικός μηχανισμός στα αεροσκάφη που ελέγχθηκαν λεπτομερώς, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν τα περιστατικά ως «φάρσες». Δεν πρόκειται όμως περί ενός αθώου ναρκισισμού καθώς οι επιπτώσεις είναι χαοτικές. Εξαναγκάζουν τις αεροπορικές εταιρείες και τις στρατιωτικές αρχές να ενεργοποιήσουν αμέσως τις εξαιρετικά δαπανηρές τυπικές διαδικασίες ασφαλείας.Όπως αναγκάζουν τις εταιρείες που φτιάχνουν ... ψυγεία να δαπανήσουν χρήματα για την κυβερνοασφαλειά τους.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, καταγράφηκαν τουλάχιστον 12 απειλές για βόμβες μόνο στις 5 Νοεμβρίου. Είχε προηγηθεί ένα άλλο αντίστοιχο κύμα συναγερμών στις 3 Νοεμβρίου, το οποίο επηρέασε τουλάχιστον επτά αεροσκάφη. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, οι απειλές φέρεται να κοινοποιήθηκαν μέσω ανώνυμων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση της πτήσης της Finnair προς το Fiumicino, τα δύο ιταλικά Eurofighter βρίσκονταν σε κατάσταση Άμεσης Αντίδρασης (QRA) στην αεροπορική βάση του Grosseto. Το επίμαχο email θεωρήθηκε αρχικά αξιόπιστο καθώς ήταν γραμμένο σε άπταιστα ιταλικά.

Σε ένα άλλο περιστατικό, ένα Airbus A321 της Wizz Air από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία εκτράπηκε στη Βιέννη. Άλλες προειδοποιήσεις αφορούσαν πτήσεις της Ryanair από την Κοπεγχάγη, τη Μαδρίτη και το αεροδρόμιο Stansted του Λονδίνου με προορισμό τη Βουλγαρία. Πρόσθετοι συναγερμοί αναφέρθηκαν επίσης στην Πολωνία, το Βέλγιο και την Τσεχική Δημοκρατία. Μόλις την προηγούμενη ημέρα, μια πτήση της Wizz Air από το Λονδίνο με προορισμό τη Σόφια αναχαιτίστηκε από ένα μαχητικό Gripen της ουγγρικής Πολεμικής Αεροπορίας και εκτράπηκε άμεσα στη Βουδαπέστη.

Από τα drones στα φθηνά email της αποσταθεροποίησης

Οι ύποπτες απειλές για βόμβες σίγουρα δεν αποτελούν κάτι καινούργιο για την πολιτική αεροπορία. Αυτό που καθιστά τις τελευταίες περιπτώσεις ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι ο απόλυτος αριθμός τους, η τεράστια γεωγραφική τους κατανομή, αλλά και το γεγονός ότι έρχονται αμέσως μετά από μια σειρά ύποπτων εισβολών drones που είχαν διακόψει προσωρινά τις λειτουργίες σε πολλά αεροδρόμια της βόρειας Ευρώπης. Οι επιτιθέμενοι φαίνεται πως αλλάζουν τακτική. Ένα drone είναι αναμφίβολα επικίνδυνο, αλλά ακόμη και όταν η πληροφορία για βόμβα αποδεικνύεται εν τέλει ψευδής, οι αρχές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να την αγνοήσουν. Και κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει την πιθανότητα κάποια στιγμή να υπάρχει και κάποια αληθινή βόμβα, ίσως όταν οι αρχές θα έχουν κουραστεί να «τρέχουν» από το ένα σημείο στο άλλο.

Ένας επιτιθέμενος επιβάλλει με αυτόν τον τρόπο εξοντωτικό κόστος στον αντίπαλο με ελάχιστη προσπάθεια και μηδαμινά χρήματα. Οι πόροι που απαιτούνται για την αποστολή ενός απειλητικού email με απόκρυψη του αποστολέα, είναι απολύτως ασήμαντοι μπροστά στο ιλιγγιώδες κόστος της εκτροπής ενός επιβατικού αεροπλάνου, της διαχείρισης των χιλιάδων καθυστερήσεων και της εσπευσμένης απογείωσης μαχητικών αεροσκαφών.

Η δε μέθοδος της «φάρσας» αγνοεί κάθε είδους χωρικό περιορισμό άλλων μεθόδων, όπως παραδείγματος χάριν οι περιπτώσεις των παρεμβολών στα GPS που είχαν παρατηρηθεί το 2025, ή ακόμη και η χρήση drones ή ακόμη και μπαλονιών, προκειμένου να δημιουργηθεί συναγερμός.

Η διατάραξη της πολιτικής αεροπορίας εμπίπτει ξεκάθαρα στην ευρύτερη έννοια του υβριδικού πολέμου, κρατώντας τους δράστες στο απόλυτο σκοτάδι.

Η πρόκληση για τις ευρωπαϊκές αρχές είναι πλέον τεράστια, καθώς καλούνται να εντοπίσουν τους σκιώδεις υπεύθυνους πίσω από μια προφανώς καλά οργανωμένη εκστρατεία αποσταθεροποίησης των ευρωπαϊκών υποδομών.

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