Βουκουρέστι: Σε δύο πτήσεις υπήρξε απειλή για βόμβα – Προσγειώθηκαν με ασφάλεια

Snapshot Δύο πτήσεις προς το Βουκουρέστι δέχτηκαν απειλές για βόμβα και προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Η Air Serbia ανέφερε ότι η πτήση από το Βελιγράδι προς το Βουκουρέστι δέχτηκε απειλή για βόμβα.

Η πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προς το Βουκουρέστι προσγειώθηκε χωρίς να εντοπιστεί καμία απειλή.

Και οι δύο πτήσεις ολοκλήρωσαν την προσγείωσή τους με ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Βουκουρέστι μετά από απειλή για βόμβα, σύμφωνα με την εθνική αεροπορική εταιρεία της Σερβίας.

Η Air Serbia ανέφερε ότι ένα από τα αεροσκάφη της, που εκτελούσε πτήση από το Βελιγράδι προς το Βουκουρέστι, δέχτηκε σήμερα απειλή για βόμβα.

Σε δήλωσή της, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Σερβίας ανέφερε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στον προορισμό του.

Νωρίτερα ότι μια άλλη πτήση με προορισμό το Βουκουρέστι προσγειώθηκε με ασφάλεια, χωρίς να εντοπιστεί καμία απειλή. Η πτήση της Wizz Air αναχώρησε από το Μιλάνο.