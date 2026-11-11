Κυβερνοεπιθέσεις: Συναγερμός και στην Ελλάδα – Στο μικροσκόπιο 580 ψηφιακές διευθύνσεις υποδομών

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις στην Ελλάδα, εστιάζοντας σε βιομηχανίες και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Μίλτος Τσεκούρας

Κυβερνοεπιθέσεις: Συναγερμός και στην Ελλάδα – Στο μικροσκόπιο 580 ψηφιακές διευθύνσεις υποδομών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας εντόπισε 580 ψηφιακές διευθύνσεις που σχετίζονται με κρίσιμες βιομηχανικές και ενεργειακές υποδομές στην Ελλάδα και προειδοποιεί για πιθανές κυβερνοεπιθέσεις.
  • Έχει δοθεί έμφαση στον τακτικό έλεγχο πρόσβασης, στην παρακολούθηση απομακρυσμένων χρηστών και στην έγκαιρη αναβάθμιση λογισμικού ασφαλείας για την προστασία των κρίσιμων συστημάτων.
  • Υπάρχει αυξημένη ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κυβερνοεπιθέσεις με ιρανική προέλευση, με συγκεκριμένα άτομα να συνδέονται με το δίκτυο χάκερ «Σαχίντ Καβέχ».
  • Ευρωπαϊκές αρχές ερευνούν και προστατεύουν φυσικές υποδομές στρατηγικής σημασίας, όπως υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών και αγωγούς φυσικού αερίου, λόγω κινδύνου δολιοφθοράς.
  • Η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ έγγραφα αποκαλύπτουν συστηματική χαρτογράφηση ευρωπαϊκών υποδομών για πιθανές μελλοντικές επιθέσεις από το 2021.
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Η απειλή των κυβερνοεπιθέσεων δεν αφήνει ανεπηρέαστη την Ελλάδα. Οι αρμόδιες αρχές εντείνουν τα μέτρα πρόληψης και θωράκισης κρίσιμων υποδομών, καθώς μια επιτυχημένη επίθεση σε βιομηχανικές ή ενεργειακές εγκαταστάσεις θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες, ακόμη και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας πραγματοποίησε χαρτογράφηση βιομηχανικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων που διαθέτουν εξοπλισμό με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω διαδικτύου. Πρόκειται για συστήματα που, εάν δεν προστατεύονται επαρκώς, ενδέχεται να αποτελέσουν ευάλωτα σημεία απέναντι σε κακόβουλες ψηφιακές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το Star, έχουν εντοπιστεί περίπου 580 ψηφιακές διευθύνσεις που συνδέονται με εξειδικευμένο βιομηχανικό εξοπλισμό. Μέσω αυτών πραγματοποιείται ο απομακρυσμένος έλεγχος κρίσιμων λειτουργιών, όπως ηλεκτρικές παροχές, φωτοβολταϊκά πάρκα και γραμμές παραγωγής.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει ήδη διαμορφώσει πέντε βασικές συστάσεις προστασίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τακτικό έλεγχο των δικαιωμάτων πρόσβασης στα συστήματα, στην παρακολούθηση των χρηστών που έχουν δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης και στην έγκαιρη αναβάθμιση των λογισμικών ασφαλείας.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς ένας ενδεχόμενος επιτυχής κυβερνοχειρισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.

Συναγερμός στην Ευρώπη για κυβερνοεπιθέσεις με ιρανικό αποτύπωμα

Την ίδια ώρα, η ανησυχία για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών εντείνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τις υποψίες για ιρανική δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο να προκαλούν κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Συναγερμός έχει σημάνει και στις βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις, υπό τον φόβο ενδεχόμενων ενεργειών δολιοφθοράς με ιρανική προέλευση. Στο πλαίσιο αυτό, περίπου 12 αμερικανικά αεροσκάφη απομακρύνθηκαν από τη βρετανική αεροπορική βάση στο Μίλντενχολ, ενώ ορισμένα αεροσκάφη ανεφοδιασμού μεταφέρθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γερμανία.

Πρόκειται για τη δεύτερη ανάλογη μετακίνηση αμερικανικών αεροσκαφών μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, καθώς είχε προηγηθεί η μεταφορά βομβαρδιστικών σε άλλη αεροπορική βάση, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των γαλλικών αρχών βρίσκονται τρία πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο χάκερ «Σαχίντ Καβέχ» και να είχαν κεντρικό ρόλο στον συντονισμό επιθέσεων εναντίον ευρωπαϊκών υποδομών.

Πρόκειται για τους Χαμίντ Ρεζά Λασγκαριάν, ο οποίος φέρεται να είναι επικεφαλής του Κέντρου Κυβερνοπολέμου των Φρουρών της Επανάστασης, Μαχντί Λασγκαριάν και Ρεζά Σαλαρβάντ.

Σύμφωνα με έκθεση του γαλλικού κέντρου κυβερνοασφάλειας, οι τρεις άνδρες φέρονται να συντόνισαν επιθέσεις σε συστήματα ψύξης. Ως ενδείξεις που παραπέμπουν σε ιρανική προέλευση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η χρήση κειμένων στη γλώσσα φαρσί, αλλά και ψηφιακές διευθύνσεις που οδηγούσαν στο Ιράν.

Στο στόχαστρο και τα υποθαλάσσια καλώδια και οι αγωγοί φυσικού αερίου

Η απειλή, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις ψηφιακές επιθέσεις. Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ανησυχίας βρίσκονται πλέον και οι φυσικές υποδομές στρατηγικής σημασίας, όπως τα υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών και οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχαλ Μάρτιν προειδοποίησε ότι τα συγκεκριμένα δίκτυα αποτελούν ευάλωτες κρίσιμες υποδομές, επισημαίνοντας την ανάγκη αυξημένης προστασίας και επαγρύπνησης απέναντι σε ενδεχόμενες ενέργειες δολιοφθοράς.

Το δίκτυο «Σαχίντ Καβέχ» φέρεται, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, να σχεδίαζε επιχειρήσεις εναντίον ευρωπαϊκών υποδομών ήδη από το 2021. Η ονομασία του συνδέεται με τον Μαχμούντ Καβέχ, διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 25 ετών τη δεκαετία του 1980.

Παρά τις αρνήσεις της Τεχεράνης για οποιαδήποτε εμπλοκή στις συγκεκριμένες κυβερνοεπιθέσεις, έγγραφα που είχαν παρουσιαστεί σε ρεπορτάζ του Sky News το 2021 φέρονται να αποτύπωναν συστηματική έρευνα και χαρτογράφηση ευρωπαϊκών υποδομών. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε δημιουργηθεί μια «τράπεζα στόχων», στην οποία καταγράφονταν εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών επιχειρήσεων.

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