«Ο νέος δημόσιος εχθρός είναι τα ελάφια»: Η Λομβαρδία ξεκινάει θανάτωση όλο το χρόνο

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε πρόσφατα στην ιταλικη επαρχία 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

«Ο νέος δημόσιος εχθρός είναι τα ελάφια»: Η Λομβαρδία ξεκινάει θανάτωση όλο το χρόνο
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  • Η Λομβαρδία επέκτεινε το κυνήγι ελαφιών όλο το χρόνο, εκτός από την επαρχία Sondrio, με στόχο τον περιορισμό ή την εξάλειψη των μη ιθαγενών πληθυσμών.
  • Η απόφαση βασίζεται στην καταστροφή της χλωρίδας και των καλλιεργειών από τα πλατώνια, καθώς και στον ανταγωνισμό τους με τα ιθαγενή ελάφια.
  • Οι ζημιές στα χωράφια έχουν οδηγήσει σε αποζημιώσεις 230.000 ευρώ μέσα σε έξι χρόνια, ενώ έχουν καταγραφεί και αυξημένα ατυχήματα με ελάφια.
  • Το ISPRA προτείνει την προστασία μόνο των ιστορικών πληθυσμών και την απομάκρυνση μικρών απομονωμένων ή πρόσφατα σχηματισμένων ομάδων ελαφιών.
  • Το σχέδιο επιτρέπει θανάτωση όλο το χρόνο με περιορισμούς στις ιστορικές περιοχές και πλήρη απομάκρυνση σε άλλες, με εμπλοκή τοπικών αρχών και κυνηγών.
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Το κυνήγι ελαφιών είναι ανοιχτό σε όλη την Λομβαρδία, δώδεκα μήνες το χρόνο.

Με ψήφισμα που εγκρίθηκε πρόσφατα, βασισμένο σε πρόταση του Γεωργικού Συμβούλου Alessandro Beduschi, η περιφερειακή κυβέρνηση αποφάσισε να επεκτείνει το πενταετές «σχέδιο περιορισμού» σε ολόκληρη την περιοχή της Λομβαρδίας, με μοναδική εξαίρεση την επαρχία Sondrio.

Αυτή η δραστική καταστολή, σε σύγκριση με πέρυσι, όταν τα μέτρα επηρέαζαν μόνο τις περιοχές της Παβίας και του Λόντι, στοχεύει ρητά στην «εξάλειψη του είδους» στις πιο πρόσφατα κατοικημένες περιοχές. Η Corriere della Sera αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες του μέτρου , αναφέροντας επίσης τις έντονες διαμαρτυρίες που ξέσπασαν μεταξύ της αντιπολίτευσης στο Palazzo Pirelli.

Γιατί η Περιφέρεια θέλει να «εξαλείψει» τα ελάφια

Η απόφαση του Pirellone βασίζεται σε κατηγορίες ότι τα πλατώνια (είδος ελαφιού), ένα είδος που δεν είναι ιθαγενές στη Λομβαρδία, καταστρέφουν τη χλωρίδα και τις καλλιέργειες και «ανταγωνίζονται» για πόρους τα ιθαγενή ελάφια. Το έγγραφο που ενέκρινε το συμβούλιο απαριθμεί τις ζημιές που προκαλούνται από την αναζήτηση τροφής, τη σήμανση της περιοχής τους και τον λεγόμενο «καθαρισμό των κεράτων» ή το τρίψιμο των κέρατων τους στα δέντρα.

Σύμφωνα με περιφερειακές αναφορές που επικαλείται η εφημερίδα, σε έξι χρόνια, οι αποζημιώσεις για τα κατεστραμμένα χωράφια έχουν φτάσει τα 230.000 ευρώ , κατά μέσο όρο περίπου 38.000 ευρώ ετησίως. Σε αυτό προστίθενται και οι κίνδυνοι για την οδική ασφάλεια : 38 ατυχήματα με ελάφια καταγράφηκαν το 2025, σε σύγκριση με 41 το προηγούμενο έτος.

Η προστασία των «ιστορικών πυρήνων»

Το ψήφισμα αναφέρει επίσης τις συστάσεις του ISPRA (Ιταλικού Εθνικού Ινστιτούτου Προστασίας και Έρευνας Περιβάλλοντος), το οποίο συνιστά την προστασία μόνο των «ιστορικών πληθυσμών» και την πλήρη απομάκρυνση «μικρών απομονωμένων πληθυσμών και πρόσφατα σχηματισμένων». Ηπιότερα μέτρα, όπως τα ακουστικά αποτρεπτικά μέσα και οι ηλεκτρικοί φράχτες, που θεωρούνται «ανεπαρκή εάν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά» μετά από δοκιμές στις περιοχές Παβία και Λόντι, έχουν απορριφθεί.

Το σχέδιο επιτρέπει επιχειρήσεις όλο το χρόνο : σε ιστορικές περιοχές, η θανάτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του πληθυσμού, ενώ αλλού ο στόχος θα είναι η πλήρης απομάκρυνση, η οποία θα ανατίθεται στην επαρχιακή και δημοτική αστυνομία, τους φύλακες θηραμάτων, τους γαιοκτήμονες και τους κυνηγούς που έχουν άδεια ελέγχου οπληφόρων.

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