Ελάφι «εισέβαλε» σε γάμο στη Φλόριντα και καταβρόχθισε τα λουλούδια την ώρα της τελετής

«Είδε τον γάμο μας σαν μπουφέ», είπε η νύφη για το απίστευτο και ξεκαρδιστικό περιστατικό

Ανθή Κουρεντζή

Ελάφι «εισέβαλε» σε γάμο στη Φλόριντα και καταβρόχθισε τα λουλούδια την ώρα της τελετής
WHAT THE FACT
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  • Ένα ελάφι ονόματι Rosy εισέβαλε σε γάμο στη Φλόριντα και κατανάλωσε τις ανθοσυνθέσεις κατά τη διάρκεια της τελετής.
  • Το ζευγάρι και οι καλεσμένοι αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, παρά την απώλεια των ακριβών λουλουδιών.
  • Το ελάφι παρέμεινε κοντά στους νεόνυμφους κατά τη φωτογράφιση και άφησε ακόμη και να το χαϊδέψουν.
  • Οι φωτογραφίες και τα βίντεο με την απρόσμενη «εισβολέα» έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η εμφάνιση του ελαφιού θεωρήθηκε ως μια ξεχωριστή και αξέχαστη στιγμή του γάμου.
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Απρόσμενη τροπή πήρε γάμος στη Φλόριντα, όταν ένα ελάφι εισέβαλε στην τελετή και καταβρόχθισε τα λουλούδια.

Η Estella Kirk και ο Gavin Guthrie αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια παραθαλάσσια τελετή στο Little Palm Island, στα Florida Keys, το Σάββατο 1η Αυγούστου. Στον γάμο παρευρέθηκαν περίπου 25 συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού, μαζί με έναν απρόσκλητο καλεσμένο — ένα πεινασμένο ελάφι.

Η Rosy όπως είναι το όνομα του ελαφιού αποφάσισε να… εισβάλει στον γάμο του ζευαγριού έχοντας προφανώς δελεαστεί από τις εντυπωσιακές ανθοσυνθέσεις της τελετής.

Η νύφη αποκάλυψε στο PEOPLE ότι βρισκόταν περίπου στα μισά της τελετής όταν εκείνη και ο σύζυγός της άρχισαν να ακούν τους καλεσμένους να γελούν. Τότε ήταν που πρόσεξαν τη Rosy, μόλις λίγα βήματα μακριά τους, να έχει βάλει στο μάτι μία από τις ανθοσυνθέσεις που ήταν τοποθετημένες στο έδαφος.

https://www.instagram.com/reel/Dbjq3D-th4o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Στην αρχή δεν είχαμε ιδέα τι συνέβαινε, γιατί ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι ο ένας στον άλλον και στην τελετή», ανέφερε η Kirk. «Απ’ ό,τι φαίνεται, η Rosy είχε βολευτεί για τα καλά και είχε πέσει με τα μούτρα στις ανθοσυνθέσεις μας!»

Το ζευγάρι αντιμετώπισε με χιούμορ την εμφάνιση του ελαφιού, παρότι έβλεπε τα ακριβά λουλούδια του γάμου να εξαφανίζονται το ένα μετά το άλλο.

«Μόλις καταλάβαμε γιατί γελούσαν όλοι, δεν μπορούσαμε παρά να γελάσουμε κι εμείς», είπε η νύφη. «Οι καλεσμένοι μας προσπαθούσαν όσο μπορούσαν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην τελετή, ενώ ταυτόχρονα έβλεπαν τη Rosy να καταβροχθίζει αυτά που, δυστυχώς, ήταν μερικά πολύ ακριβά λουλούδια του γάμου».

Αν και οι επισκέπτες αποθαρρύνονται από το να αγγίζουν ή να ταΐζουν τα ελάφια, ώστε να προστατεύεται η ευημερία τους, ο παππούς της Kirk πλησίασε τη Rosy και την άγγιξε απαλά, προσπαθώντας να την κάνει να… κόψει λίγο ταχύτητα, καθώς εκείνη καταβρόχθιζε τα λευκά άνθη και την πρασινάδα της σύνθεσης.

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Η Estella Kirk και ο Gavin Guthrie

«Έτρωγε τα λουλούδια τόσο γρήγορα!», είπε η Kirk.

Και με αρκετή δόση χιούμορ, η νύφη κατέληξε: «Η Rosy είχε αποφασίσει ότι οι ανθοσυνθέσεις μας ήταν ο τέλειος γαμήλιος μπουφές και ήθελε να παραλείψει την τελετή και να πάει κατευθείαν στο γαμήλιο δείπνο!»

Το σπάνιο ελάφι έμεινε μάλιστα κοντά στους νεόνυμφους και κατά τη διάρκεια της φωτογράφισής τους στην παραλία.

«Έμεινε εκεί όσο βγάζαμε όλες τις φωτογραφίες μας και ένιωθε τόσο άνετα μαζί μας, που μας άφησε ακόμη και να τη χαϊδέψουμε», είπε η Kirk στο PEOPLE. «Τελικά έμεινε μέχρι και την τελευταία μας φωτογραφία, ακριβώς τη στιγμή που άρχισε να βρέχει!»

Παρότι η εμφάνιση του ελαφιού ήταν εντελώς απρόσμενη και κάπως αποσπούσε την προσοχή από την τελετή, το ήρεμο ζώο εξελίχθηκε τελικά σε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του γάμου.

«Περάσαμε τόσο πολύ χρόνο σχεδιάζοντας κάθε λεπτομέρεια της ημέρας του γάμου μας, αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είχαμε προβλέψει ότι ένα ελάφι που λέγεται Rosy θα γινόταν ένας από τους απρόσκλητους καλεσμένους μας», ανέφερε η νύφη.

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«Τώρα που το σκεφτόμαστε, έκανε εκείνη την ημέρα ακόμη πιο αξέχαστη και μας αρέσει πολύ που θα αποτελεί για πάντα μέρος της ιστορίας του γάμου μας», πρόσθεσε.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο με τη Rosy να καταβροχθίζει τα λουλούδια απαθανατίστηκαν από τη φωτογράφο Sydney Breland, της Sydney Breland Photos, και τη δεύτερη φωτογράφο της, Lily Plew.

Οι αναρτήσεις τους έγιναν γρήγορα viral στο Instagram, με τους χρήστες να διασκεδάζουν ιδιαίτερα με την απρόσμενη «εισβολέα».

«Το κορίτσι των λουλουδιών πήρε τη δουλειά του λίγο πιο σοβαρά απ’ όσο έπρεπε», σχολίασε με χιούμορ η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων PETA.

«Η Estella και ο Gavin είχαν έναν πανέμορφο και πολύ προσωπικό γάμο στο Little Palm Island. Από το τοπίο και τον χώρο μέχρι τις ανθοσυνθέσεις —τις οποίες λάτρεψε και η Rosy— ήταν πραγματικά μια τέλεια ημέρα», δήλωσε η Breland στο PEOPLE.

Η φωτογράφος πρόσθεσε: «Ενθουσιάστηκα απίστευτα όταν εμφανίστηκε η Rosy και χάρισε στο ζευγάρι μια τόσο γλυκιά και ξεχωριστή ανάμνηση. Είμαι πολύ ευγνώμων που κατάφερα να απαθανατίσω αυτή την ημέρα και αισθάνομαι πραγματικά τυχερή που έγινα μάρτυρας αυτής της τόσο αστείας στιγμής».

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