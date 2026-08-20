Συγκίνηση με ζευγάρι που παντρεύτηκε στο νοσοκομείο για να μη λείψει ο παράλυτος πατέρας του γαμπρού

Snapshot Ο Ρος και η Ντάλας Γκάρνερ παντρεύτηκαν μέσα στο δωμάτιο νοσοκομείου για να είναι παρών ο παράλυτος πατέρας του γαμπρού, Ντάριν Γκάρνερ.

Ο Ντάριν τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με ATV και νοσηλεύεται από τις αρχές Ιουλίου, παραμένοντας παράλυτος αλλά με βελτιωμένη κινητικότητα.

Η παρουσία του γιου του και της νέας του νύφης έχει συμβάλει σημαντικά στην ψυχολογική και σωματική ανάρρωσή του.

Η τελετή έγινε στο νοσοκομείο, ενώ η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του ζευγαριού με τη στήριξη οικογένειας και φίλων.

Οι υπεύθυνοι του αρχικού χώρου γάμου προσέφεραν να φιλοξενήσουν νέα γιορτή για τον γάμο τους την επόμενη χρονιά. Snapshot powered by AI

Ένα ζευγάρι μετέφερε τον γάμο του σε νοσοκομείο της Μινεσότα, προκειμένου ο πατέρας του γαμπρού να μπορέσει να παρευρεθεί στην τελετή.

Ο Ρος και η Ντάλας Γκάρνερ παντρεύτηκαν το Σάββατο 15 Αυγούστου μέσα στο δωμάτιο του πατέρα του Ρος, Ντάριν Γκάρνερ, ο οποίος νοσηλεύεται από τις αρχές Ιουλίου έπειτα από σοβαρό ατύχημα με ATV.

«Αμέσως μετά από όλο αυτό που συνέβη, ήταν κάπως αυτονόητο — δεν το συζητήσαμε καν ιδιαίτερα», δήλωσε η Ντάλας στο Northern News Now. «Θα αλλάζαμε τα πάντα και θα προσαρμοζόμασταν γύρω από τον Ντάριν».

Ο Ρος, από την πλευρά του, μίλησε με συγκίνηση για τη στάση της συζύγου του. «Το γεγονός ότι άλλαξε τα πάντα και το έκανε να λειτουργήσει, αλλά και ότι όλοι μάς έδωσαν τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, σημαίνει πάρα πολλά», ανέφερε.

Ο Ντάριν, ο οποίος έμεινε παράλυτος μετά το ατύχημα, πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη και παρουσιάζει μεγαλύτερη κινητικότητα. Όπως είπε, η παρουσία του γιου του και της νέας του νύφης στο πλευρό του έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάρρωσή του.

«Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο καλό σου κάνει όταν παλεύεις ψυχολογικά», είπε. «Το ότι βρίσκονται κοντά μου είναι υπέροχο».

Μετά την τελετή δίπλα στο κρεβάτι του Ντάριν, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο και στη συνέχεια γιόρτασαν τον γάμο με δεξίωση στο σπίτι του ζευγαριού. Οι καλεσμένοι τούς υποδέχθηκαν με κομφετί, ενώ ο Ρος τόνισε ότι η ανταπόκριση των αγαπημένων τους ανθρώπων στα σχέδια της τελευταίας στιγμής ήταν συγκινητική.

«Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στην οικογένειά μας, στους ανθρώπους των χώρων που είχαμε κλείσει, σε όλους. Όλοι ήταν καταπληκτικοί», είπε.

Παρότι το ζευγάρι δεν κατάφερε να γιορτάσει τον γάμο του στον χώρο που είχε αρχικά επιλέξει, οι υπεύθυνοι του χώρου τούς πρότειναν ήδη να φιλοξενήσουν εκεί μια νέα γιορτή για τον γάμο τους την επόμενη χρονιά.

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