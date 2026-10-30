Αναστάτωση στη Βόρεια Καρολίνα: Ελάφι «εισέβαλλε» σε κατάστημα με πλυντήρια ρούχων

Αναστάτωση επικράτησε σε ένα κατάστημα με πλυντήρια ρούχων στο Γουίνστον-Σάλεμ της Βόρειας Καρολίνα, όταν ένα ελάφι έπεσε πάνω σε μια γυναίκα και στη συνέχεια εισέβαλε στο κατάστημα, σπάζοντας την τζαμαρία.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το ζώο να πηδάει πάνω από πλυντήρια, ενώ τρομαγμένοι πελάτες το κοιτούσαν, πριν διαφύγει από την σπασμένη τζαμαρία δύο λεπτά αργότερα.

Δείτε βίντεο:

«Επικράτησε το απόλυτο χάος για περίπου δύο λεπτά», είπε σε τοπικά μέσα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Κόρι Πέντεργκρας, ο οποίος δεν βρισκόταν στο κατάστημα όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

«Όταν μπήκε το ελάφι με πήρε τηλέφωνο μια υπάλληλος μου για να με ενημερώσει. Αρχικά, δεν το πίστευα, αλλά τελικά ήταν αλήθεια. Κατευθύνθηκα στο κατάστημα όσο πιο γρήγορα μπορούσα», εξήγησε.

Το κατάστημα χρειάστηκε να παραμείνει κλειστό για μία ημέρα μέχρι να επισκευαστεί η τζαμαρία. Από το περιστατικό, δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

«Με όλους όσους μίλησα είναι καλά. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν να τακτοποιηθούν κάποια έπιπλα, να επισκευαστεί η τζαμαρία και ένας απλός καθαρισμός», κατέληξε.