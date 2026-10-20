Λήμνος: Ελάφι κάνει μπάνιο στη θάλασσα και χαρίζει ένα μοναδικό θέαμα

Snapshot Στη Λήμνο καταγράφηκε βίντεο με ελάφι που κολυμπά στη θάλασσα κοντά στην ακτή.

Το ελάφι φαίνεται να απολαμβάνει τη θάλασσα χωρίς να ενοχλείται από τα κύματα.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάτοικο και δημοσιεύτηκε στη σελίδα FM 100 ΛΗΜΝΟΣ στο Facebook.

Το ζώο βγήκε από το νερό μετά τη βουτιά, προσφέροντας ένα ασυνήθιστο θέαμα σε σχεδόν άδεια παραλία. Snapshot powered by AI

Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα όμορφο στιγμιότυπο κατέγραψε κάτοικος της Λήμνου, όταν είδε ένα ελάφι να απολαμβάνει μια βουτιά στη θάλασσα, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τον Κώστα Δημητριάδη με το κινητό του τηλέφωνο και το βίντεο δημοσιεύτηκε στη σελίδα του FM 100 ΛΗΜΝΟΣ στο Facebook.

Στα πλάνα, το ελάφι εμφανίζεται να κολυμπά σε μικρή απόσταση από την ακτή, χωρίς να φαίνεται να το ενοχλούν τα κύματα. Με ηρεμία, παραμένει για λίγο μέσα στο νερό, απολαμβάνοντας τη δροσιά της θάλασσας, ενώ η παραλία είναι σχεδόν άδεια.

Αφού ολοκληρώνει τη θαλασσινή του εξόρμηση, το ζώο κατευθύνεται αργά προς την ακτή και βγαίνει από το νερό, χαρίζοντας μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.