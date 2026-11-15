Μαύρη σοκολάτα: Ένα κομμάτι την ημέρα κάνει καλό στην υγεία

Ποια είναι τα οφέλη της μαύρης σοκολάτας σύμφωνα με διατροφολόγους

Ελένη Ευστρατίου

Μαύρη σοκολάτα: Ένα κομμάτι την ημέρα κάνει καλό στην υγεία
ΥΓΕΙΑ
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  • Η μαύρη σοκολάτα περιέχει πολυφαινόλες, κυρίως φλαβονοειδή, που έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία.
  • Η τακτική κατανάλωση μαύρης σοκολάτας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και να προστατεύσει την καρδιά.
  • Τα φλαβονοειδή στη μαύρη σοκολάτα βελτιώνουν την αντίδραση του οργανισμού στην ινσουλίνη και μειώνουν τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.
  • Οι πολυφαινόλες στη μαύρη σοκολάτα βελτιώνουν τη ροή αίματος στον εγκέφαλο και ενισχύουν τη διάθεση μέσω της τρυπτοφάνης.
  • Η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας αυξάνει τη μικροβιακή ποικιλομορφία του εντέρου και επηρεάζει θετικά τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου.
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Η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας αποτελεί ένα γλυκό πειρασμό που όμως έχει ευεργετικά οφέλη για την υγεία.

Άρθρο της Wall Street Journal αναδεικνύει τις θετικές επιπτώσεις που έχει στον οργανισμό η κατανάλωση ενός κομματιού μαύρης σοκολάτας καθημερινά. Όπως αναφέρεται στο άρθρο, η μαύρη σοκολάτα παρασκευάζεται από κακάο, το οποίο προέρχεται από κόκκους και είναι πλούσια σε φυτικές ενώσεις που ονομάζονται πολυφαινόλες.

Οι πολυφαινόλες έχουν συνδεθεί με μία μεγάλη ποικιλία ογελών για την υγεία, ιδιαίτερα ο συγκεκριμένος τύπος που περιλαμβάνεται στη μαύρη σοκολάτα, τα λεγόμενα φλαβονοειδή.

Σύμφωνα με την διαιτολόγο Bethany Doerfler, «όσο πιο σκούρα και καθαρή είναι η σοκολάτα, τόσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση αυτών των πολυφαινολικών ενώσεων».

sokolata

Τα οφέλη της μαύρης σοκολάτας στην υγεία

Μειώνει την αρτηριακή πίεση: Σύμφωνα με ανάλυση του 2020, , οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η τακτική κατανάλωση μικρών ποσοτήτων μαύρης σοκολάτας προστατεύει και χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία, κάτι που είναι καλό για την καρδιά.

Μία δεύτερη ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα πλούσια σε φλαβονοειδή προϊόντα σοκολάτας και κακάου θα μπορούσαν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση κατά περίπου 2 μονάδες βραχυπρόθεσμα.

Χαμηλότερος κίνδυνος διαβήτη: Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι τα φλαβονοειδή στο κακάο μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας ανταποκρίνεται στην ινσουλίνη και ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα.

Εργαστηριακές μελέτες υποδηλώνουν ότι μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην προστασία των βήτα κυττάρων που παράγουν και απελευθερώνουν ινσουλίνη από το πάγκρεας. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι τα άτομα που καταναλώνουν μαύρη σοκολάτα έχουν χαμηλότερα ποσοστά ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2.

sokolata

Καλύτερη διάθεση: Σε μια μελέτη του 2024, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πολυφαινόλες στη μαύρη σοκολάτα θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εγκεφαλική ροή αίματος και επεσήμαναν ότι το κακάο μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση επειδή περιέχει το αμινοξύ τρυπτοφάνη, έναν πρόδρομο του νευροδιαβιβαστή σεροτονίνης που μας κάνει να νιώθουμε καλά.

Αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου: Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μαύρη σοκολάτα μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση εν μέρει επειδή επηρεάζει τον «άξονα εντέρου-εγκεφάλου», το δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού νευρικού μας συστήματος και των μικροβίων του εντέρου. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα που κατανάλωναν 85% μαύρη σοκολάτα είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής ποικιλομορφίας στο έντερό τους.

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