Πάπας Λέων: Πέταξε με στρατιωτικό ελικόπτερο για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία σε πόλεις του Περού

Snapshot Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ταξίδεψε με στρατιωτικό ρωσικό ελικόπτερο Mi-17 κατά την επίσκεψή του στο Περού για να μεταβεί σε διαφορετικές πόλεις και να τελέσει Θεία Λειτουργία.

Το ελικόπτερο ονομάστηκε ανεπίσημα «Papacóptero» από τις περουβιανές αρχές και χρησιμοποιήθηκαν συνολικά τέσσερα Mi-17 με πρόσθετη αεροπορική υποστήριξη.

Η επίσκεψη του Πάπα στο Περού προσέλκυσε χιλιάδες πιστούς, που τον υποδέχτηκαν ιδιαίτερα θερμά, ενώ ο ίδιος αισθάνεται το Περού ως δεύτερη πατρίδα του.

Η αποστολική περιοδεία του Πάπα στη Λατινική Αμερική το 2026 περιλαμβάνει επίσης την Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερη εικόνα από την αποστολική παρουσία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Περού φέρνει στο προσκήνιο τη συνάντηση της θρησκευτικής αποστολής με τις σύγχρονες ανάγκες.

Στα πλαίσια επίσκεψης του Ποντίφικα στη Λατινική Αμερική, έκανε μερικές μέρες στάση στο Περού, όπου έχει ζήσει και έχει εργαστεί για πολλά χρόνια. Το 2015 μάλιστα, απέκτησε περουβιανή υπηκοότητα και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι αισθάνεται το Περού ως δεύτερη πατρίδα του.

Κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, ο Πάπας χρειάστηκε να μεταβεί σε διαφορετικές πόλεις με αρκετά μεγάλη απόσταση και για την πιο σύντομη μετακίνησή του χρησιμοποίησε ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Πάπα μέσα στο πιλοτήριο ενός Mi-17, να κάθεται ανάμεσα στους δύο πιλότους, φορώντας το λευκό ράσο. Ο Πάπας Λέοντας ταξίδεψε από την πόλη Τσικλάγιο στη Σάντα Κρουζ ντε Σουκαμπάμπα, όπου τέλεσε Θεία Λειτουργία παρουσία χιλιάδων πιστών, στις 14 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, δεκάδες πιστοί περίμεναν στις Άνδεις προκειμένου να τον υποδεχτούν, ενώ ο Πάπας κάθισε στο πιλοτήριο για να τους χαιρετίσει κατά την άφιξή του.

Το «Papacóptero»

Το αεροσκάφος που επιλέχθηκε για τις μετακινήσεις του Ποντίφικα και της συνοδείας του, ονομάστηκε ανεπίσημα και ως «Papacóptero», δηλαδή το «παπικό ελικόπτερο», από τις Αρχές του Περού.

Πρόκειται για ένα ρωσικό ελικόπτερο κατάλληλο για πτήσεις σε διαφορετικές γεωγραφικές συνθήκες. Σύμφωνα με το περουβιανό υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της αποστολής διατέθηκαν συνολικά τέσσερα Mi-17, ενώ προβλέφθηκε και πρόσθετη αεροπορική υποστήριξη, για τις μετακινήσεις της καθολικής αποστολής.

Η αποστολική περιοδεία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη Λατινική Αμερική, από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου 2026, περιλαμβάνει το Περού, την Αργεντινή και την Ουρουγουάη.

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