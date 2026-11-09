Εκατομμύρια άνθρωποι υποδέχθηκαν τον πάπα Λέων στο Μπουένος Άιρες - Διανυκτέρευσαν στους δρόμους

Snapshot Περίπου 2,5 εκατομμύρια πιστοί συμμετείχαν σε υπαίθρια λειτουργία με τον πάπα Λέοντα στο Μπουένος Άιρες, τη μεγαλύτερη εκδήλωση της 12ήμερης περιοδείας του στη Νότια Αμερική.

Η περιοδεία περιλαμβάνει 50 εκδηλώσεις σε τρεις χώρες και χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο απαιτητικές στο εξωτερικό μετά την επέμβαση του πάπα για καρκίνο πνεύμονα.

Ο πάπας κάλεσε τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι να μην στοχοθετεί τους φτωχότερους και επέκρινε τις κοινωνικές περικοπές που επηρεάζουν αρνητικά τις οικογένειες. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, έδωσαν το παρών σήμερα σε μια υπαίθρια λειτουργία με τον πάπα Λέοντα ΙΔ', στην καρδιά του Μπουένος Άιρες, ανακοίνωσε το Βατικανό, στη μαζικότερη εκδήλωση της 12ήμερης περιοδείας του ποντίφικα στη Νότια Αμερική και της 18μηνης θητείας του ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας.

Ο Λέων πραγματοποιεί περιοδεία σε τρεις χώρες έως τη 17η Νοεμβρίου. Η μαζικότερη εκδήλωση της παπικής θητείας του ήταν τον Ιούνιο, όταν περίπου 1,2 εκατομμύρια πιστοί είχαν κατακλύσει τη Μαδρίτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ποντίφικα στην Ισπανία.

Οι πιστοί σχημάτισαν ουρές πολλών χιλιομέτρων κατά μήκος της λεωφόρου Avenida del Libertador ανεμίζοντας τη λευκή και κίτρινη σημαία του Βατικανού, ενώ συνωστίζονταν πίσω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα ασφαλείας προκειμένου να δουν έστω και φευγαλέα τον ποντίφικα.

Ιαχές όπως «Ζήτω ο πάπας Λέων» αντηχούσαν στους δρόμους, την ώρα που περνούσε ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με το ανοικτό παπικό όχημά του.

Ο Λέων είπε στο κήρυγμά του πόσο χαρούμενος ένιωθε αντικρίζοντας καθολικούς πιστούς σε μια περιοχή που υπήρξε για μεγάλο χρονικό διάστημα προπύργιο για την Καθολική Εκκλησία, αλλά όπου τα τελευταία χρόνια η επιρροή της υποχωρεί, καθώς κερδίζουν συνεχώς έδαφος τα ταχέως αναπτυσσόμενα ευαγγελικά δόγματα.

«Γεμίζει την καρδιά μου χαρά να γιορτάζω… μαζί σας», υπογράμμισε ο πάπας.«Η επίσκεψή μου σε αυτήν τη γη της Αργεντινής μου επέτρεψε να διακρίνω στα πρόσωπά σας τον ενθουσιασμό της πίστης σας».

Πιστοί διανυκτέρευσαν στους δρόμους

Ο Λέων, ηλικίας 71 ετών, πραγματοποιεί μια φιλόδοξη περιοδεία με συνολικά 50 εκδηλώσεις σε τρεις χώρες σε λιγότερο από τριάντα ημέρες, αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα.

Επισκέφθηκε την Ουρουγουάη προτού μεταβεί στην Αργεντινή χθες και θα πάει στο Περού την Τετάρτη προτού επιστρέψει στη Ρώμη τη 17η Νοεμβρίου.

Ο πρώτος πάπας που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρασε δεκαετίες ως ιεραπόστολος στο Περού, ενώ το Βατικανό έχει χαρακτηρίσει την περιοδεία, μία από τις πιο απαιτητικές στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες, ως μια «επιστροφή στην πατρίδα». Πολίτες είχαν συρρεύσει από πολύ νωρίς σήμερα ενόψει της λειτουργίας.

Συνοικίες της πόλης, που συνήθως είναι γεμάτες κόσμο, ήταν σχεδόν άδειες, καθώς η αστυνομία απέκλειε την περιοχή εγκαθιστώντας μια ζώνη ασφαλείας.«Μου αρέσει πολύ που ο Λέων μας επισκέπτεται», δήλωσε η Κλαούντια Πάρντο, ηλικίας 37 ετών, η οποία περίμενε τον πάπα μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο μικρά παιδιά τους. «Είναι μια μοναδική, ιστορική στιγμή και πρέπει να ακούσουμε το μήνυμά του».

Η Αλεχάντρα Φρίας, 56 ετών, δεν κοιμήθηκε καθόλου, αφού διανυκτέρευσε στον δρόμο προκειμένου να εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη σειρά και να δει από κοντά τον πάπα.«Είναι μια συγκινητική και πνευματική στιγμή», δήλωσε.Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη πάπα στην Αργεντινή από το 1987.

Χθες, ο πάπας συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι, που θεωρείται στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Προέτρεψε τον Μιλέι, ο οποίος προωθεί μια ατζέντα λιτότητας, την οποία η Εκκλησία έχει επικρίνει σθεναρά για τις περικοπές που επιβάλλει στις κοινωνικές υπηρεσίες, να μην στοχοθετεί τους φτωχότερους πολίτες της Αργεντινής.

Είπε επίσης στον Μιλέι ότι οι ηγέτες θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί με τις δηλώσεις τους και να γνωρίζουν τα όρια της εξουσίας τους.

Ο πάπας εξέφρασε τη θλίψη του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στην Αργεντινή, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σήμερα.

Όπως ανέφερε, οι οικογένειες βιώνουν «αστάθεια, κοινωνικές δυσκολίες, επισφαλείς συνθήκες εργασίας, ενδοοικογενειακή βία, επώδυνους χωρισμούς, καθώς και εξαρτήσεις που καταστρέφουν το μέλλον των νέων και πλήττουν τις οικογενειακές σχέσεις».

Πριν από τη σημερινή λειτουργία, ο Λέων επισκέφθηκε ένα κέντρο φροντίδας για ανθρώπους με αναπηρίες στα νότια περίχωρα του Μπουένος Άιρες, όπου χιλιάδες πιστοί είχαν επίσης συγκεντρωθεί με την ελπίδα να τον δουν από κοντά.Ο Χόρχε Σιλάνες, θρησκευτικός διευθυντής του κέντρου Pequeño Cottolengo Don Orione, ο οποίος υποδέχθηκε τον ποντίφικα, είπε πως η επίσκεψή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες από την κυβέρνηση του Μιλέι έχουν οδηγήσει στη μείωση των επιδομάτων αναπηρίας, κι ενώ η φτώχεια εξακολουθεί να είναι εκτεταμένη.Από την πλευρά του, ο Λέων επισήμανε σε σχόλιά του πως κέντρα σαν και αυτό «έχουν πολλά να διδάξουν στις κοινωνίες μας, οι οποίες συχνά καθοδηγούνται αποκλειστικά από την επιδίωξη της οικονομικής επιτυχίας».«Η πρόοδος ενός έθνους μετριέται επίσης από τον τρόπο με τον οποίο υποδέχεται και συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους με αναπηρίες και ιδιαίτερες ανάγκες», τόνισε.