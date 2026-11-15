Ανακοινώθηκαν τα βραβεία του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Snapshot Το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε με 22 βραβεία σε επτά ελληνικές ταινίες, με τρεις ταινίες να κερδίζουν τους Χρυσούς Αλέξανδρους των διαγωνιστικών τμημάτων Arrivals, Meet the Neighbors+ και >>Film Forward.

Το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους Arrivals απονεμήθηκε στην «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» της Ζακλίν Λέντζου, ενώ το Meet the Neighbors+ βραβεύτηκε η ταινία «Ντούα» της Μπλέρτα Μπασόλι.

Στο διαγωνιστικό >>Film Forward, το βραβείο καλύτερης ταινίας κέρδισε η «Φυτεύω το χέρι μου στον κήπο» των Μπόρις Χάτζιγια και Χόντα Ταχερί, με τον Ρομπ Ράις να λαμβάνει το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το «Ponderosa».

Η ταινία «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου απέσπασε το βραβείο Φίνος Φιλμ και το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο ελληνικό πρόγραμμα, ενώ η «Τα σωματίδια της σκόνης» του Αργύρη Γερμανίδη τιμήθηκε με το βραβείο ΠΕΚΚ.

Το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων απονεμήθηκε στην ταινία «Stand Up» του Μάρι Σάντερς για την ειλικρινή προσέγγιση ζητημάτων αναπηρίας και κοινωνικού αποκλεισμού. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε μετά από 11 μέρες το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή πρωτοπόρων ταινιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σήμερα ανακοινώθηκαν και επίσημα τα βραβεία του Φεστιβάλ, με επτά ελληνικές ταινίες να αποσπούν 22 διακρίσεις.

Οι ταινίες «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» της Ζακλίν Λέντζου, «Ντούα» της Μπλέρτα Μπασόλι και «Φυτεύω το χέρι μου στον κήπο» των Μπόρις Χάτζιγια και Χόντα Ταχερί βραβεύτηκαν με τους Χρυσούς Αλέξανδρους των τριών διαγωνιστικών τμημάτων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Arrivals, Meet the Neighbors+ και >>Film Forward.

Η τελετή απονομής των βραβείων της 67ης διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αποθήκη Γ΄ με παρουσιαστή τον Βασίλη Τερζόπουλο, συνεργάτη του Ελληνικού Προγράμματος. «Σε μια χρονική συγκυρία όπου όλα μοιάζουν απειλητικά και επικίνδυνα, με αγωνία αναζητούμε μια αχτίδα φωτός και αισιοδοξίας. Και μία τέτοια είναι η γνώση ότι ο κινηματογράφος, η τέχνη, μπορεί να μας δώσει διεξόδους και να μας φέρει πιο κοντά» σημείωσε.

Αναλυτικά τα βραβεία του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΒΡΑΒΕΙΑ ARRIVALS ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος - Θόδωρος Αγγελόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, απονεμήθηκε στην ταινία: «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», της Ζακλίν Λέντζου.

Σκεπτικό: Αυτή η τολμηρή ταινία μάς συγκίνησε βαθιά με την τρυφερότητα με την οποία προσεγγίζει την εφηβεία, τους κλυδωνισμούς της και τη λαχτάρα της να γίνει ορατή και να αγαπηθεί. Η Ζακλίν Λέντζου συνυφαίνει με μεγάλη ελευθερία το καθημερινό με το υπερβατικό, δημιουργώντας μια κινηματογραφική γλώσσα που ανακτά όλες τις δυνατότητες μιας ζωής που διακόπηκε πρόωρα, και δίνει μορφή στους δεσμούς που παραμένουν ζωντανοί πέρα από τον θάνατο.

Ο Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ TELEKOM υποστηρίζει το Βραβείο Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος» με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ. Το βραβείο απονεμήθηκε στους Πολίν Ζουλιέ και Νικολά Σαπουλιέ για την ταινία «Les Indes».

Σκεπτικό: Για τη δύναμη της κινηματογραφικής της ματιάς και τα εικαστικής ομορφιάς τοπία της, που μετατρέπουν ένα ταξίδι στο παρελθόν σε μια βαθιά βιωματική εμπειρία, αποκαλύπτοντας μέσα από τις εικόνες της τη βία της εξουσίας και τις ανισότητες της εποχής μας.

Το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε εξ ημισείας στους: Καΐκε Κόπκε και Ίταλο Μάρτινς από την ταινία «Στην όχθη του ποταμού», των Ματέους Φαρίας και Ένοκ Καρβάλιου.

Σκεπτικό: Με ιδιαίτερη χαρά απονέμουμε το βραβείο στους Καΐκε Κόπκε και Ίταλο Μάρτινς για την ένταση και την ευαισθησία των ερμηνειών τους, καθώς και για την εξαιρετική χημεία που αναπτύσσουν επί της οθόνης. Μέσα από τα βλέμματα, τις χειρονομίες και τη σωματική τους παρουσία, καθιστούν απτές την απειλή, την επιθυμία, τη δύναμη και την ευαλωτότητα.

Το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού απονεμήθηκε στην: Αρίσα Σασάκι από την ταινία «Τιτανικός Ωκεανός», της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη

Σκεπτικό: Ανάμεσα στην αβαρή αίσθηση του νερού και το βάρος της ενηλικίωσης, η Αρίσα Σασάκι μάς συγκίνησε με μια ερμηνεία χαμηλόφωνης έντασης. Αποτυπώνει με μοναδική ευαισθησία τόσο την ευθραυστότητα όσο και την αποφασιστικότητα μιας νεαρής γυναίκας που αναζητά τη δική της φωνή μέσα σε ένα περιβάλλον που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό.

Το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος απονεμήθηκε στην ταινία: «Τιτανικός Ωκεανός», της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη.

Σκεπτικό: Μέσα από την εξαιρετική αξιοποίηση της σκηνογραφίας, των κοστουμιών, της διεύθυνσης φωτογραφίας, του ηχητικού σχεδιασμού και της μουσικής, η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη μάς μεταφέρει σε έναν καθηλωτικό κόσμο σκοτεινής φαντασίας. Μια οπτικά εντυπωσιακή διερεύνηση ενός αμφιλεγόμενου τρόπου ζωής, υπαρκτού στην πραγματικότητα, με στοιχεία υπερβατικότητας που μας οδηγούν ακόμη πιο πέρα από τα όρια της καθημερινής μας εμπειρίας.

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στην: Εβίτα Ανδριοπούλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», της Ζακλίν Λέντζου.

Σκεπτικό: Η Εβίτα Ανδριοπούλου μάς κέρδισε με τον λιτό, αβίαστο ρεαλισμό και το συναισθηματικό βάθος της ερμηνείας της, παρασύροντάς μας στην προσωπική και απρόσμενη διαδρομή της Τζο.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ MEET THE NEIGHBORS+

Το διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ περιλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες δημιουργών από τις 36 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υποστηρίζει και φέτος το διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ με το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος - Μισέλ Δημόπουλος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, απονεμήθηκε στην ταινία: «Ντούα», της Μπλέρτα Μπασόλι.

Σκεπτικό: Η ταινία Ντούα σε συνοδεύει για πολύ καιρό αφότου ανάψουν τα φώτα της αίθουσας. Με φόντο την Πρίστινα στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ένα δεκατριάχρονο κορίτσι αναζητά τη θέση του σε έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο μέσα στο ίδιο του το σώμα όσο και στη χώρα γύρω του, καθώς η σκιά του πολέμου πλησιάζει ολοένα και περισσότερο. Η Μπλέρτα Μπασόλι κρατά την κάμερα κοντά στη νεαρή πρωταγωνίστριά της και αφηγείται αυτή την ιστορία ενηλικίωσης με διακριτικότητα, ειλικρίνεια και βαθιά ανθρωπιά. Μια ταινία για την ενηλικίωση σε έναν κόσμο που καταρρέει.

Για τη συναισθηματική της αλήθεια και την προσωπική κινηματογραφική ματιά με την οποία προσεγγίζει μια καθοριστική στιγμή της ιστορίας του Κοσόβου, η κριτική επιτροπή απονέμει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Ντούα.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€, απονεμήθηκε στον Αμπντάλαχ Αλ-Κατίμπ για την ταινία: «Χρονικό μιας πολιορκίας».

Σκεπτικό: Με μια ωμή και βαθιά ανθρώπινη προσέγγιση, που αφήνει χώρο στο χιούμορ και το παράλογο, ο Αμπντάλαχ Αλ-Κατίμπ δημιουργεί μια ταινία που εξελίσσεται σε μια αποκαλυπτική και βαθιά οδυνηρή εμπειρία. Η ταινία αντλεί έμπνευση από αληθινές ιστορίες Παλαιστινίων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα ελάχιστο μόνο μέρος της ανείπωτης ανθρώπινης τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη. Σε έναν τόπο όπου ο φόβος, ο κίνδυνος και η απειλή του ολοκληρωτικού αφανισμού αποτελούν διαρκή πραγματικότητα, ο σκηνοθέτης επιλέγει να στρέψει το βλέμμα του στους ανθρώπους.

Σε εκείνους που συνεχίζουν να κινούνται ανάμεσα στα ερείπια, με συνοδεία τους ήχους των βομβαρδισμών, που επανέρχονται με τρομακτική κανονικότητα. Σε εκείνους που επιμένουν να διατηρούν την καθημερινότητά τους και τις προσωπικές τους σχέσεις. Σε εκείνους που επιμένουν να υπάρχουν.

Το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε εξ ημισείας στους: Αλεξίς Μανεντί και Γιούλιαν Σβιεζέφσκι από την ταινία «Σάρκα και βενζίνη», του Πιερ Λε Γκαλ

Σκεπτικό: Αναζητώντας ένα σώμα, ανακαλύπτοντας έναν άνθρωπο. Από το ωμό, παθιασμένο σεξ στις κλεφτές στιγμές – ένα σεξ απόλυτα πειστικό – μέχρι την αμηχανία, το χιούμορ και την απρόσμενη τρυφερότητα δύο ανδρών που, σιγά σιγά, αφήνουν τις άμυνές τους να καταρρεύσουν. Στο Σάρκα και βενζίνη, ο Αλεξίς Μανεντί και ο Γιούλιαν Σβιεζέφσκι βυθίζονται στους ρόλους τους με απόλυτη αφοσίωση, χωρίς δισταγμούς και χωρίς ίχνος ματαιοδοξίας: μόνο γυμνά, ευάλωτα σώματα και καρδιές ζεστές που χτυπούν δυνατά.

Η συγκρατημένη ακινησία του Μανεντί συναντά την αφοπλιστική εξωστρέφεια του Σβιεζέφσκι. Μαζί δημιουργούν μια εκρηκτική χημεία, τόσο σωματική όσο και βαθιά ανθρώπινη. Μέσα από τις ατρόμητες, απόλυτα εκτεθειμένες ερμηνείες τους, αυτή η απρόσμενη ιστορία αγάπης αποκτά μια οδυνηρή αληθοφάνεια, αφήνοντάς μας εξίσου ευάλωτους με τους δύο άνδρες που βλέπουμε στην οθόνη.

Το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού απονεμήθηκε στην: Μαρία Πετρόβα από την ταινία «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου.

Σκεπτικό: Στην πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο, η Μαρία Πετρόβα παραδίδει μια ερμηνεία σπάνιας αλήθειας και αυθεντικότητας. Ως εντεκάχρονη Ίρις, αρνείται να αφήσει τον αποξενωμένο πατέρα της να φύγει ξανά από τη ζωή της. Χωρίς να καταφεύγει ποτέ στον συναισθηματισμό, πλάθει τον χαρακτήρα της μέσα από βλέμματα, σιωπές, θυμό και τρυφερότητα. Αποκαλύπτει τον εσωτερικό κόσμο ενός παιδιού που βρίσκεται μετέωρο ανάμεσα στην αθωότητα και την ανάγκη να μεγαλώσει.

Η κάμερα της σκηνοθέτιδας Μυρσίνης Αριστείδου παραμένει κοντά στο πρόσωπό της, κι εκείνη ανταποκρίνεται σε αυτή την οικειότητα χωρίς ούτε μία στιγμή να χάνει την αλήθεια της ερμηνείας της. Η χημεία της με τον Χρήστο Πασσαλή αποτελεί συναισθηματικό θεμέλιο της ταινίας. Για την ειλικρίνεια, τη συναισθηματική ωριμότητα και τη μαγνητική παρουσία της στην οθόνη, η κριτική επιτροπή απονέμει το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στη Μαρία Πετρόβα.

Το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€, απονεμήθηκε στην ταινία: «Σάρκα και βενζίνη» του Πιερ Λε Γκαλ.

Σκεπτικό: «Σε βλέπω. Σε βλέπω»: Ποιος θα φανταζόταν ότι δύο οδηγοί φορτηγών που διασταυρώνονται πάνω σε μια γέφυρα, ανταλλάσσοντας φωνές και κορναρίσματα, θα μπορούσαν να μας κάνουν να ζητωκραυγάζουμε με τέτοιο ενθουσιασμό; Πέντε δευτερόλεπτα ευτυχίας. Το σενάριο του Σάρκα και βενζίνη μεταμορφώνει ένα σκληρό εργασιακό δράμα σε μια συγκινητική ιστορία αγάπης. Μας ταξιδεύει από τη μοναξιά του δρόμου και τις σύντομες, ανώνυμες συναντήσεις στην απρόσμενη εμπειρία του να ερωτεύεσαι, αποκαλύπτοντας πως το πραγματικό εμπόδιο στη σχέση του Ετιέν και του Μπαρτόζ δεν είναι η προκατάληψη, αλλά οι σκληροί και αμείλικτοι περιορισμοί της ίδιας της επαγγελματικής τους πραγματικότητας.

Με ωμότητα και χιούμορ, ξεδιπλώνεται μια υπέροχη ιστορία για την αναζήτηση της ανθρώπινης επαφής στα πιο απροσδόκητα μέρη.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ >>FILM FORWARD

Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που, μέσα από την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους, αμφισβητούν τη σχέση μας με την πραγματικότητα και επιχειρούν να την αναδιαπραγματευτούν πέρα από τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους «Χρυσός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€, απονεμήθηκε στην ταινία: «Φυτεύω το χέρι μου στον κήπο» των Μπόρις Χάτζιγια και Χόντα Ταχερί.

Σκεπτικό: Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας απονέμεται στο Φυτεύω το χέρι μου στον κήπο, των Μπόρις Χάτζιγια και Χόντα Ταχερί, για το χιούμορ και τη συναισθηματική του δύναμη, για τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλλέγεται με τις κοινωνικές συμβάσεις και εξυμνεί την πολυμορφία και τη ρευστότητα της ζωής. Με αφετηρία τις δυσκολίες που συνάντησαν οι ίδιοι στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν άδειες διαμονής στη Γερμανία, οι δύο δημιουργοί από τη Σερβία και το Ιράν μάς προσφέρουν έναν καθρέφτη της ευρωπαϊκής κοινωνίας και μας καλούν να δούμε μέσα του τον εαυτό μας με κριτική ματιά.

Σε καλλιτεχνικό επίπεδο, η ταινία μεταπλάθει την πραγματική ζωή σε μυθοπλασία, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη μυθοπλαστική διάσταση της ίδιας της ζωής, στην οθόνη και πέρα από αυτήν.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας «Αργυρός Αλέξανδρος», που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€, απονεμήθηκε στον Ρομπ Ράις για την ταινία «Ponderosa».

Σκεπτικό: Η αυτοπεποίθηση και η πρωτοτυπία του σκηνοθετικού του οράματος αποτυπώνονται σε ένα ιδιαίτερο οπτικό ύφος που ξεχωρίζει ανάμεσα σε πιο συμβατικές σκηνοθετικές προσεγγίσεις. Με την ανοίκεια ατμόσφαιρά της, την αμηχανία που διαπνέει τις ερμηνείες και την ασυνήθιστη διαδοχή των σκηνών, η ταινία δημιουργεί μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία και προσεγγίζει τους χαρακτήρες της με τρυφερότητα και αγάπη.

Το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε στον: Αλέξη Καλοφωλιά από την ταινία «Το δέντρο του Ιούδα» του Χρήστου Χουλιάρα.

Σκεπτικό: Το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας απονέμεται στον Αλέξη Καλοφωλιά για την ειλικρινή και προσεγμένη ερμηνεία του. Προσεγγίζει τον χαρακτήρα του με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό, χωρίς να τον κρίνει.

Το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού απονεμήθηκε στην: Αλέξις Μπλέντελ από την ταινία «Ponderosa» του Ρομπ Ράις. Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράις παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους της Αλέξις Μπλέντελ και είπε μεταξ’υ άλλων πως η ταινία έχει τρεις ηθοποιούς που βρίσκονται στην καρδιά της και πως η ερμηνεία της Αλέξις είναι η πιο ήσυχη μεταξύ αυτών, τραβά τη λιγότερη προσοχή και είναι μεγάλη τιμή αυτό να αναγνωρίζεται.

Σκεπτικό: Το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας απονέμεται στην Αλέξις Μπλέντελ για τη λεπτεπίλεπτη ερμηνεία της. Με λιτά αλλά ζωντανά εκφραστικά μέσα αποδίδει το βάθος του εσωτερικού κόσμου της ηρωίδας της, δίνοντας φυσικότητα και πειστικότητα στις συναναστροφές με τους ανθρώπους γύρω της. Μέσα από το βλέμμα της μάς καλεί να δούμε τον κόσμο με όλη την ευθραυστότητα, τον πόνο και την ομορφιά του.

Το Βραβείο Καλύτερου Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος απονεμήθηκε στην ταινία: «Τα σωματίδια της σκόνης» του Αργύρη Γερμανίδη.

Σκεπτικό: Το Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος απονέμεται στο Τα σωματίδια της σκόνης, του Αργύρη Γερμανίδη, για την ευρηματική χρήση ποικίλων τεχνικών εικόνας και οπτικών γλωσσών, με τις οποίες η ταινία εξερευνά έναν κόσμο που μετεωρίζεται ανάμεσα σε χώρους και χρόνους. Ένα κινηματογραφικό ταξίδι που ξυπνά μέσα μας την αγάπη για το σινεμά και μας φέρνει σε επαφή με τα φαντάσματα του παρελθόντος και του παρόντος μας.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ PODCAST

Το Βραβείο Καλύτερου Podcast, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, διεκδίκησαν οκτώ ελληνόφωνα και δύο αγγλόφωνα πόντκαστ, τα οποία συμμετείχαν στο Διαγωνιστικό Podcast.

Το Βραβείο Καλύτερου Podcast απονεμήθηκε στο πόντκαστ: «Τέτρις - Η Ενηλικίωση του Θωμά Σίδερη».

Σκεπτικό: Επιλέγοντας ανάμεσα σε δέκα υψηλού επιπέδου πόντκαστ, η επιτροπή απονέμει το βραβείο στο πόντκαστ Τέτρις - Η Ενηλικίωση του Θωμά Σίδερη, για τον απλό, καθαρό και συχνά ωμό τρόπο με τον οποίο αφηγείται την κακοποίηση ενός αγοριού που μεγαλώνει στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80. Για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη νευροδιαφορετικότητα χωρίς να καταφεύγει σε εύκολα κλισέ, σε μια εποχή που ο αυτισμός αντιμετωπίζεται ακόμα ως ταμπού. Και για την ευρηματική χρήση της μουσικής του Tetris, που με την επίμονη επανάληψή της υποβοηθά το σκοπό της αφήγησης.

Η ειδική μνεία podcast απονεμήθηκε στο πόντκαστ: «Ράδιο Ουτοπία, Ράδιο Κιβωτός: Η αυτοδιαχείριση στα ερτζιανά της Θεσσαλονίκης» της Ζηνοβίας Σαπουνά.

Σκεπτικό: Για την ανάδειξη μιας τολμηρής πρωτοβουλίας αν και με άδοξο τέλος, που στο σύγχρονο τοπίο των ΜΜΕ προσφέρει έμπνευση και πολύτιμα συμπεράσματα. Ακτινογραφεί τη γοητεία και τις προκλήσεις της συλλογικότητας χωρίς ταυτόχρονα να διστάζει να φωτίζει και τα αδιέξοδά της.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA

Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive: All around Cinema αγκαλιάζει δημιουργίες που αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες νέες τεχνολογίες και παρουσιάζουν διαφορετικές όψεις μιας εκτεταμένης πραγματικότητας.

Ο «Χρυσός Αλέξανδρος» του διαγωνιστικού τμήματος Immersive: All around Cinema, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ταινία: «Sunset Motel» του Ζιλ Ζομπέν.

Σκεπτικό: Για την αριστοτεχνική χρήση του χώρου και τη δημιουργία μιας πραγματικά καθηλωτικής εμπειρίας, που μας επέτρεψε να κινηθούμε ελεύθερα μέσα σε ένα μυστηριώδες, απόκοσμο και ανοίκειο σύμπαν — ένα σύμπαν ταυτόχρονα αινιγματικό, σαγηνευτικά επικίνδυνο και, απροσδόκητα, απελευθερωτικό. Αντλώντας από τον κόσμο του graphic novel του Thomas Ott και τη ρευστή χορογραφία του Gilles Jobin, το έργο συγκέντρωσε απόκληρους, αταίριαστους, «τέρατα», σε μια γιορτή που αμφισβήτησε τα όρια ανάμεσα στο οικείο και το παρεξηγημένο, στο ανθρώπινο και το «άλλο».

Σε αυτό το παράξενο και όμορφο σύμπαν, οι περιθωριακοί έγιναν οικοδεσπότες μας και, κάπου στη διαδρομή, νιώσαμε σαν στο σπίτι μας.

Ειδική μνεία απονεμήθηκε στο: «Yesterday Maybe» του Ματιέ Φαν Έεκχαουτ.

Σκεπτικό: Για την ευφάνταστη δημιουργία πολλαπλών, απρόσμενων κόσμων, μέσα από τους οποίους εξερευνά τη βαθιά προσωπική, κι όμως οικουμενικά κοινή εμπειρία του πένθους και της θλίψης. Μέσα από τη δύναμη της εμβύθισης, το έργο δεν μας καλεί απλώς να παρατηρήσουμε αυτούς τους κόσμους από έξω — μας τραβά μέσα τους, κάνοντάς μας να κατοικήσουμε τα συναισθηματικά τοπία του και να αναμετρηθούμε με τις δικές μας απώλειες, αναμνήσεις, τον δικό μας πόνο. Όμορφο. Συγκινητικό. Σπαρακτικό.

ΒΡΑΒΕΙΟ MERMAID

Το βραβείο Mermaid του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην καλύτερη ταινία ΛΟΑΤΚΙΑ+ θεματικής του επίσημου προγράμματος και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Το Βραβείο Mermaid απονεμήθηκε στην ταινία: «Ελέφαντες στην ομίχλη» του Αμπινάς Μπίκραμ Σαχ.

Σκεπτικό: Η ταινία Ελέφαντες στην ομίχλη μάς συνεπήρε με τη μοναδική οπτική της φαντασία και την ικανότητά της να δημιουργεί ένα βαθιά καθηλωτικό κινηματογραφικό σύμπαν. Μέσα από τη μυσταγωγική της ατμόσφαιρα και τα υποβλητικά τοπία της, η ταινία κατορθώνει να ισορροπήσει με ξεχωριστό τρόπο ανάμεσα στην πνευματικότητα, την κοινοτική ζωή και την ταυτότητα. Μας εντυπωσίασαν η τόλμη της και η αυτοπεποίθηση με την οποία αρθρώνει τη δική της κινηματογραφική γλώσσα, οδηγώντας σε μια τελική σεκάνς που θα μας μείνει αξέχαστη.

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στην ταινία: «Σάρκα και βενζίνη» του Πιερ Λε Γκαλ.

Σκεπτικό: Απονέμουμε Ειδική Μνεία στην ταινία Σάρκα και βενζίνη για την ευαίσθητη προσέγγισή της σε μια απρόσμενη ερωτική ιστορία, καθώς και για την αυθεντική τρυφερότητα και οικειότητα που κατορθώνει να δημιουργήσει.

Ειδική Μνεία απονεμήθηκε στην ταινία: «Masc» του Μπέρτιλ Νίλσον Σκεπτικό: Απονέμουμε Ειδική Μνεία στην ταινία Masc για τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει μια συναρπαστική προσωπικότητα, μέσα από φρέσκες και εξαιρετικά δημιουργικές επιλογές τόσο σε επίπεδο ερμηνείας όσο και σκηνοθεσίας.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ALPHA BANK

Το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ και απονέμεται είτε σε μια προσωπικότητα είτε σε μια ταινία που αναδεικνύει ζητήματα προσβασιμότητας στις τέχνες.

Το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank απονεμήθηκε στην ταινία: «Stand Up» του Μάρι Σάντερς.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER

Η Fischer, επίσημος χορηγός των Βραβείων Κοινού επί σειρά ετών, απένειμε πέντε βραβεία στις ταινίες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους των θεατών: τέσσερα σε διεθνείς παραγωγές που έκαναν ελληνική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ (στις ενότητες «Διεθνές Διαγωνιστικό Arrivals», «Meet the Neighbors+», «Film Forward» και «Επίσημο Πρόγραμμα») και το βραβείο «Μιχάλης Κακογιάννης» στην ελληνική παραγωγή που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ.

Βραβείο Κοινού Fischer - Διεθνές Διαγωνιστικό Arrivals: Στην ταινία «Ο νεοφερμένος», του Λούις Πάξτον.

Βραβείο Κοινού Fischer - Meet the Neighbors+: Στην ταινία «Ξανασταυρώνεται», του Θοδωρή Παπαδουλάκη.

Βραβείο Κοινού Fischer - >>Film Forward: Στην ταινία «Το δέντρο του Ιούδα», του Χρήστου Χουλιάρα.

Βραβείο Κοινού Fischer - Επίσημο Πρόγραμμα: Στην ταινία «Μαθαίνοντας να αναπνέεις κάτω από το νερό», της Ρεμπέκα Φόρτσουν.

Βραβείο Κοινού Fischer «Μιχάλης Κακογιάννης» - Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου: Στην ταινία «Apart», της Στελάνας Κληρή.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (FIPRESCI)

Η Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες στον χώρο της κινηματογραφικής κριτικής, απονέμει δύο βραβεία: ένα στην καλύτερη ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού και ένα στην καλύτερη ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ.

Το βραβείο FIPRESCI σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού απονεμήθηκε στην ταινία: «Στην όχθη του ποταμού», των Ματέους Φαρίας και Ένοκ Καρβάλιου.

Σκεπτικό: Το Βραβείο FIPRESCI καλύτερης ταινίας του Arrivals Διεθνούς Διαγωνιστικού απονέμεται στην ταινία Στην όχθη του ποταμού των Ματέους Φαρίας και Ένοκ Καρβάλιου. Η ταινία μετατρέπει τα μανγκρόβια του Ρεσίφε σε έναν χώρο επιθυμίας, αλλά και αντίστασης και δείχνει πώς η θρησκευτική και η πολιτική εξουσία διεισδύουν στις πιο προσωπικές πτυχές της ζωής, μέσα από μια εντυπωσιακή κινηματογράφηση που αξιοποιεί τη δύναμη της κάμερας.

Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ απονεμήθηκε στην ταινία: «Το δέντρο του Ιούδα» του Χρήστου Χουλιάρα

Σκεπτικό: Το Βραβείο FIPRESCI καλύτερης ελληνικής ταινίας απονέμεται στην ταινία Το δέντρο του Ιούδα για την αξιοσημείωτη, μινιμαλιστική μεταφορά ενός μυθιστορήματος, την άψογη απεικόνιση των σχεδόν ερημωμένων ελληνικών χωριών και την ικανότητά της να χειρίζεται λεπτά θέματα, όπως η φιλία και η προδοσία, η επιτυχία και η αποτυχία, χωρίς ταυτόχρονα να χάνει την εστίασή της στην πολιτική και τη μετανάστευση.

ΒΡΑΒΕΙΟ SMART7

Στοχεύοντας στην ενίσχυση και προώθηση της διεθνούς κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών ταινιών, η συμμαχία κινηματογραφικών φεστιβάλ Smart7 φιλοξενεί διαγωνιστικό τμήμα, όπου επτά ταινίες (μία από κάθε συμμετέχουσα χώρα) διεκδικούν το βραβείο Smart7, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ.

Το δίκτυο απαρτίζεται από τα: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου New Horizons (Πολωνία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου IndieLisboa (Πορτογαλία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τρανσιλβανίας (Ρουμανία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου FILMADRID (Ισπανία), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρέικιαβικ (Ισλανδία) και Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βίλνιους Kino Pavasaris (Λιθουανία).

Το Βραβείο Smart7 απονεμήθηκε στην ταινία: «Ο επισκέπτης του Βιτάουτας Κάτκους».

Σκεπτικό: Για τον φόρο τιμής στους τόπους και τους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν. Η ταινία Ο επισκέπτης μάς προσφέρει μια αριστουργηματική κινηματογραφική αποτύπωση, που υπερβαίνει το ζήτημα της μετανάστευσης. Με αξιοσημείωτη λεπτότητα, ο Βιτάουτας Κάτκους αποτυπώνει τα αντιφατικά συναισθήματα της νοσταλγίας και της αποξένωσης, αναδεικνύοντας τη βαθιά ένταση ανάμεσα στην αίσθηση του ανήκειν και του ξένου. Η περιπλάνηση, άλλοτε ανάλαφρη και άλλοτε μελαγχολική, στους κάποτε οικείους δρόμους της λιθουανικής ακτής μετατρέπεται σε ένα ταξίδι στο παρελθόν του ήρωα και, τελικά, σε μια εσωτερική διαδρομή για τους θεατές.

Ένας φαντασιακός κόσμος, που υπάρχει μόνο μέσα στις αναμνήσεις, ζωντανεύει, επιτρέποντας στον θεατή να βιώσει την πλήξη και την αμηχανία του να βρίσκεται κανείς μετέωρος, ανάμεσα σε δύο καταστάσεις. Η σκηνοθετική ματιά, με στοιχεία μαγικού ρεαλισμού, αποδίδει αυτές τις αισθήσεις με ακρίβεια. Η κριτική επιτροπή του Smart7 αναγνωρίζει στην ταινία την οικουμενικότητα του μηνύματός της, τον αφηγηματικό χώρο που αφήνει στον θεατή, την ποιητική προσέγγιση στην αφήγηση και την τρυφερότητα της κινηματογραφικής της ματιάς.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΘ

Το Φεστιβάλ συνεχίζει τη συνεργασία του με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης μέσα από το Βραβείο ΚΟΘ. Το βραβείο απονέμεται σε συνθέτη/τρια ταινίας, ελληνικής ή διεθνούς, που κάνει πρεμιέρα σε ένα από τα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ και διαθέτει πρωτότυπη ορχηστρική μουσική. Δίνει τη δυνατότητα στον/ην συνθέτη/τρια που θα το κερδίσει να ηχογραφήσει το σάουντρακ της επόμενης ταινίας του/της με την ΚΟΘ.

Το βραβείο της ΚΟΘ απονεμήθηκε στους: Ενρίκο Άσκολι και Σελέστ Τουέν για τη μουσική της ταινίας «Η χρυσή εποχή του Μπερανζέ Τουέν».

Σκεπτικό: Η μουσική της ταινίας συνδέει το νήμα της αφήγησης της ιστορίας μιας ζωής στο πέρασμα των δεκαετιών, ενώ με την επεξεργασία του θεματικού υλικού και της αρμονικής γλώσσας, όσο και ηχοχρωματικά, κατορθώνει να λειτουργεί σαν σταθερό σημείο αναφοράς έξω από τον χρόνο. Το σκεπτικό της επιτροπής συνδέεται άρρηκτα με τη φύση του βραβείου, δηλαδή την προοπτική ηχογράφησης με συμφωνική ορχήστρα, κι έτσι συμπεριλαμβάνει όχι μόνο την αποτελεσματικότητα και το συνθετικό στυλ της μουσικής μέσα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ταινίας, αλλά και τη συνθετική εγγύτητα με το συμφωνικό λεξιλόγιο.

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης προσφέρει στους συνθέτες τη δυνατότητα να ηχογραφήσουν με πλήρη συμφωνική ορχήστρα τη μουσική της επόμενης ταινίας τους, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα, εκτός από τις αμοιβές των μουσικών, και τα τεχνικά έξοδα της ηχογράφησης, συνολικού κόστους 20.000 ευρώ.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΤ

Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 3.000 ευρώ, απονέμεται στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), το δεύτερο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 2.000 ευρώ, απονέμεται στο ελληνικό πρότζεκτ που διακρίνεται στο AGORA Works in Progress, ενώ απονέμεται και ένα τρίτο βραβείο, το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ απονεμήθηκε στον: Άλεξ Γουέστον για τη μουσική της ταινίας «Κράτα με» της Μυρσίνης ΑριστείδουΣκεπτικό: Το ελληνικό σινεμά μάς επιβεβαιώνει και φέτος πως είναι ένας ζωντανός οργανισμός• ανήσυχος, τολμηρός στον πειραματισμό του, με το βλέμμα στραμμένο στην εποχή μας και σε διαρκή διάλογο μαζί της. Η μουσική στον κινηματογράφο υφαίνει μέσα στην ταινία μια παράλληλη αφήγηση εκεί που σταματούν οι λέξεις• αποκαλύπτει όσα οι εικόνες υπονοούν, δίνοντας ρυθμό σε κάθε πλάνο και ανάσα στο βλέμμα του θεατή. Φέτος, ανάμεσα σε ταινίες με ξεχωριστές και σύγχρονες προσεγγίσεις, διαπιστώσαμε με αισιοδοξία τη διαρκή αναζήτηση για έναν ήχο με ταυτότητα, που διεκδικεί τον δικό του, ουσιαστικό και διακριτό ρόλο στην ιστορία — μια δυναμική που μας γεμίζει προσδοκίες για το μέλλον της εγχώριας κινηματογραφικής μουσικής δημιουργίας.

Μεταξύ των ταινιών που ανταποκρίθηκαν σε αυτήν την συνθήκη ξεχώρισε μια δουλειά με καθαρή κινηματογραφική ματιά, αισθητική συνέπεια και πρωτοτυπία. Έτσι, το βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής της ΕΡΤ σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, απονέμεται στην ταινία Κράτα με και στον Alex Weston, για μια μουσική γραφή που συνομιλεί ουσιαστικά με το φιλμ, χωρίς να το διεκδικεί. Το βραβείο της ΕΡΤ στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI) απονεμήθηκε στην ταινία: Το δέντρο του Ιούδα του Χρήστου Χουλιάρα

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ» ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Βουλή των Ελλήνων απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος. Το Βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων απονεμήθηκε στην ταινία: Stand Up του Μάρι Σάντερς.

Το βραβείο απένειμε ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Ευστράτιος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη, ενώ ο σκηνοθέτης Μάρι Σάντερς ανέβηκε στη σκηνή για να το παραλάβει.

Σκεπτικό: Η Βουλή των Ελλήνων απονέμει το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε μια ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος που, μακριά από μελοδραματικά στερεότυπα, εξερευνά ζητήματα αναπηρίας και κοινωνικού αποκλεισμού με ειλικρίνεια και αιχμηρό αυτοσαρκαστικό χιούμορ, υιοθετώντας μια αυθεντική, σχεδόν ντοκιμαντερίστικη προσέγγιση.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο πλαίσιο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) απένειμε δύο βραβεία, ενώ απέδωσε και ένα τρίτο στα Works in Progress της Αγοράς. Πιο συγκεκριμένα: το «New Vision Award by EKKOMED», αξίας 6.000 ευρώ, σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτρια, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα («Επίσημη Πρώτη») και το Location Award by EKKOMED αξίας 2.000 ευρώ, σε location manager (ή σκηνοθέτη/σκηνοθέτιδα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει location manager) ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτριας, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα, καθώς και το AGORA Works in Progress Award by EKKOMED αξίας 3.000 ευρώ σε ελληνικό πρότζεκτ που συμμετέχει στο πρόγραμμα AGORA Works in Progress.Το «New Vision Award by EKKOMED», αξίας 6.000 ευρώ, σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτρια, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα («Επίσημη Πρώτη») απονεμήθηκε στην: Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη για την ταινία «Τιτανικός Ωκεανός».

Σκεπτικό: Η σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη προσέγγισε με τόλμη και εξωστρέφεια έναν κλασικό μύθο, συνδεδεμένο με τις νεανικές ανησυχίες και την ενηλικίωση. Η εκφραστική της ελευθερία και η δημιουργική φαντασία της είχαν ως αποτέλεσμα ένα σύγχρονο έργο με ξεχωριστό ύφος, φιλικό στο διεθνές κοινό του κινηματογράφου.Μιχάλης Τσαγκαράκης (Προϊστάμενος Μονάδας Επενδυτικών Προγραμμάτων)

Το Location Award by EKKOMED, αξίας 2.000 ευρώ, σε location manager (ή σκηνοθέτη/σκηνοθέτιδα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει location manager) ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτριας, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα, απονεμήθηκε στον: Μανώλη Κανδαλολέοντα, Location Manager της ταινίας «Ξανασταυρώνεται» του Θοδωρή Παπαδουλάκη.

Σκεπτικό: Το ιστορικό λιμάνι και η πολυπολιτισμική αρχιτεκτονική των συνοικιών της Παλιάς Πόλης των Χανίων, σε συνδυασμό με την άγρια ομορφιά της βραχώδους κρητικής ενδοχώρας, αποτέλεσαν μια σαφή καλλιτεχνική επιλογή για τη σύσταση ενός μελλοντικού δυστοπικού κόσμου, με ρίζες στο μυθικό παρελθόν. Η ευρηματική αντιμετώπιση των τοποθεσιών σε πλήρη συντονισμό με την καλλιτεχνική διεύθυνση της ταινίας, αποτυπώνουν έναν διακριτό καλλιτεχνικό κόσμο που διαποτίζεται από την παράδοξη συνύπαρξη αρχέγονων μύθων, αρχετυπικών χαρακτήρων κάτω από neon φώτα και οραμάτων που προβάλλονται σε LED οθόνες.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, με αφορμή την 40ή επέτειο από την ίδρυσή του, θέσπισε το 2019 το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου απονέμεται στην ταινία που συμβάλλει στην εξέλιξη της ελληνικής κινηματογραφίας, αναδεικνύει σύγχρονους προβληματισμούς και τροφοδοτεί τον διάλογο μέσα από μια ολοκληρωμένη δημιουργική πρόταση.

Υποψήφιες είναι οι ταινίες του ελληνικού προγράμματος που κάνουν πρεμιέρα στο Φεστιβάλ. Το Βραβείο Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου απονεμήθηκε στην ταινία: «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», της Ζακλίν Λέντζου

Σκεπτικό: Το βραβείο του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου απονέμεται φέτος στην ταινία Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα της Ζακλίν Λέντζου. Μέσα από την ιστορία μιας ενηλικίωσης που διακόπτεται βίαια, η ταινία ξεχώρισε για την τολμηρή και ευαίσθητη κοινωνική της ματιά και για την ευρηματική μίξη ρεαλισμού και μεταφυσικού, η οποία διαμορφώνει μια προσωπική κινηματογραφική φωνή.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ

Για τρίτη συνεχή χρονιά, η Φίνος Φιλμ απονέμει βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ξεχωρίζοντας μια ελληνική ταινία που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.Το Βραβείο της Φίνος Φιλμ απονεμήθηκε στην ταινία: «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου

Σκεπτικό: Η επιτροπή απονέμει το βραβείο της Φίνος Φιλμ στην ταινία Κράτα με της Μυρσίνης Αριστείδου, αναγνωρίζοντας μια κινηματογραφική δημιουργία που ξεχωρίζει για την ανθρωπιά, την αφηγηματική της λιτότητα και τη σκηνοθετική ωριμότητα. Οι ήρωες δεν λειτουργούν ως αφηγηματικά σχήματα, αλλά ως ολοκληρωμένες, τρισδιάστατες υπάρξεις, με αντιφάσεις, ευαισθησίες και μια διαδρομή που μας αφορά και μας συγκινεί.

Η εξαιρετική υποκριτική δεινότητα των συντελεστών, η ουσιαστική ενσωμάτωση της εντοπιότητας, που καθιστά τον τόπο αναπόσπαστο μέρος του κινηματογραφικού κόσμου, και η λιτή, απαλλαγμένη από περιττές παρεμβάσεις αφήγηση συνθέτουν ένα αποτέλεσμα με ιδιαίτερη αλήθεια και συναισθηματική δύναμη. Η σκηνοθεσία της Μυρσίνης Αριστείδου διαθέτει τη σπάνια μαεστρία να εμπιστεύεται τον μύθο και τους ανθρώπους του, να τους παρακολουθεί με ευαισθησία και ακρίβεια, χωρίς να επιβάλλεται πάνω τους.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή του Βραβείου Νεότητας, η οποία αποτελείται από φοιτητές του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απένειμε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής.

Υποψήφιες είναι ελληνικές ταινίες που κάνουν την πρεμιέρα τους στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας της Επιτροπής Νεότητας απονεμήθηκε στην ταινία: «Ξανασταυρώνεται» του Θοδωρή Παπαδουλάκη.

Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής Νεότητας απονεμήθηκε στην ταινία: «Τιτανικός Ωκεανός» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη.

ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR

Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του WIFT (Women in Film & Television) απονέμεται σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος Arrivals, του Τμήματος Meet the Neighbors+ ή του Τμήματος Film Forward για την καλύτερη γυναικεία συνεισφορά και παρουσία μπροστά ή πίσω από την κάμερα.

Το βραβείο WIFT GR απονεμήθηκε στην ταινία: «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα», της Ζακλίν Λέντζου.

Σκεπτικό: Οι ταινίες που παρακολούθησε η επιτροπή παρουσίασαν ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον και ποικιλία αξιόλογων κινηματογραφικών προσεγγίσεων, καθιστώντας την τελική επιλογή εξαιρετικά δύσκολη. Ορίζοντας, εν τέλει, ως βασικό κριτήριο την τόλμη και τον πειραματισμό με τη φόρμα μέσα από μια γυναικεία οπτική, απονέμουμε το βραβείο WIFT GR στην ταινία A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra της Ζακλίν Λέντζου για την πρωτοτυπία, αλλά και την τρυφερότητα με την οποία προσεγγίζει μια ιστορία ενηλικίωσης, φέρνοντας την καθημερινότητα σε διάλογο με το μεταφυσικό. Με απόλυτη συνέπεια ως προς τον στόχο που θέτει, η Λέντζου συνθέτει ένα ποιητικό έργο που αναδεικνύει την ορμή της νεότητας ως κινητήρια δύναμη για την ανακάλυψη του κόσμου και του εαυτού.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΚΚ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) απένειμε το βραβείο της Ένωσης στην καλύτερη ταινία του Ελληνικού Προγράμματος. Το βραβείο απονέμεται μετά από απόφαση της ειδικής Γενικής Συνέλευσης όλων των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου που έχουν παρακολουθήσει το Φεστιβάλ.

Το βραβείο της ΠΕΚΚ δόθηκε σε ελληνική ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2026. Το βραβείο της ΠΕΚΚ απονεμήθηκε στην ταινία: «Τα σωματίδια της σκόνης» του Αργύρη Γερμανίδη.

Σκεπτικό: Για την ευρηματική και αυθεντική υβριδική ταυτότητα, που συνδυάζει το αρχειακό υλικό και τα κατασκευασμένα τεκμήρια, την αρμονική ένταξη στοχευμένων λογοτεχνικών αναφορών στο φιλμικό σώμα και την υποδειγματική χρήση των εκφραστικών μέσων, που αναδεικνύει τη φύση του κινηματογράφου ως υπερβατικής κιβωτού ονείρων και μνήμης, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της σε μια ταινία που πρεσβεύει και προτείνει ένα τολμηρό και χειροποίητο σινεμά, με βάρος στην ίδια τη φόρμα της κινηματογραφικής αφήγησης, πέρα και μακριά από τις κυρίαρχες δομές και συμβάσεις. Πρόκειται για την ταινία Τα σωματίδια της σκόνης του Αργύρη Γερμανίδη.

ΒΡΑΒΕΙΟ CREW UNITED

Το Βραβείο Crew United απονέμεται σε σκηνοθέτη ή σκηνοθέτιδα ελληνικής ταινίας που συμμετέχει στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα Arrivals, Meet the Neighbors+ ή >>Film Forward. Ο νικητής ή η νικήτρια λαμβάνει 5ετή δωρεάν συνδρομή Premium μέλους στην Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου στην Ευρώπη, η οποία λειτουργεί και στην Ελλάδα.

Το Βραβείο Crew United απονεμήθηκε στον σκηνοθέτη: Χρήστο Χουλιάρα για την ταινία «Το δέντρο του Ιούδα».

Σκεπτικό: Το Βραβείο Crew United απονέμεται σε μια ταινία που δημιουργεί μια υποβλητική ατμόσφαιρα μέσα από την κινηματογράφηση, τη λιτή αφήγηση και τις δυνατές ερμηνείες. Μια ταινία στην οποία το τοπίο γίνεται αναπόσπαστο μέρος της αφήγησης, με την εντυπωσιακή ομορφιά του να έρχεται σε αντίθεση με την ασφυκτική πραγματικότητα μιας μικρής κοινωνίας. Με ένα υπόγειο αίσθημα μυστηρίου, η ταινία εξερευνά τη μοναξιά, τη μετάνοια και τα συναισθηματικά κενά που αφήνουν μέσα μας οι επιλογές που κάναμε – ή δεν τολμήσαμε να κάνουμε – στη διάρκεια της ζωής μας.

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