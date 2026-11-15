«Κανίβαλοι» μάγοι θυσιάζουν παιδιά και ισχυρίζονται ότι το να τρως όργανα και αίμα σε κάνει πλούσιο

Snapshot Στην Ουγκάντα, μάγοι αναγκάζουν πελάτες να καταναλώνουν ανθρώπινη σάρκα και αίμα υποσχόμενοι πλούτη και καλή τύχη.

Αυτές οι πρακτικές έχουν οδηγήσει σε δολοφονίες, βιασμούς και θυσίες παιδιών που γίνονται στο όνομα υπερφυσικών τελετών.

Η μαγεία είναι διαδεδομένη σε υποσαχάρια αφρικανικές χώρες και βασίζεται στην πίστη σε πνευματικές δυνάμεις που μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή.

Ο Δρ Λέο Ίγκουε επισημαίνει ότι οι μάγοι πείθουν ανθρώπους να διαπράξουν βαρβαρότητες για να ξεφύγουν από προβλήματα.

Ορισμένοι μάγοι ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν ποιοι είναι καταραμένοι και πρέπει να θανατωθούν, δημιουργώντας κίνδυνο για την κοινωνία. Snapshot powered by AI

Ανατριχιαστικοί μάγοι διατάσουν πλούσιους πελάτες να τρώνε ανθρώπινη σάρκα και να πίνουν αίμα, με αντάλλαγμα πλούτη που θα αλλάξουν τη ζωή τους και καλή τύχη.

Αυτή η φρικτή πρακτική έχει οδηγήσει σε βίαιες δολοφονίες, βιασμούς και θυσίες παιδιών, που πραγματοποιούνται υπό το πρόσχημα υπερφυσικών τελετών, οι οποίες μαστίζουν περιοχές της Ουγκάντα εδώ και χρόνια και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό μπορεί να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, γράφει η βρετανική Sun.

Η μαγεία, ένα σύνολο πεποιθήσεων που είναι επίσης διαδεδομένο σε άλλες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, όπως η Νιγηρία και το Μαλάουι, βασίζεται στην ιδέα ότι υπάρχουν πνευματικές δυνάμεις με τις οποίες μπορεί κανείς να αλληλεπιδράσει, προκειμένου να κερδίσει την εύνοια τους ή να απομακρύνει την κακοτυχία.

Βασικό ρόλο στην αξιοποίηση αυτής της δύναμης παίζουν οι μάγοι μερικοί από τους οποίους ωθούν όσους αναζητούν καλύτερη ζωή στον κανιβαλισμό.

Ο Δρ Λέο Ίγκουε, ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διευθυντής της οργάνωσης Advocacy for Alleged Witches (AfAW), εξήγησε ότι αυτοί οι αυτοαποκαλούμενοι μάγοι πιστεύουν σε έναν «υπερφυσικό κόσμο».

Όπως ανέφερε στην εφημερίδα «The Sun»: «Υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένοι άνθρωποι σκοτώνουν συγγενείς τους και πίνουν το αίμα τους, επειδή έχουν πάει σε μέρη όπου τους λένε: “Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν θα μπορέσεις να ξεφύγεις από τα προβλήματα”».

Οι παραδοσιακοί θεραπευτές, ένας όρος με τον οποίο αποκαλούν οι μάγοι τους εαυτούς τους, είναι αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού της Ουγκάντας.

Το κοινό, αλλά και πολιτικοί, τους συμβουλεύονται τακτικά για να εξασφαλίσουν καλύτερη τύχη.

Ωστόσο, ορισμένοι περιθωριακοί φανατικοί μάγοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι διαθέτουν θεϊκή γνώση, μπορούν να πείσουν άλλους να διαπράξουν κάθε είδους βαρβαρότητα, λέει ο Δρ Ίγκουε.

Προειδοποίησε ότι ορισμένοι μάγοι καυχιούνται ότι έχουν την ικανότητα να γνωρίζουν ποιοι άνθρωποι είναι καταραμένοι και, ως εκ τούτου, πρέπει να θανατωθούν.

Διαβάστε επίσης