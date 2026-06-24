Φρίκη στην Ουγγαρία: Κανίβαλος συνέλεγε πτώματα από νεκροταφεία για να τα τρώει

Ένας αυτοαποκαλούμενος κανίβαλος συνελήφθη με την υποψία ότι συγκέντρωνε ανθρώπινα μέλη, τα οποία φέρεται να είχε συλλέξει από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία αλλά και από τη δουλειά του σε νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 30χρονο ύστερα από πληροφορίες ότι αποθήκευε ανθρώπινα λείψανα τόσο στον χώρο εργασίας του όσο και στο σπίτι του. Ερευνητές της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών της Ουγγαρίας πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του στη Βουδαπέστη στις 17 Ιουνίου.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι κατά την έρευνα στο διαμέρισμά του εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη, οστά και δέρμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκαν κρανία, ένα ολόκληρο κάτω άκρο ποδιού, ένα χέρι, καθώς και μια ανακατασκευή ανθρώπινου προσώπου που είχε δημιουργηθεί από ανθρώπινο δέρμα. Επιπλέον, βρέθηκαν και άλλα οστά αποθηκευμένα μέσα σε βαλίτσα. Οι αστυνομικοί ανέφεραν επίσης ότι εντόπισαν μια καρδιά μέσα σε βάζο και εξετάζουν αν πρόκειται για ανθρώπινη ή ζωική.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο άνδρας παραδέχθηκε ότι συνέλεγε ανθρώπινα μέλη και ισχυρίστηκε ότι είχε ιδιαίτερη έλξη προς ορισμένα μέρη του ανθρώπινου σώματος. Όπως φέρεται να δήλωσε στους ερευνητές, η εμμονή του δεν περιοριζόταν στη συλλογή, καθώς παρασκεύαζε φαγητό από τα ανθρώπινα λείψανα και τα κατανάλωνε.

Αυτή τη στιγμή κρατείται με την κατηγορία της παράνομης χρήσης ανθρώπινων σορών. Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι ο άνδρας είναι «παθιασμένος με την ανατομία και την παθολογία και του αρέσει να κάνει ανατομές σε ζώα».

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι απέκτησε τα ανθρώπινα μέλη είτε μέσω της εργασίας του σε νοσοκομεία είτε ξεθάβοντας πτώματα από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία στη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Οι αρχές γνωστοποίησαν επίσης ότι κατασχέθηκαν ο υπολογιστής του, φορητοί υπολογιστές, τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και αποθηκευτικά μέσα δεδομένων.

Όλα τα ανθρώπινα λείψανα που εντοπίστηκαν θα εξεταστούν από ιατροδικαστές και ειδικούς πραγματογνώμονες. Η αστυνομία σημείωσε ότι το εύρος των πιθανών κατηγοριών ενδέχεται να διευρυνθεί μόλις εξακριβωθεί η προέλευση όλων των μελών και των οστών που βρέθηκαν στην κατοχή του άνδρα.