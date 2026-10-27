Ουγκάντα: Ο «χειρότερος κατά συρροή κανίβαλος δολοφόνος» στην ιστορία της - Έφαγε 38 ανθρώπους

Τη σύλληψή του ανακοίνωσε ο Αρχηγός των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουγκάντας, με την καταδίκη σε θάνατο να θεωρείται βέβαιη

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ουγκάντα: Ο «χειρότερος κατά συρροή κανίβαλος δολοφόνος» στην ιστορία της - Έφαγε 38 ανθρώπους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Συνελήφθη ο Μόουζες Μουτζουρίζι, κατηγορούμενος για τη δολοφονία και κανιβαλισμό 38 ανθρώπων στην Ουγκάντα μεταξύ 2010 και 2025.
  • Ο Μόουζες στόχευε ολόκληρες οικογένειες, εισβάλλοντας στα σπίτια τους με τη βοήθεια συνεργών και δολοφονώντας τους ενοίκους.
  • Χρησιμοποιούσε δόλωμα σχέσεων, κυρίως με γυναίκες, πριν τις σκοτώσει και τις φάει.
  • Παρότι είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, κατάφερνε να δραπετεύει ή αφέθηκε ελεύθερος για διάφορους λόγους.
  • Οι αρχές έχουν συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία και προετοιμάζουν νομικές διαδικασίες πριν από την εκτέλεση της ποινής του.
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Η Ουγκάντα συνέλαβε έναν άνδρα που κατηγορείται ότι σκότωσε και έφαγε 38 ανθρώπους μεταξύ 2010 και 2025.

Ο Αρχηγός των Αμυντικών Δυνάμεων της Ουγκάντας, στρατηγός Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, ανακοίνωσε τη σύλληψη σε ανάρτησή του στο X τη Δευτέρα.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσω τους συμπολίτες μας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν τον κακό Μουτζουρίζι Μόουζες. Ο χειρότερος κατά συρροή δολοφόνος και κανίβαλος στην ιστορία της Ουγκάντας», έγραψε ο στρατηγός Καϊνερουγκάμπα. «Σκότωσε και έφαγε 38 ανθρώπους μεταξύ 2010 και 2025 στη Μασάκα, την Ιμπάντα και το Κάζο. Θα τον δικάσουμε δημόσια και σίγουρα θα τον εκτελέσουμε».

Πώς ο Μόουζες σκότωσε και έφαγε ανθρώπους

Τοπικές αναφορές αναφέρουν ότι ο Μόουζες στόχευε ολόκληρες οικογένειες. Εισέβαλε στα σπίτια τους και τους έσφαζε κυριολεκτικά με μαχαίρι. Είχε κι ένα δίκτυο συνεργών που τον βοηθούσαν να μπει στα σπίτια και να δολοφονήσει τους ενοίκους. Σε μια περίπτωση, άνοιξαν μια τρύπα στους τοίχους ενός πάστορα και τους χτύπησαν όλους μέχρι θανάτου.

Δελέαζε επίσης ανθρώπους, κυρίως γυναίκες, με το πρόσχημα σχέσης. Στη συνέχεια σκότωνε τα θύματά του και τα έτρωγε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται. Ο Μόουζες τέθηκε υπό κράτηση αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά κατάφερε να δραπετεύσει ή αφέθηκε ελεύθερος για διάφορους λόγους.

Οι αξιωματούχοι αυτή τη φορά έχουν επίσης αποδείξεις για τις δολοφονίες, τις οποίες συνέλεξαν από το σπίτι του. Θα κινηθούν νομικές διαδικασίες για να διαπιστωθούν τα εγκλήματά του πριν εκτελεστεί. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης ψυχρές υποθέσεις αγνοουμένων για να εντοπίσουν εάν θα μπορούσε να συνδεθεί και με αυτές.

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