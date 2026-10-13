Τρόμος για serial killer στο Μίσιγκαν: 5 άστεγοι νεκροί κατά μήκος του ποταμού

Snapshot Στο Μίσιγκαν έχουν βρεθεί πέντε νεκροί άστεγοι κατά μήκος του ποταμού Λάνσινγκ μέσα σε ένα χρόνο, με τέσσερις να φέρουν σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει τρεις ανθρωποκτονίες και εξετάζει αν τα θύματα επιτέθηκαν ενώ κοιμούνταν, προχωρώντας σε μία σύλληψη.

Οι ερευνητές δεν έχουν βρει σαφή σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων, αλλά υποψιάζονται ότι οι θάνατοι μπορεί να σχετίζονται λόγω της κοινής τοποθεσίας και των τραυμάτων.

Κάτοικοι και οργανώσεις εκφράζουν φόβο για δράση κατά συρροή δολοφόνου που στοχοποιεί άστεγους στην περιοχή.

Δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν για να ζητήσουν την ίδρυση καταφυγίου έκτακτης ανάγκης για τους άστεγους του Λάνσινγκ. Snapshot powered by AI

Ανησυχία επικρατεί στο Μίσιγκαν, όπου σε ένα μονοπάτι κατά μήκος του ποταμού Λάνσινγκ, σε διάστημα ενός χρόνου έχουν βρεθεί νεκροί 5 άστεγοι, με τους 4 να φέρουν σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Οι κάτοικοι, αλλά και οργανώσεις εκφράζουν φόβο για κατά συρροή δολοφόνο που δρα στην περιοχή και στοχοποιεί άστεγους.

Η αστυνομία ερευνά αν τα θύματα δέχθηκαν επίθεση στον ύπνο τους, ενώ έχουν επιβεβαιώσει ως ανθρωποκτονίες τους τρεις θανάτους, ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη σε σχέση με μία από τις υποθέσεις.

Οι ερευνητές δεν έχουν εντοπίσει σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων, αν και υποπτεύονται ότι οι θάνατοι μπορεί να συνδέονται με βάση την κοινή τοποθεσία και τη φύση των τραυμάτων.

Δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο του Λάνσινγκ τη Δευτέρα για να ζητήσουν ένα καταφύγιο έκτακτης ανάγκης για διανυκτέρευση των αστέγων.